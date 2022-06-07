Город, построенный жителями Луны: Почему НАСА в спешке летит к спутнику Земли

Купола Груйтуйзена — это геологическая загадка Фото: NASA

НАСА неожиданно поменяло приоритеты своей лунной программы. Теперь американцы летят к «городу Груйтуйзена» - странное место, открытое еще в XIX веке. Более того, посылают на Луну… марсоход. Все позапрошлое столетие ученые были уверены, что это настоящий город, построенный жителями Луны.

Все началось в лохматом 1822 году, когда ясной ночью немец Франц фон Груйтуйзен направил свой небольшой телескоп прямо в центр лунного диска… и увидел нечто, что прежде почему-то никто не замечал. Вообще-то он увидел город: так, как и должен выглядеть лунный город, наблюдаемый с Земли. Дороги шли под острым углом и сходились к цитадели. В поперечину – другие дороги, чтобы быстрее добираться куда угодно, минуя цитадель. Даже звериные тропы! Это, конечно, вряд ли, учитывая слабость телескопа – скорее просто вьющиеся дороги.

Каждый из вас и сегодня может полюбоваться на этот город. Для этого нужен хороший бинокль, или практически любой телескоп… и терпение. Город хорош, когда определенным образом освещен Солнцем. Лучше всего – когда видна половинка Луны. Но все равно надо ловить нюансы света и тени. В общем, город есть. Но он – игра природы или творение разума? Первооткрыватель не сомневался, что – разума, и, скажем прямо, это в самом деле скорее напоминает разумные конструкции.

Вообще в идее, что на Луне есть обитатели, для ученых того времени не было ничего странного. Всерьез обсуждалась даже жизнь на Солнце: а что, если раскаленные на ней только облака, а внутри оно вполне себе теплое, комфортное и для жизни пригодное? Луна же казалась вполне себе перспективным объектом. Воздуха, кажется, мало (это поняли еще в XVIII веке) – но, может, он есть в глубоких расщелинах, или был раньше. Вода? Не доказано, что ее нет. Температуру тогда мерить еще не умели (и не знали, что днем там плюс 200 градусов, а ночью минус 200). В общем, город пришелся куда как кстати. Математик Гаусс собирался предложить русскому царю вырубить в тайге треугольник, да и поджечь, посигналить (что ж у себя в Германии ничего не вырубил, чужого не жалко?)

И, хотя сторонники игры света и тени тоже были, наука все же сошлась на том, что это или крепость, или исполинские письмена, сигнал нам.

По-настоящему сенсация разгорелась, когда в 1874 году астроном Казимир Годибер заявил: а город-то … меняется. Часть валов разрушились, достроились новые. Тогда еще массово не фотографировали. Рисовали, но очень ловко, и вообще обладали навыками визуальных наблюдений. Сегодня от старых отчетов принято отмахиваться, и зря.

Сегодня большинство астрономов (но не все) полагают, что «город» появился от природы. Он велик (70 на 90 км), валы высоки (сотни метров) – многовато для разума. Впрочем, на Луне и гравитация меньше… Но, чтобы быть уверенным, скептики должны объяснить детально, как он образовался-то? С этим сложности. Лунная геология – предмет темный. Так что сторонники искусственности «города» не складывают оружие. Якобы все это когда-то было покрыто единым куполом, и следы его видны до сих пор. Под куполом было все: вода, воздух… Кто это построил, куда они делись, непонятно.

Видимо, в НАСА, где недавно признали существование НЛО, решили разобраться. Беспрецедентно: туда полетит марсоход. Прибор, разработанный для другой планеты. А дело в том, признает агентство, что для естественного создания такого объекта, как «город», нужна вода. Которой на Луне вроде бы никогда не было. Что, скептики, шах и мат?

— У нас в руках лунная тайна! Купола Груйтуйзена — это геологическая загадка», — сказала Кэролайн Капоне из НАСА, - Чтобы по-настоящему понять эти загадочные особенности, нам нужно посетить купола, исследовать их с земли и проанализировать образцы горных пород.

А еще запланированы… биологические исследования. Вот это вообще странно. Вы же уверяли почти столетие, что Луна – это стерильный мир? И, когда энтузиасты писали, что астронавты, возможно, затащили на Землю лунные бактерии, вы – НАСА – опровергали?

Похоже, дело серьезное. То-то официальные астрономы уже несколько лет как сосредоточились на лунных куполах. Так называют вроде бы банальные образования, представляющие собой, по официальной версии, магматические трубки, вышедшие на поверхность. Это как если бы вы плавали в глубине пруда и через соломинку делали пузыри на поверхности. Но теперь считается, что в таких трубках мог сохраниться воздух, а может, и жизнь? «Мы все узнаем уже через два года», говорят в НАСА.