Само не пройдет: почему нельзя игнорировать боль в суставах и что с этим делать? Разбираемся вместе

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Обычно, все необходимые элементы, которые поддерживают наше здоровье, можно получить из пищи или организм вырабатывает сам. Но что делать, если этого недостаточно?

Хондропротекторы, кто они? Топ 5 фактов

Хондропротекторы – наиболее известными из которых являются глюкозамин и/или хондроитинсульфат. Эти соединения представляют собой строительный материал, из которого формируется соединительная ткань. Таким образом, их применение может способствовать активизации процессов восстановления хрящевой ткани, в том числе межпозвонковых дисков, и снижать риск развития заболеваний опорно-двигательной системы [1].

Полезными являются и такие ингредиенты, как метилсульфонилметан (МСМ), гиалуроновая кислота и др.

Эти вещества могут:

• Восстанавливать хрящевую ткань в суставах и позвоночнике [1]

• Снимать боль и воспаления в суставах [1]

• Восстанавливать подвижность суставов [1]

• Снижать симптомы хронических заболеваний опорно-двигательного аппарата [1]

• Благотворно влиять не только на суставы, но и состояние кожи, волос, ногтей [1]

Как работают наиболее популярные ингредиенты?

Хондроитин и глюкозамин запускают процесс регенерации хрящевой ткани, стимулируя ее восстановление, обеспечивают защиту хряща от разрушения и возрастных изменений, поддерживают восстановление клеток хрящевой ткани и оказывают противовоспалительное действие. Они так же участвуют в образовании сухожилий, суставной жидкости, соединительной ткани костей [1].

Метилсульфонилметан (MSM) - естественная форма органической серы, которая является жизненно необходимым минералом. MSM снимает боли, отеки и воспаления, а также улучшает проводимость питательных веществ в хрящевую ткань суставов и позвоночника. MSM способствует быстрому восстановлению суставов и мышц после тренировок [1].

Гиалуроновая кислота является важнейшим компонентом синовиальной жидкости хряща. Это «волшебный гель», который удерживает влагу в суставах и сохраняет их эластичность и способность амортизировать нагрузки. Ее недостаток приводит к увеличению трения в суставе и его постепенной деформации [1].

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Хонда МСМ – комплекс ингредиентов для поддержки здоровья суставов

«Хонда MСM» от компании «Эвалар» объединила в себе действие сразу четырех самых важных для суставов компонентов в оптимальных дозировках (в суточном приеме):

• Глюкозамин 1000 мг

• Хондроитин 800 мг

• Метилсульфонилметан (MSM) 600 мг

• Гиалуроновая кислота 20 мг

Каждый компонент, эффективный по отдельности, в комплексе обеспечивает усиленный эффект и способствует:

• улучшению подвижности и гибкости суставов, эластичности связок и сухожилий нормализации состояния хрящевой ткани

• поддержке и укреплению хрящей

• уменьшению дискомфорта в области суставов и позвоночника

Как работает Хонда MSM?

Благодаря грамотно подобранному составу компонентов и дозировкам Хонда MСM решает сразу 3 основные задачи:

• Поддержать и укрепить хрящевую ткань

Принимая Хонду МСМ можно не только поддеривать здоровье хрящевой ткани, но и укреплять ее. Для этого в составе комплекса «Хонда MСM» присутствуют хондроитинсульфат и глюкозамина гидрохлорид. Они участвуют в синтезе соединительных тканей суставов и запускают процесс регенерации хрящевой ткани.

• Снять дискомфорт

Проблемы с суставами, как правило, проявляются скованностью и дискомфортом в суставах. И главная задача препарата «Хонда MСM» - оказывать укрепляющее и тонизирующее действие. В присутствии этого соединения в проблемных тканях начинается производство иммуноглобулинов, которые борются с причиной дискомфорта. Кроме того, МСМ улучшает проницаемость клеточных мембран, что позволяет хондроитинсульфату и глюкозамину гидрохлориду проникать глубже в хрящевую ткань суставов и позвоночника.

• Поддержать и улучшить подвижность суставов

Кроме вышеперечисленного, за подвижность суставов отвечает синовиальная жидкость, важнейшим компонентом которой является гиалуроновая кислота. Это «волшебный гель», способствующий сохранению подвижности суставов. Гиалуроновая кислота вырабатывается организмом, но с возрастом ее количество сокращается, а ее недостаток приводит к увеличению трения в суставе и постепенному ухудшению его состояния. Поэтому важно постоянно восполнять дефицит гиалуроновой кислоты в организме, чтобы исключить трение в суставе. Именно поэтому специалисты Эвалар включили гиалуроновую кислоту в состав «Хонды МСМ».

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1. Материалы научных обзоров по клинической фармакологии хондропротекторов:

П. В. Родичкин 1,3, Н. С. Шаламанов 2,31 Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена;2 Военно¬медицинская академия им. С. М. Кирова;3 Клиника «Передовые технологии здоровья», Санкт¬Петербург.

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