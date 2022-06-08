Итоги инвестсабантуя в Зауралье: форум в Башкирии вышел на федеральный уровень

В Сибае прошел 4 инвестиционный сабантуй «Зауралье». Фото предоставлено организаторами

Со 2 по 4 июня в Сибае (республика Башкирия) прошел очередной – уже четвертый! – инвестиционный сабантуй «Зауралье». Подведем первые итоги: 11 стран-участниц, заключено 28 инвестиционных соглашений на 107 млрд рублей (за три предыдущих в сумме – 56 соглашений на 112 млрд рублей), в числе гостей – зарубежные эксперты… Таким образом «Зауралье» совершило большой шаг вперед, поднявшись на уровень форумов федерального масштаба.

«Место, где можно вести бизнес»

- Форумы, конечно, оценивают по количеству участников. В условиях санкций мы не ожидали большого количества гостей. Но сегодня здесь находятся представители из 11 стран и 61 региона России, - отметил глава Башкортостана Радий Хабиров. - Мы постепенно открываем Зауралье и всю республику. К нам приезжают гости из-за рубежа, руководители федеральных компаний и организаций, государственных органов. Есть вещи, результат которых не измерить цифрами. Они дают кумулятивный эффект. Нарастающим итогом мы получим результат, что Зауралье — это то место, где нужно вести бизнес.

С кем сегодня из зарубежных партнеров Башкортостан строить плотные отношения? В первой тройке - Турция, Беларусь и Казахстан. Разумеется, в текущем году программу форума было готовить непросто, но в то же время «чем сложнее обстановка, тем качественнее инвестор приезжает».

- Он понимает: раз он приехал, преодолел какие-то сложности, препятствия, уже точно хочет инвестировать и получить результат, - отметил премьер-министр республики Андрей Назаров. – Раньше было много гостей, которые приезжали как туристы - никаких соглашений, контактов, намерений. Такая категория всегда бывает на форумах. Сейчас нет праздношатающихся инвесторов-иностранцев. Этот 41 иностранец — точно качественные участники, которые дают нам, как хозяевам площадки, результат. Может быть, поэтому нынешний форум в совокупности дает нам в результате такую же сумму, как три предыдущих вместе взятых.

Во время сабантуя гости и участники познакомились с культурными традициями Башкортостана. Фото предоставлено организаторами

Одним из наиболее крупных стало соглашение с предприятием «ИнгФуд» на сумму 4,9 млрд рублей. В сфере торговли закрепили договоренности по реализации совместных проектов с предприятиями Евродеталь-сервис, Глобал Фуд Салават-2, турецким холдингом Nevco на 235 млн. рублей. Главой республики Радием Хабировым подписано соглашение с Центральным союзом потребительских обществ России, здесь планируется реализовать проект на территории Башкортостана по созданию оптового продовольственного рынка и выстроить взаимодействие по развитию экономического и финансового положения организаций потребительской кооперации Башпотребсоюза.

В рамках реализации проектов по подписанным соглашениям с предприятиями агропромышленного комплекса - Экопродукт, РВМ Капитал, Учалинский элеватор и турецкой компанией Генезис Агро Трейд - сумма инвестиций в экономику республики составит 1,6 млрд рублей.

Стратегия развития на 175 миллиардов

В рамках форума прошла презентация Стратегии развития Зауралья до 2030 года. Минимальный порог инвестиций в ее реализацию оценивается в 175 млрд рублей, но в целом с учетом частных инициатив может превысить 230 млрд рублей. Базовый вариант Стратегии предусматривает 76 новых проектов, включая: 25 новых проектов на 11,7 млрд. рублей в области сельского хозяйства, 18 проектов на 103,6 млрд. рублей в промышленности, 12 новых проектов на 24,3 млрд. рублей в сфере туризма.

- Уникальность Зауралья заключается в богатейшем природно-ресурсном потенциале. Такого скопления крупных медноколчеданных месторождений нет больше нигде в России. Добавим к ним коренные месторождения и россыпи золота, залежи хромитов, марганцевых руд, пирофиллита, цеолитов, строительного камня, облицовочных и поделочных камней, - отметил Андрей Назаров. - Здесь также неповторимый природный и антропогенный ландшафт и современные рекреационные центры. По итогу мы получили территорию с огромным потенциалом развития, который, безусловно, требует реализации.

Премьер-министр Башкортостана напомнил, что одна из ключевых задач стратегии - строительство железнодорожной линии «Сибай - Подольск - Новорудная», которая позволит вовлечь в оборот месторождения в южных районах Зауралья (потенциал - до 4 млн тонн). Важно также, что эта дорога сократит логистическое плечо до Казахстана на 250 км. Для решения вопроса энергодефицита для новых предприятий предусмотрено строительство новой подстанции на 500 кВольт. Реализация этих инфраструктурных проектов обеспечит загрузку местных компаний. Создаст основу для появления современных промышленных объектов и, конечно, новых рабочих мест.

Важное направление в развитии Зауралья - увеличение количества местных брендов, что позволит увеличить спрос на продукцию и поможет развитию агротуризма.

Но это вопросы завтрашнего дня. А многие предприятия испытывают проблемы сегодня…

- Уже разработан план первостепенных действий в условиях санкционного давления, на это направлено порядка 54 млрд рублей. Кроме того, создан центр импортозамещения и импортоснабжения, проектируется центр компетенций в сфере легкой промышленности, предусматриваются субсидии на закупку семян и агропромышленного оборудования, — пояснил Андрей Назаров.

Антикризисный план поддержки бизнеса республики Башкортостан Агентство стратегических инициатив признало одним из лучших среди российских регионов.

Преодоления стен

Глава Башкирии Радий Хабиров лично открыл пленарную сессию инвестиционного сабантуя «AntiSanction REGIONS: Новая Экономическая реальность».

- Прежде всего, сердечно приветствую всех, кто отозвался на приглашение принять участие в нашем инвестиционном сабантуе. Потому что наша задача – показать бизнесу России, что есть такая территория, открытая к сотрудничеству, взаимодействию и инвестициям, – сказал Хабиров. – Зауралье – это трудолюбивые люди, это огромные природные ресурсы».

Глава Башкирии Радий Хабиров. Фото предоставлено организаторами

Директор Ассоциации Инновационных регионов России Иван Федотов отметил, сейчас повышается востребованность не столько инновационных решений, сколько быстрых решений как для крупного бизнеса, так и для компаний-«малышей».

- Предприятиям сейчас важно очень оперативно найти и новых поставщиков, и новых покупателей, - пояснил эксперт. - За предыдущие 2 года мы накопили опыт быстрого включения различных мер поддержки как на федеральном, так и на региональном уровнях. Это позволило регионам за последние три месяца сформировать необходимые решения и оперативно их применять.

- Считаю, что роль государства сейчас должна сводиться к трем вещам. Это упрощать и облегчать регуляторику и не мешать ведению бизнеса, - сообщил президент Центра стратегических разработок Владислав Онищенко. - По большому счету государство, а в данном случае регионы, должно выступать, как корпорации. Потому что им нужно на долгосрочную перспективу обеспечить рост экономики, прибыли, инвестиций и рабочих мест. В этом нет ничего плохого. Даже хорошо, что регионы стали заниматься активной внешнеэкономической повесткой. По-другому не получится. Во-вторых, необходимо активно заниматься человеческим капиталом. В-третьих, с точки зрения стимулирования бизнеса, это создание кластеров и поддержка выхода на новые рынки, в том числе путем поддержки промышленного дизайна и инжиниринга.

Член Совета директоров турецкого холдинга «Fatioglu» Угур Фатингоглу в ходе выразил поддержку Башкортостану и России и заверил в продолжении сотрудничества.

- Несмотря на всю мировую истерию мы доверяем России, мы доверяем Башкортостану. Вы обязательно пройдете через все сложности. Мы никогда не встречались в Башкортостане с какими-то проблемами в бюрократическом плане, потому что вы очень внимательно относитесь к инвесторам. Да есть люди, которые испугались и сбежали отсюда, но, когда они захотят вернуться, вы на них взглянете другими глазами. Это рано или поздно это случится, и Россия вновь начнет активно восстанавливать свою экономику и расти невероятными темпами, - сказал Угур Фатингоглу.

В пленарном заседании также принял участие депутат Европейского парламента из Франции Тьери Мариани. Он отметил необходимость сотрудничества европейского бизнеса с российским. Депутат Европарламента подчеркнул, что следующие один за другим кризисы, связанные с эпидемией COVID-19, затем с событиями на Украине, используются в европейской технократии для того, чтобы навязать европейским народам свой выбор. Он убежден, что такая политика выливается в возведение стен между людьми, которые только выиграли от знакомства друг с другом.

Потенциал федерального уровня

Добавим, что на инвестиционном сабантуе обсуждался ряд вопросов федеральной уровня. Так, «Зауралье – 2022» выступило площадкой для проведения расширенного заседания экспертного совета Государственной Думы РФ по устойчивому развитию и «зеленому» финансированию. Директор Национального рейтингового агентства Арина Розенцвет подчеркнула, что задача в том, чтобы ESG- повестка не только продвигалась, но и оценивалась экспертами. Такой рейтинг будет стимулировать местные администрации уделять повышенное внимание ESG-повестке.

Таким образом если раньше инвестиционный сабантуй «Зауралье» был небольшим форумом, то сегодня он вырос в серьезную площадку для обмена экспертными мнениями федеральных и международных экспертов.

- Как и Москва — не вся Россия, так и Башкортостан только Уфой не ограничивается, - отметил председатель Госсобрания Башкирии Константин Толкачев. - Форум показал, что наше Зауралье обладают самодостаточными, серьезными ресурсами для своего развития. И для того чтобы этот потенциал раскрылся необходимо создание условий, и правовых, и экономических.

Как видим, инвестсабантуй активно развивается. На его площадке рассматриваются инфраструктурные проекты, подписываются соглашения на десятки миллиардов рублей, обсуждаются стратегические вопросы развития всей России. То есть «Зауралье» имеет явный потенциал стать как Петербургский международный экономический форум или Российский инвестиционный форум, только с упором на развитие малых территорий. Хотя суммы и уже сейчас на инвестиционном сабантуе фигурируют совсем немалые.