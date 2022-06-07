The National Post: Украинские геи в ужасе, они уверены, что Россия пришла за ними

Украина в последние годы сильно продвинулась в области ЛГБТ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

"Поражение Украины станет большим ударом для ЛГБТ". Под таким заголовком вышла сегодня статья в канадской The National Post. Автор, Адам Живо, пишет, что может быть многие не заметили, но Украина в последние годы “очень продвинулась в области ЛГБТ”. Это особенно заметно на фоне окружающих ее нетолерантных России, Белоруссии и Венгрии, отмечает журналист. “Если Россия победит, это будет ужасный удар по гей-активистам”.

Канадец рассказывает, что ЛГБТ занялись своим продвижением в массы на Украине с 1991 года, но заметной их деятельность стала только лет через двадцать. В то время, пишет журналист, страна управлялась Виктором Януковичем, который не поддерживал ЛГБТ-активизм. В противовес ему геи и лесбиянки затеяли парад, который, однако, вынуждены были отменить из-за того, что им противостояла многотысячная толпа, и полиция отказалась вмешаться.

“В 2014 в результате майдана Украина осталась не только без Януковича, но и без анти-гейского закона, который он продвигал, - делится Живо. – Новые власти с тех пор постоянно вводили законы в защиту ЛГБТ, как, например, антидискриминационный трудовой закон в 2015-м, в следующем году было позволено менять пол, а в 2021-м отменили запрет на забор крови от доноров-гомосексуалистов”.

В этом году, сообщает The National Post, Украина была на пути принятия закона, который бы наказывал за ненависть к сексуальным меньшинствам, но “российская спецоперация испортила обедню”.

“ЛГБТ на Украине было настроено оптимистически, - пишет Живо. – Организация “Киев-прайд” постоянно росла, в прошлом году 7000 человек промаршировали и им противостояла только сотня протестующих. Киевская ЛГБТ-община процветала… Но весь этот прогресс стерт! Активисты боятся, что если Россия оккупирует их страну, их поймают и накажут, есть якобы даже специальный список, который циркулирует онлайн и якобы составлен российскими органами безопасности. В нем имена ЛГБТ-активистов, их фото и адреса. “Мы знаем, что они придут за нами и убьют нас”, - испуганно заявляет директор “Киев-прайд” Ленни Эмсон.

Далее журналист сокрушается, что укрогеи взывают к миру о помощи, но их крики не слышны из-за российской информповестки, касающейся нацизма на Украине. При том, что Живо называет данные о националистах "пропагандой", он вынужден согласиться, так как крайне правые в стране действительно есть. “Но они не имеют влияния”, – заявляет журналист.

Все отклики к статье оказались отрицательными. Канадцы пишут, что какое нам дело до всего этого, это вообще самая маленькая проблема на фоне прочих событий на Украине. Спрашивают, идут ли члены ЛГБТ массово воевать, чтобы отстоять свою жизнь и права, появился ли “радужный полк”? Напоминают, что на Украине уволили чиновницу, распространявшую ложь про изнасилования украинок российскими военными. Называют статью “дерьмовым опусом от жалкого сочинителя”. Интересуются почему никто не говорит о дипломатии, о мирном соглашении, а только поставляют на Украину оружие и с попкорном в руках наблюдают за происходящим. “Это бессовестно!”, - возмущаются читатели.

Один пишет: “Давайте признаемся, что часть территории Украины переходит к России, и я это полностью поддерживаю”. “Мне осточертели ЛГБТ” – пишет другой. “Надеюсь, Украина проиграет”, - сообщает третий. Ехидничают, намекая на сексуальные отношения между Зеленским и сыном президента Байдена Хантером. Напоминают про биолаборатории и “фабрики детских органов” на Украине. И резюмируют, что “разгром Украины будет большим ударом для возможностей отмыва денег некоторыми лидерами стран”.