Выбираем планировку: на что обратить внимание и о каких особенностях важно знать

ЖК «Светлый мир «Станция«Л»...». Фото: пресс-служба Seven Suns Development.

Один из самых важных пунктов при выборе квартиры - ее планировка. Проанализировать и "примерить на себя" планировочное решение не менее важно, чем не ошибиться с районом и жилым комплексом. Ведь от этого зависит, насколько удобно и комфортно будет жить в новой квартире.

В проектах компании Seven Suns Development пространство каждой квартиры продумано и грамотно организовано таким образом, чтобы в помещении не было пустующих зон и неиспользуемых метров. Посмотрим на основные преимущества планировочных решений на примере просторной двухкомнатной квартиры в ЖК «Светлый мир «Станция «Л»...» . кстати, до 15 июня купить любую квартиру в этом проекте можно со скидкой 10 000 рублей с квадратного метра.

ВЕЧНАЯ КЛАССИКА

Большинство покупателей квартир в новых домах отдают предпочтение классическим планировкам, когда комнаты изолированы друг от друга и каждая имеет свой вход. Более 70% покупателей высоко оценивают «классический» вариант планировки: в комнатах правильной формы удобно расставлять мебель, а в каждой спальне предусмотрено рабочее место. Функциональная «двушка» в ЖК «Светлый мир «Станция «Л»...» идеально подойдет для семьи с одним или двумя детьми. Кроме этой планировки, в комплексе к покупке доступны классические 1-, 2-, 3-, 4 комнатные квартиры, а также популярные лоты евроформата.

Фото: пресс-служба Seven Suns Development.

БОЛЬШЕ СВЕТА И СОЛНЦА

Хорошая квартира - это светлая квартира, в которую поступает много естественного света и солнца. В нашем климате важность витамина D для общего физического состояния, настроения и самочувствия сложно переоценить. Неудивительно, что примерно половина покупателей отметила три широких окна, наполняющих двухкомнатную квартиру естественным светом. Многие обратили внимание на наличие окна и лоджии в родительской спальне. Кстати, играет роль не только количество окон, но и то, на какую сторону они выходят. Как правило, наилучший вариант - когда окна выходят минимум на две стороны дома, как это запроектировано в функциональной «двушке» в ЖК «Светлый мир «Станция «Л»...».

МЕСТА ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

В квартире должно быть достаточно пространства для хранения вещей, иначе в помещении всегда будет царить ощущение бардака и захламленности, а на поиск нужных вещей придется тратить дополнительное время.

Во всех квартирах Seven Suns Development места для хранения и размещения шкафов заложены проектом. Они обязательно предусмотрены в каждой комнате и прихожей. Количество выделенных мест зависит от площади квартиры. К примеру, в функциональной двухкомнатной квартире в ЖК «Светлый мир «Станция «Л»...» в прихожей предусмотрено размещение вместительного шкафа-купе. Для хранения сезонных вещей во всех корпусах комплекса запроектированы индивидуальные кладовые.

Фото: пресс-служба Seven Suns Development.

КСТАТИ

ПОКУПАЙ, ЗАЕЗЖАЙ, ЖИВИ

Функциональная двухкомнатная квартира в ЖК «Светлый мир «Станция«Л»...», как и все квартиры в этом комплексе, сдается с отделкой «под ключ», избавляя новоселов от многочисленных хлопот. Помимо возможности заселиться в квартиру сразу же после получения ключей, ремонт от застройщика позволяет сэкономить время и деньги. И избавляет от необходимости слушать, как делают ремонт соседи.