Стоит ли покупать квартиру летом-2022: что будет с ценами на новостройки

Фото: Иван МАКЕЕВ

Минувшие апрель и май были не самыми удачными для рынка жилья — если смотреть на него глазами продавцов. Но, как правило, то, что невыгодно продавцам, хорошо для покупателей. К чему готовиться тем, кто рассчитывает в ближайшие месяцы приобрести квартиру в новостройке?

ЧТО ВЛИЯЕТ НА РЫНОК

Эксперты обращают внимание на несколько моментов.

1. Ставка ЦБ резко снижена уже до 11%. И, по всей видимости, будет снижаться дальше в июне. Аналитики предполагают, что это может означать очередной пересмотр ставки по льготной ипотеке на новостройки в меньшую сторону. В апреле эта ставка составляла 12%, в мае она снижена до 9%. Что, конечно, лучше, чем 12%, но, по мнению ряда экспертов и представителей строительной отрасли, все равно многовато. Люди-то помнят прошлогодние 6,5%. В правительстве возможность пересмотра ставки по популярной программе в меньшую сторону не отрицают.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Снижение ставки Центрального банка до 11 процентов, в свою очередь, может стать новым шагом в развитии льготной ипотеки. Для принятия каких-то решений в этом направлении нам совместно с коллегами предстоит проанализировать, как может развиваться программа с учетом новых условий, - заявил уже глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Банки в свою очередь уже заявили о снижении ставок по рыночной (не льготной) ипотеке на 2-3%.

2. Вторичный рынок сейчас практически «встал». На него льготная ипотека не распространяется. И это, как объясняют эксперты, сказывается в том числе на рынке новостроек. Многие ведь сначала продают старую квартиру, с этих средств выплачивают первоначальный взнос - а на оставшуюся сумму берут льготную ипотеку. Если же имеющуюся квартиру сложно продать, то нет возможности и приобрести взамен нее новостройку.

Насколько должны снизиться ставки по рыночной ипотеке, чтобы вторичка опять ожила, пока не очень понятно. Но, как считают аналитики Домклик,оживление может случиться в период, когда будет заканчиваться срок банковских депозитов под 20% годовых (помните, было такое предложение у многих банков в марте?). Большинство людей клали в банк деньги под эту феноменальную ставку на три месяца. Так что срок истекает как раз в начале лета. А возможности снова положить деньги под столь высокие проценты уже не будет. Эксперты предполагают, что некоторые в такой ситуации выберут вложения в недвижимость.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

3. Застройщики субсидируют ставки.

-Рынок пока не успокоился и не определился с ценами, - утверждает завкафедрой ипотечного кредитования Финансового университета Александр Цыганов. - Но хотя видимого снижения цен на рынке новостроек нет, есть довольно много предложений, когда застройщик субсидирует для своих покупателей ставку по ипотеке.

Фактически это завуалированная форма скидки. Некоторые варианты можно изучить в журнале сервиса Домклик от Сбера.

Фото: Shutterstock

ПРОВЕРКА НА АДЕКВАТНОСТЬ...ЦЕН

Понятно, что покупателю всегда хочется приобрести квартиру подешевле, но без потери качества. А уж за счет чего это «подешевле» получится — номинального снижения цен или каких-то акций от застройщика — в большинстве случаев не так уж важно. Главное, понимать, что подбирая варианты, вам придется вооружиться калькулятором, - чтобы сравнивать реальные затраты на разные квартиры с учетом всех ставок, скидок, субсидий и так далее.

Фото: Shutterstock

Ну, и характеристик самого жилья, конечно. Ведь за одно и то же количество миллионов можно получить совершенно разные квартиры: для одной эта стоимость будет адекватной, а для другой — завышенной в расчете на «авось» и удачу. Это справедливо и для новостроек, и для вторичного рынка.

С учетом меняющейся ситуации на рынке стоит обратить внимание на онлайн-сервисы, которые помогут без лишних затрат получить рыночную оценку квартиры, которую вы предполагаете купить. Например, такой умный алгоритм есть на сайте сервиса Домклик от Сбера - совершенно бесплатный.

Еще одна полезная функция у Домклик - бесплатный сервис сравнения недвижимости онлайн: помогает сопоставить около 40 характеристик разных квартир (например, пяти похожих однушек примерно одной ценовой категории) и выбрать ту из них, в которой больше всего важных для вас плюсов.

НА ЗАМЕТКУ

Топ-10 регионов России с самыми дорогими новостройками

(руб. за кв.м.)

1.Москва — 328 000

2.Санкт-Петербург — 240 000

3.Московская область — 173 000

4.Сахалинская область — 156 000

5.Ленинградская область — 149 000

6.Приморский край — 146 000

7.Нижегородская область — 138 000

8.Забайкальский край — 136 000

9.Республика Саха (Якутия) — 134 000

10.Хабаровский край — 133 000

Топ-10 регионов с самыми дешевыми новостройками (руб. за кв.м.)

1.Северная Осетия-Алания — 52 000

2.Курганская область — 54 000

3.Смоленская область — 55 000

4.Саратовская область — 60 000

5.Оренбургская область — 61 000

6.Калмыкия — 62 000

7.Марий Эл - 64 000

8.Тамбовская область — 71 000

9.Брянская область — 72 000

10.Ивановская область — 72 000

(По данным аналитического центра сервиса Домклик, среднее значение за период с 26 апреля по 26 мая 2022 года)