На референдуме казахстанцы поддержали тренд на демократизацию страны

Фото пресс-службы посольства РК в РФ https://www.kazembassy.ru

В Посольстве Республики Казахстан в России прошёл круглый стол с участием российских политологов по итогам состоявшегося накануне референдума о внесении изменений в Конституцию республики. Открывая встречу, Чрезвычайный и Полномочный посол Казахстана Ермек Кошербаев сообщил предварительные результаты плебисцита. В референдуме приняло участие 68% имеющих право голоса граждан страны, из которых за поправки высказалось 77,18%, против – 18,66%.

Посол отметил активное участие в референдуме граждан Казахстана, проживающих в Российской Федерации. Ермек Кошербаев убеждён, что поправки в Основной закон кардинально обновляют основы государственности, закладывают фундамент для нового этапа развития страны, повышают эффективность всей государственной модели. А эффект от реформ почувствует каждый казахстанец.

По мнению участвовавшего во встрече профессора Высшей школы экономики, главного научного сотрудника Института международных исследований МГИМО Андрея Казанцева, у пореформенного Казахстана появляется шанс установить рекорд по доле ВВП на душу населения среди всех государств постсоветского пространства.

«Мы продолжим всестороннюю модернизацию страны»

На референдум 5 июня было вынесено 33 поправки, затрагивающие треть текста Основного закона страны. Это, в частности, исключение из Конституции статьи, предоставляющей первому президенту Нурсултану Назарбаеву личные привилегии и статус «елбасы» (лидера нации). Нововведения не отменяют гарантированное Назарбаеву право на защиту чести и достоинства, обеспечение пенсией, охраной и транспортом. Основатель независимого Казахстана поддержал исключение упоминания своего имени из Конституции. Согласно другой поправке, один человек отныне не сможет занимать пост президента Казахстана более двух сроков подряд. Кроме того, в период президентства лидер страны может быть только беспартийным, а его родственники не имеют права занимать руководящие посты в государственных структурах и квазигосударственных корпорациях.

Фото пресс-службы посольства РК в РФ https://www.kazembassy.ru

Конституционные изменения сделают более конкурентной процедуру избрания глав городов республиканского значения и регионов, которых раньше назначал президент, а региональные депутаты лишь голосовали за или против выдвиженца. Теперь президент обязан предложить законодателям не менее двух кандидатур, выбор – за депутатами.

На выборах в Мажилис (нижнюю палату Парламента РК) вводится смешанная система: 30% депутатов будет избираться по мажоритарной системе, остальные – по пропорциональной. Существенно упрощается механизм регистрации новых политических партий.

На конституционном уровне вводится запрет на смертную казнь, мораторий на которую действует с 2004 года.

Обращаясь по итогам референдума к гражданам Казахстана, президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что изменения в Конституцию – не конечная стадия, а только начало масштабных реформ.

«Мы продолжим всестороннюю модернизацию страны. На базе обновлённой Конституции мы сформируем более эффективную модель функционирования всех институтов власти, укрепим механизмы сдержек и противовесов между ними. Последовательные политические преобразования будут способствовать развитию национальной экономики, укреплению национального предпринимательства.

Теперь нам предстоит сформировать прозрачные и справедливые правила игры в экономике, провести реформу законодательства. Важно искоренить все искусственные монополии, поставить надёжный заслон коррупции. Будет продолжена системная работа по полной модернизации и дебюрократизации государственного аппарата. Мы должны построить передовое государство, отвечающее ожиданиям и запросам всего общества. Эффективность системы управления будет определяться достигнутыми результатами», – заявил Токаев.

Фото пресс-службы посольства РК в РФ https://www.kazembassy.ru

Главными двигателями устойчивого развития Казахстана, по словам президента, должны стать труд, знания и гражданская активность.

«Только так мы сможем создать самодостаточный средний класс и эффективную экономику. Такая экономика будет нацелена на справедливое распределение доходов, создание качественных рабочих мест, неуклонное повышение уровня жизни и полноценную самореализацию всех граждан», – подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

Президент считает необходимым пересмотреть законодательство, позволившее узкой группе сильных мира сего сконцентрировать в своих руках экономические ресурсы страны. Указом президента создана Межведомственная комиссия по возврату незаконно выведенных из страны финансовых средств, а также по возврату в государственную собственность незаконно приватизированных активов.

«Самое главное богатство Нового Казахстана – это его народ, а наша главная цель – создать условия для счастливой жизни людей. Каждый гражданин должен ощутить плоды политических перемен и экономического роста, – заявил президент Казахстана, поблагодарив сограждан за поддержку, высказанную на референдуме. – Мы продолжим наш курс на комплексное усиление системы защиты прав и свобод человека».

Исторический этап

Анализируя итоги референдума на круглом столе в Посольстве Республики Казахстан в России, упомянутый в начале статьи российский политолог, профессор Высшей школы экономики Андрей Казанцев сказал, что конституционная реформа создает условия для дальнейшего успешного развития Казахстана. Задачи руководства страны состоят в том, чтобы преодолеть «неопатримониализм», который не отвечает интересам формирующегося в стране среднего класса, ввести элементы парламентской республики (это будет способствовать преодолению кланового характера правления), создать условия для более широкого представительства граждан в политической жизни, расширить права и свободы.

«Сегодня в стране возник средний класс – пришло время дать среднему классу права. Ведь кто, как ни средний класс будет бороться с экстремистской маргинализацией, которая агрессивно заявила о себе во время январских событий. Поэтому сегодня у Казахстана выбор очевиден: либо страна идёт по пути социально-экономической модернизации, пользуется всеми окнами возможностей, которые открылись, либо получает те угрозы, что уже прошли другие восточные страны», – считает политолог.

Директор Информационно-аналитического центра МГУ по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Дарья Чижова отметила результаты социологических исследований социальных сетей, показавшие, что реакция граждан Казахстана на реформы президента Токаева остаётся позитивной. «Это важный маркер того, что референдум выполнил свою функцию получения главой государства нового кредита доверия у населения», – считает российский эксперт.

Фото пресс-службы посольства РК в РФ https://www.kazembassy.ru

Эксперт этого же аналитического центра МГУ Александра Перминова добавила, что Россия хочет видеть Казахстан стабильным и безопасным. «Мы все знаем, что есть два пути основных изменений – эволюционный и революционный. Как мне кажется, Казахстан свой кризис уже пережил. Хочется верить, что теперь новый этап развития страны пройдёт без потрясений и по пути эволюционных изменений», – убеждена Перминова.

Ведущий научный сотрудник Центра постсоветских исследований Аза Мигранян отметила значимость установления в новой Конституции Казахстана нормы о том, что собственником земли и природных ресурсов теперь является народ (а не государство, как до сих пор), а также создание комиссии по возврату незаконно вывезенных из страны денег.

Главный научный сотрудник ИМЭМО РАН, доктор исторических наук, профессор Алексей Малашенко считает Казахстан уникальным государством в Центральной Азии.

«Как будут идти дела в Казахстане – очень важно для всех. Важно, как дальше пойдёт развитие страны, какой характер примет пост-референдумная политическая активность. А главное, я считаю, что теперь – после референдума – нынешние и будущие перемены в республике необратимы. Это то движение, которое уже не остановить», – уверен профессор.

Политолог и публицист Аркадий Дубнов считает, что казахстанцы на референдуме поддержали тренд на демократизацию страны, её освобождения от кланового груза прошлого.

«Я утверждаю, что этот этап в Казахстане – исторический. Потому что Казахстан – чрезвычайно важная страна для всего постсоветского пространства. Для России есть две исторические страны, важнейшие в этом смысле – Казахстан и Украина. Про Украину мы знаем. Очень бы хотелось, чтобы не произошло ничего подобного вокруг Казахстана. Я желаю президенту Казахстана выдержки, спокойствия, благоразумия, терпения и высокого искусства дипломатии во взаимоотношениях со своими ближайшими соседями, и в первую очередь – с Россией», – сказал Аркадий Дубнов в интервью корреспонденту Российско-Казахстанского пресс-центра.