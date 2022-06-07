Полусладкая месть: спор о винодельне между Брэдом Питтом и Анджелиной Джоли дойдет до суда

Давний развод Брэда Питта и Анджелины Джоли может обернуться очередной судебной тяжбой. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Не успел закончиться судебный процесс между голливудским актером Джонни Деппом и его бывшей женой Эмбер Херд, как на подходе новый звездный скандал. Брэд Питт обвинил Анджелину Джоли во вредительстве. А его адвокаты требует суда присяжных, подав иск в Верховных суд Лос-Анджелеса.

Поводом стала продажа Джоли своей доли во французской винодельни Шато Мираваль, которую они приобрели с бывшим супругом еще в 2008 году за 25 млн евро. Из этой суммы Анджелина вложила только 40% собственных средств, остальные 60% — Питт.

Виноградники на юго-востоке Франции стали не только излюбленным местом для Брэда Питта, но и весьма прибыльным предприятием. Под руководством актера винодельня прославилась как ведущий производитель розового вина в мире.

Но в октябре 2021 года Джоли продала свою долю в винодельне компании Tenute del Mondo - «враждебному конкуренту, стремящемуся получить контроль над Шато Мираваль», как утверждают адвокаты Питта в своем заявлении. Все это было сделано с одной целью - навредить актеру.

Источники в окружении звездной четы убеждены, что звезда фильма «Лара Крофт» решила отомстить бывшему мужу, продав свою долю шато, после того, как суд предварительно предоставил Питту равные права в опеке над их пятью детьми. (Позднее актер все-таки был лишен равной родительской опеки).

- Джоли по природе мстительна, а тут просто пришла в ярость, - отмечает источник.

Покупателем стала Tenute del Mondo, дочерняя компания Stoli Group, которой якобы владеет вино-водочный магнат из России. Именно ему принадлежат такие торговые марки, как Stolichnaya, Moskovskaya, R gas Melnais Balzams.

«Джоли тайно провела сделку, намеренно держа Питта в неведении и сознательно нарушив договор с бывшим супругом, - утверждают адвокаты актера. - Таким образом Джоли стремилась получить прибыль, которую она не заработала, и доходы от инвестиций, которые не вкладывала. Актриса знала и не возражала, чтобы новый владелец и его партнеры контролировали бизнес, построенный Питтом, и мешали ему в дальнейшем управлении Шато Мираваль».

Еще в феврале этого года звезда Голливуда жаловался, что новый владелец мешает ему управлять винодельней и, более того, не дает пользоваться особняком, расположенном на территории шато, как частным домом.

По словам юристов, после покупки доли актрисы компания российского миллиардера принялась за «враждебное поглощение» винного бизнеса Бреда Питта, дестабилизировав работу Шато Мираваль, и требуя предоставить конфиденциальную и служебную информацию о деятельности винодельни для дальнейшего корыстного использования этих сведений.

Адвокаты Брэда Питта не забыли заявить о тяжелом характере российского олигарха.

«Он приобрел известность благодаря беспощадной деловой тактике», - говорится в заявлении юристов.

Теперь поклонников БренДжолины ждет новая встреча с любимыми кумирами, но на сей раз не в совместном фильм, а в зале суда.