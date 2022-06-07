Минобороны показало кадры уничтожения норвежских самоходок на Украине

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России демонстрирует кадры с беспилотника, который рассматривает с неба норвежские самоходные установки, что расположились на безымянном поле Донбасса. Его оператор незамедлительно докладывает координаты целей "богам войны". Артиллеристы установки системы залпового огня "Град" мгновенно выдвигаются на боевые позиции и дают залп.

На безымянное поле на Донбассе почти одновременно падают 40 реактивных снарядов. Каждый в 70 килограммов весом и длиною почти три метра.

На прошедшем в Минобороны России брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметит работу ракетных войск и артиллерии.

«В результате ударов уничтожено: более 400 националистов, 10 единиц бронетехники, три установки реактивных систем залпового огня «Град», 10 специальных автомобилей, а также три пусковых установки зенитных ракетных комплексов С-300 в районе Краматорска. Кроме того, в результате ударов артиллерии уничтожена одна переданная Норвегией 155-мм самоходная установка М109А3, две 155-мм гаубицы М777 производства США, а также семь орудий полевой артиллерии и минометов, в том числе 203-мм самоходная артиллерийская установка «Пион»», - перечислил ликвидированные военные цели Конашенков.

Украинские военнослужащие погибли, но так и не сумели овладеть иностранным артвооружением.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

По инициативе турецкой стороны 7 июня 2022 года состоялись телефонные переговоры Министра обороны России Сергея Шойгу с Министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

Основное внимание было уделено обмену мнениями и оценкам ситуации на Украине и в Сирии. Главы военных ведомств детально обсудили вопросы безопасности судоходства в Черном море во взаимосвязи с решением проблемы вывоза зерна с территории Украины.

Сторонами «отмечена важность продолжения тесного взаимодействия в Сирии, направленного на поддержание долговременной стабильности в регионе».

В военном ведомстве подчеркнули, что российско-турецкие контакты по данным вопросам будут продолжены.