Объем срочных рублевых вкладов в Совкомбанке за три месяца вырос на 24%

Фото: «Совкомбанк»

За три месяца, с марта по май 2022 года объем срочных рублевых вкладов в Совкомбанке вырос на 24%. Как сообщили представители банка, за это время клиенты - физические лица положили на депозиты более 106 миллиардов рублей.

Подросли и суммы, которые вкладчики размещают на счетах. С начала марта средняя сумма вклада увеличилась на 12% и теперь составляет 615 тысяч рублей. За этот период клиенты в среднем открывали депозиты на срок чуть более трех месяцев – 105 дней.

Сейчас максимальная ставка по вкладам Совкомбанка составляет 10% годовых. Такие условия предлагает вклад «Оптимальный», если открыть его на срок 90 дней.

Напомним, Центробанк РФ 27 мая снизил ключевую ставку до 11% годовых. После принятого регулятором решения средняя ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках России начали снижаться. Средняя максимальная доходность по депозитам на три месяца упала с 9,72% до 7,32%.

«Совкомбанк» входит в десятку крупнейших банков России. Его офисы расположены в 1050 населенных пунктах в 78 регионах страны. Клиентами банка являются более 12 миллионов человек и около 200 тысяч юридических лиц.