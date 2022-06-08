Юбилейные Лихачевские чтения в Петербурге: Захарова раскроет сущность Запада, а Затулин решит украинский вопрос

Лучшие умы современности соберутся в Петербурге 9 и 10 июня. Фото: пресс-служба СПбГУП.

«Развитие культуры не есть только движение вперед, это отбор всего лучшего, что создано человечеством», - писал великий гуманист, академик Дмитрий Лихачев. Но как отделить зерна от плевел? И какой путь для человечества действительно прогрессивный? В поисках ответов на эти вопросы уже много лет дискутируют участники Международных Лихачевских научных чтений, проходящих на базе Санкт-Петербургского Гуманитарного университета профсоюзов. В этом году съезд лучших умов современности, которые соберутся в Петербурге 9 и 10 июня, пройдет в юбилейный, двадцатый раз

По заветам великого гуманиста

Впервые научные чтения, приуроченные к Дням славянской письменности и культуры и к Дню города, провели в СПбГУП в мае 1993 года. Одним из инициаторов форума стал всемирно признанный гуманитарий, специалист в области изучения культуры и памятников древнерусской письменности, академик РАН и иностранный член академий многих стран мира, Почетный доктор СПбГУП Дмитрий Лихачев. Наряду с ним инициаторами проведения чтения были академик, ректор СПбГУП Александр Запесоцкий и Почетный профессор вуза Владимир Триодин.

Плодотворное сотрудничество академика Лихачева с вузом началось в 1992 году (на фото - с ректором Александром Запесоцким). Фото: пресс-служба СПбГУП.

Плодотворное сотрудничество академика Лихачева с вузом началось в 1992 году и продолжалось до последних дней жизни ученого (его не стало в 1999 году). Дмитрий Сергеевич помог заложить в университете культуроцентристскую модель воспитания, которая до сих пор эволюционирует и развивается в его педагогических детях, внуках и правнуках.

В 1995-1996 годах под руководством Лихачева ученые СПбГУП разработали проект «Декларации прав культуры». Этот труд стал научным и нравственным завещанием академика ученикам, коллегам и всем потомкам. Именно с докладом «Декларация прав культуры и ее международное значение» Дмитрий Сергеевич выступал на одних из первых научных чтениях.

Когда Дмитрия Сергеевича не стало, Почетный доктор СПбГУП, писатель Даниил Гранин и профессор Александр Запесоцкий предложили наделить чтения государственным статусом. Указ президента Владимира Путина «Об увековечении памяти Д. С. Лихачева» был издан весной 2001 года.

С тех пор чтения, изначально носившие название «Дни науки в СПбГУП», проходят ежегодно как Международные Лихачевские. Помимо вуза, в число соучредителей чтений входят РАН, Российская академия образования и Конгресс петербургской интеллигенции.

В этом году чтения пройдут в 28-й раз по счету и в 20-й раз в статусе государственных.

От Бехтеревой до Плесецкой

Каждый год в чтениях участвует более полутора тысяч крупнейших российских и зарубежных гуманитариев: ученые и политики, общественные лиде- ры и церковные иерархи, известные деятели культу- ры и искусства, писатели и журналисты.

Среди участников предыдущих лет - Наталья Бехтерева и Сергей Капица, Валентина Матвиенко и Сергей Лавров, Олег Виноградов и Майя Плесецкая, Григорий Свиридов и Борис Эйфман, Даниил Гранин и Андрей Вознесенский. Повестка чтений традиционно дискуссионная. В нее включают актуальные темы, связанные с противоречивыми тенденциями в раз- витии общества, глобализацией, ролью гуманитарной культуры и образования, проблемами межконфессионального общения, толерантности, нравственности.

С 2007 года в рамках чтений проводят Лихачевский форум старшеклассников России (с 2014 года - Международный форум старшеклассников). А с 2008 года совместно с Министерством иностранных дел России работает дипломатическая программа чтений «Международный диалог культур». Лекторами становятся послы иностранных государств. За двадцать лет на чтения прибыли представители 57 стран мира.

Участниками форума в разные годы были выдающиеся деятели. Фото: пресс-служба СПбГУП.

Контуры нового миропорядка

Тема юбилейных чтений - «Глобальный конфликт и контуры нового мирового порядка». Главным событием форума станет пленарное заседание, которое начнется 9 июня в 10:00 в университетском Большом театральном зале имени Петрова.

На пленарке заявлено пятьдесят докладов. Академик Сергей Глазьев объяснит, какая экономика нам нужна, а представитель МИД России Мария Захарова раскроет суть Запада. Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман расскажет о медиа в глобальном мире, а первый заместитель председателя Комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин решит украинский вопрос. Ректор СПбГУП, академик Александр Запесоцкий ответит на вопрос, почему США суждено стать региональной державой.

Участниками заседания станут академики Ирина Абрамова, Алексей Громыко, Андрей Лисицын-Светланов, Валерий Макаров, Виталий Наумкин, Александр Некипелов и Талия Хабриева, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Кисляк, заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев, директор Эрмитажа, академик Михаил Пиотровский и другие.

Завершится первый день чтений панельной дискуссией «Великая шахматная доска» сегодня и завтра». В пятницу, 10 июня, форум продолжат секционные заседания. Всего намечено шесть секций:

- Переход от однополярности к реальной многополярности: проблемы новой геополитики

- Традиционные ценности человечества или «новая этика» Запада?

- Экономика в контексте глобальных перемен

- Россия в глобальном мире: новый этап истории

- Российское образование на новом рубеже эпох

- Право, ценности и нравственность в условиях современных глобальных трансформаций.

По итогам чтений публикуют сборник докладов и выступлений, тексты дискуссий и круглых столов. Они хранятся во всех крупных библиотеках России, стран СНГ, научных и образовательных центрах мира. Объемы научной работы впечатляют. Так, к 110-летию Лихачева в 2015 году вышел сборник, включающий 162 наиболее значимых доклада 114 авторов за 20 лет.

При поддержке писателя Даниила Гранина чтения получили государственный статус. Фото: пресс-служба СПбГУП.

Дословно

«Культура каждого народа, большого и малого, имеет право на сохранение своей уникальности и самобытности. Вся совокупность явлений и продуктов материальной и духовной культуры народа составляет органичное единство, нарушение которого ведет к утрате гармоничной целостности всей национальной культуры».

(Дмитрий ЛИХАЧЕВ, академик, Почетный доктор СПбГУП, - в «Декларации прав культуры».)

Сказано

«Академик Дмитрий Лихачев уделял большое внимание СПбГУП, был Почетным доктором прославленного вуза. И потому символично, что встречи проходят именно здесь и по праву считаются значимым событием в жизни Северной столицы и всей страны. В работе форума традиционно принимают участие известные ученые и политики, деятели культуры и искусства, представители СМИ. Их содержательные доклады и подчас острые дискуссии неизменно вызывают широкий общественный резонанс, служат делу развития идей Дмитрия Сергеевича, ко- торые и сегодня не утратили актуальности. Уверен, Лихачевские чтения и впредь будут выполнять высокую миссию, нацеленную на укрепление гуманитарного сотрудничества, упрочение дружбы и взаимопонимания между людьми».

(Владимир ПУТИН, президент России, - в приветственном слове на открытии чтений в 2019 году.)