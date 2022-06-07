Владимир Путин подписал указ о реформировании МВД

Владимир Путин ликвидировал все управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий. Фото: REUTERS

Владимир Путин ликвидировал все управление по обеспечению безопасности крупных международных и массовых спортивных мероприятий. Подразделение создали в 2014-м для охраны олимпиады в Сочи. Потом оно занималось порядком на футбольном чемпионате 2018-го.

- Управление должно было держать связь со всякими ультрас, фанатскими организациями и не допускать беспорядков на стадионах. С 2020-го, когда началась пандемия, активность болельщиков и так снизилась, поэтому оставлять целое отдельное подразделение в министерстве смысла не было, - объяснил председатель национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов.

Ну да. А еще нам не нужно управление по международным спортивным мероприятиям, так как после введения санкций российским атлетам и так запретили участвовать в интернациональных соревнованиях.

Зато управлению оперативного реагирования МВД подняли статус до главка. Это автоматически ведет к увеличению численности сотрудников.

- Сейчас важнее на освобожденных территориях восстановить порядок. Поэтому усилили оперативников. Наши полицейские в Донбассе помогут местным с расследованием преступлений — в скором времени логично ждать всплеска бандитизма, пока власть не утвердилась до конца. А Росгвардия заменить полицию не может — у нее силовые задачи, а не розыскные, - рассказал Кабанов.

Еще президент дал главе МВД нового седьмого заместителя. Зам должен будет заниматься «работой с личным составом». Судя по всему, речь об идеологической устойчивости полицейских.