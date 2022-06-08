Альбина Мингазова: «Экономика государства и здоровье нации – в наших руках»

Альбина Мингазова

И все это – исключительно средствами грамотного управления, без принуждения, штрафов и подкупа.

Специалист по охране труда – не та профессия, о которой мечтают с детства. Дети, как правило, даже не знают о ее существовании, а взрослые болезненно морщатся: словосочетание «охрана труда» ассоциируется только со скучными лекциями и проверками. В последние годы ситуация начала меняться: люди с интересом рассматривают предложения компании GOOGLE, где предлагают современные столы — с электроприводами и кронштейнами, поля для гольфа и офисы на крыше высотки с панорамными видами; в объявлении от хедхантеров ищут слова «корпоративный бассейн» или «медстраховка»; в общем, условия труда теперь интересуют соискателей не меньше, чем размер зарплаты. И это – непосредственный результат работы таких уникальных управленцев, как Альбина Мингазова, разработавшая свои, авторские программы по охране труда и управлению здоровьем на рабочем месте.

«Благодаря этим программам, люди не просто получают какие-то блага или знания, они приобретают новый взгляд на безопасность, делая ее личной ценностью. Проблемы со здоровьем и эмоциональное выгорание сотрудников – факторы, которые присутствуют повсеместно и тормозят развитие предприятий и целых отраслей. Поэтому, именно перед бизнесменами и руководителями стоит эта задача - заботиться о здоровье своих сотрудников, обеспечивать им комфортные и безопасные условия труда как в физическом, так и в психологическом плане. А я всегда готова рассказать, как это сделать. Мои разработки довольно разнонаправлены: это и программы по снижению избыточной массы тела; программы, меняющие рабочую среду; поддержание большего количества людей с заболеваниями; но включены в один комплекс мероприятий и работают на одну и ту же идею: здоровье, работоспособность, и как следствие, высокие показатели предприятия», - рассказывает Мингазова.

Пока в России вопросами благополучия сотрудников в основном занимаются крупные компании. Мелкому и среднему бизнесу «не до этого», хотя, практика показала, что именно такой подход может значительно улучшить экономику бизнеса в перспективе.

Под руководством Альбины Мингазовой на базе ПАО «Татнефть» (одна из крупнейших российских нефтяных компаний, стабильно развивающая нефтегазодобычу и широкий спектр нефтепереработки, которая находится в первой десятке на протяжении 5 последних лет в рейтинге Forbes «200 крупнейших частных компаний России», и также в рейтинге Forbes «50 лучших работодателей России») было проведено целое исследование. Работников, постоянно задействованных на тяжелых работах с вредными факторами (шум, вибрация, воздействие химических веществ) поделили на две группы. У обоих групп в начале исследования был выявлен чудовищный дефицит витаминов – почти у 80% сотрудников. Далее для сравнения, одна группа получала специальный продукт, в рецептуру которого были включены необходимые для их профессиональных рисков витамины, вторые получали нечто вроде плацебо – похожий продукт, но без добавок. По итогу, у группы которая принимала витамины, показатели пришли в норму.

«Наиболее глубокие дефициты витаминов ожидаемо были выявлены у работников, занятых в более тяжелых условиях труда. Но вот другой факт заставляет задуматься: дефицит витаминов был гораздо сильнее выражен у молодых сотрудников, в возрасте 19-30 лет, по сравнению с другими возрастными группами», - вспоминает Мингазова.

Она поясняет, что серьезный дефицит витамина D был выявлен у всех работников, участвующих в проекте, т.е. недостаток составил 100%. А ведь это витамин, который напрямую влияет на работоспособность и настроение! Недостаток витамина D может вызывать слабость, головные боли, депрессии, риск травм возрастает в разы. Недостаток других витаминов, ослабляя защитные силы организма, создает фон для возникновения таких заболеваний как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь и т.д. Более того, отдельные группы витаминов помогают выводить из организма токсические вещества, что просто необходимо для работников нефтегазохимического комплекса.

Альбина Мингазова

«То есть, в данном случае, для того, чтобы профилактировать возможные больничные, профессиональные заболевания и повысить удовлетворенность сотрудниками своей работой, достаточно было восполнить существующие дефициты! Так просто и так сложно одновременно», - считает Мингазова.

Благодаря планомерной работе, Альбине Мингазовой удалось сократить частоту «больничных» на предприятиях нефтегазовой отрасли на 35%, а удовлетворенность сотрудников своей работой повысить на 63%. Эти очень высокие показатели означают, что предприятия не только улучшили состояние здоровья работников, но и сэкономили сотни миллионов рублей в год на затраты, связанные с компенсационными выплатами и пропусками по болезням, а удовлетворенность трудом повысило их производительность и конкурентоспособность. Опросы показали, что и сами сотрудники после проведенных семинаров, экспериментов, а также работы с врачом-коучем стали ответственно относиться к своему здоровью. Не менее бережное отношение Альбина Мингазова проявляет и к психологическому состоянию сотрудников.

«В рамках программы управления здоровьем на рабочем месте я также работаю и с эмоциональным здоровьем. На многих предприятиях остро стоит проблема эмоционального выгорания, конфликтов, сотрудник часто не знает, к чему он стремится и многое другое. Для того, чтобы предотвратить такие вещи, нужно создать четкие цели и связь с корпоративными задачами. Человек должен понимать, что он не просто «винтик» в огромной машине, он должен чувствовать, что идет к своим целям, а работа помогает ему это сделать», - рассказала Альбина Мингазова.

Важна мотивация. Для этого, у отдела охраны труда есть целый ряд инструментов. Это и профессиональные и творческие конкурсы, эксперименты (например, неделя отказа от курения), отличная практика – врач-коуч, который может поработать с проблемой сотрудника индивидуально. Конечно, условия труда везде разные, поэтому, программы Альбины Мингазовой довольно гибкие, и интегрируются в любую сферу. Результат зависит не от отрасли, а только от того, насколько работодатель готов вникать, принимать новое и работать с трудовым потенциалом компании.

Культура безопасности только начала свое развитие в России, и во многом отличается от культуры безопасности других стран. Если, к примеру, в России сильна законодательная сторона вопроса, и все строится вокруг системы штрафов и наказаний для работодателя, то в Японии, к примеру, гораздо большую роль в этом играет общественное порицание. Если на производстве работник получает травму, компания терпит серьезные нападки, вплоть до полной потери имиджа.

«В США система безопасности выстроена на риск-ориентированном подходе. На всех предприятиях руководители обязаны информировать работников о том, что существует риск и опасные производственные факторы, а также обучать всех технике безопасности. Также у них ведется система учета и отчетности профессиональных заболеваний и травм. В Европе система безопасности также выстроена на риск-ориентированном подходе. То есть, работодатель самостоятельно оценивает риски и строит систему. Если произойдет несчастный случай, то предприятию помимо выплат по страховому случаю, предстоит полностью оплатить лечение реабилитацию сотруднику. Это дорого, и работодатель сознательно избегает таких рисков. Россия только начинает переходить на риск-ориентированный подход, где в центре внимания человек и его жизнь. Я уверена, что нужно смотреть на охрану труда, с точки зрения трансформационного лидерства. На сегодня, это ключ к безопасности мирового уровня, которая приведет не только к улучшению результатов в области безопасности, но и к улучшению результатов в бизнесе. Трансформационное лидерство предлагает результаты, в которых ценности работников совпадают с ценностями лидеров. Лидер лично занимается с работником и заботится о работнике. Максимизирует вклад работника. Ориентирован как на работу, так и на работника. Этот подход я использую и в моей программе по управлению здоровьем на рабочем месте», - считает руководитель.

Этот же подход Альбина Мингазова применила для решения проблемы нехватки квалифицированных специалистов по охране труда – фактически, воспитала своим примером. Теперь, ее - авторские программы управления здоровьем на рабочем месте работают более, чем на 250 предприятиях нефтегазовой отрасли, химического и нефтехимического комплекса, в отрасли машиностроения и оборудования, пищевой промышленности, которые показали высокую эффективность.

«Я создала здоровые рабочие места, психологическую поддержку, повысила значимость охраны труда для работодателей, внедрила здоровое корпоративное питание на предприятиях. Организовала систему грамотного управления, которая в разы повышает эффективность предприятий и личное счастье сотрудников. Трудно представить себе работу важнее и интереснее. Охрана труда скоро станет одним из самых перспективных направлений для учебы и развития. Ценность человеческой жизни растет, экономические вызовы растут. А значит, впереди у нас еще много работы».