Как я гнал «Теслу» Илона Маска 900 километров и в итоге понял, что Америка никогда не победит Россию

Каждые 150 километров мне приходилось съезжать с автобана и заряжать свой гаджет. Фото: Александр ПАВЛОВ

Подбил меня на это дело друг. Он состоятельный человек, имеет сына-подростка, который проел папе мозг на тему «Тесла»! «Тесла»! Хочу покататься на этом гаджете! Это же ездящий смартфон, катится сам, без водителя!» Папа в итоге сдался, оформил «Теслу» напрокат на месяц. А меня попросил её пригнать по дружбе - мне было по дороге.

Ладно, согласился. Знал бы я, с чем связываюсь...

Я уже много лет живу в Европе. Мне доводилось водить все на свете - от БТРа ещё в советской армии и УАЗика-буханки с гордой надписью «Оперативная» до «Бентли», «Феррари» и прочих машин такого же класса. Тот УАЗик был во всех смыслах отличный, про «Бентли» этого сказать не могу.

«Теслу» я забрал в Париже и погнал на юг Франции, 945 километров. Расстояние - как от Москвы до Казани примерно. Ну, думаю, Европа, электрокаров на улицах полно, «Теслы» тоже попадаются, заправки везде. Опыт у меня есть (у самого «Мерседес»-электрокар с бензиновым двигателем). Выехал в 2 часа ночи, собирался на половине дороги поспать пару часов и быть на месте после обеда на следующий день. В точке проката мне показали, как управлять. Вместо приборной панели перед водителем огромный монитор, все функции машины регулируются на нем. И заверили: мсье, заряда батареи хватит минимум на 350 километров, а если что - подзарядитесь за 15 минут! Машину запрограммировали на весь маршрут - направление, заправки по пути. Мне не нужно было ни о чем беспокоиться, только смотреть в умный монитор.

Трехэтажно материться я начал уже через сотню километров. Монитор запищал и заявил мне, что заряд кончается. Что?! Где обещанные 350 км? Пришлось съезжать с автобана и гнать на фирменную заправку «Теслы» - они в Европе, как правило, при отелях. На самом автобане они тоже есть, но принадлежат уже не Маску, поэтому зарядиться там существенно дороже. Как вы понимаете, каждый съезд-заезд на платный автобан - это тоже дополнительные расходы.

Через несколько минут «Тесла» уперлась в забор и упрямо тыкалась и тыкалась в него мордой - её компьютер показывал, что путь чист. Забора мой гаджет попросту не видел. Выматерившись, я нашёл дорогу до заправки в навигаторе телефона, доехал огородами. Это был отель. Девочка на ресепшене посочувствовала: ааа, «Тесла», вы не первый, мсье, у нас на ней все приезжают и ругаются.

Вместо приборной панели - только монитор. Зелёный индикатор показывает заряд аккумулятора - он, как вы видите, на дне машины. Фото: Александр ПАВЛОВ

Вместо обещанных 15 минут я заряжался 47. Начал понимать, что такими темпами не доеду до места не то что к обеду - к следующему утру.

Ладно, выбрался на автобан, потеряв час времени. Засада этой машины ещё и в том, что ты не успеваешь смотреть на дорогу. Все время надо следить за монитором - такую кнопочку вовремя нажать, сякую, это не забыть, то... Все равно, как если б ты ехал, уткнувшись в смартфон. Все управление - только через монитор. Ты не можешь, как в бензиновой машине, одновременно рулить, смотреть на дорогу и успевать привычно-механически жать руками туда и сюда. Ты с головой в компьютере, и молишься только о том, чтоб он правильно видел разметку, знаки и препятствия. Теоретически, если впереди препятствие, машина заверещит, затормозит, не допустит столкновения. На практике один забор и ремонтные раскопки моя «Тесла» уже не заметила, потому что в её в навигаторе этого не было. Поэтому включить режим автопилота я не рискнул. Как обещал Илон Маск, в этом режиме ты можешь вообще спать в салоне, гаджет будет ехать сам: считывать дорожные знаки, принимать решения и и.д. Но как он «едет сам», я уже убедился у забора. «Тесла» не смотрит на реальную дорогу. Она смотрит в навигатор. Если он совпадает с реальностью - все хорошо. Если не совпадает - крепче за баранку, держись, шофёр.

Одновременно контролировать и дорогу, и компьютер мне помогал русский мат. Вашу ж мать, вот за это чудо техники они требуют от 50 тысяч евро? И вот этими супер-пупер-технологиями с ручным человеческим контролем они собрались завоевать мир? И победить Россию в частности? Нас, людей советской закалки, которые умеют ездить на честном слове и на одном крыле, будет перековывать вот эта полуслепая «Тесла»?

Фирменная заправка «Теслы». Фото: Александр ПАВЛОВ

Компьютер снова заверещал - заряда осталось на 4 км. Ребята, вы обалдели? Светает, я в дороге 4 часа, проехал чуть больше 200 км. Снова съезжаю с автобана, ищу заправку, трачу на зарядку 50 минут. Звоню в это время друзьям в России. Те рассказывают, как пытались гонять на «Тесле» по нашим дорогам, но быстро поняли, что проблема даже не в заправках, которые пока мало где есть, кроме Москвы и Питера. В России машина Маска не всегда видит разметку и дорожные знаки.

Еще через три часа я снова съехал с автобана заправляться. Одолел половину пути (а на бензиновой машине уже был бы на месте!). На фирменной тесловской заправке у отеля увидел несколько таких же гаджетов, как мой, с неместными номерами. Понятно, водители попросту бросили их на полдороги, плюнули и пошли отсыпаться в отель. Так вот почему все тесловские зарядки ставят у отелей! Чтоб проехав за день аж три сотни километров, было где заночевать...

Пока заряжался (снова 50 минут), позвонил другу Сереге в Германию. «Саня, ты попал!” - друг чуть не рыдал от смеха над моими приключениями. И рассказал мне, как на такой же «Тесле» неделю ехал по Европе расстояние, которое на бензине обычно проезжал за 16 часов...

Я уже был готов вызвать фургон, чтоб забрали эту «Теслу» и довезли её оставшиеся 400 километров до места, а сам я доеду на такси. Но русские не сдаются! Маты кончились, я уже смеялся в голос.

На месте я был поздним вечером. Итог: 945 километров, почти сутки в пути, не спал, пять раз заряжался, заплатил за это больше сотни евро - втрое больше, чем планировал. Плюс пять раз съезжал с автобана и пять раз платил, чтоб снова на него попасть. Если бы не гнал 130 км, а ехал с пенсионерской скоростью, заряжался бы реже, но времени потратил столько же.

С «Теслой» за это время я сросся и сроднился. Спина приняла форму кресла, и я понял, что в общем-то, машина хорошая. Идёт почти бесшумно, не трясёт. Практически троллейбус, но с места разгоняется меньше чем за секунду - никакой «Феррари» так не сможет. Годится как такси. Достаточно безопасна - там нечему ломаться, если, конечно, никто не въедет в зад. Для коротких расстояний в городе с качественной разметкой почти идеальна. Потому что в городе, кроме хорошей навигации, есть ещё одно преимущество: специальный механизм, который при каждом нажатии на газ или тормоз вырабатывает энергию. В итоге на каждом светофоре ты подзаряжаешься. Но на трассе это нереально, там ты не тормозишь, идёшь с одной скоростью, и заряда хватает ненадолго. Поэтому для дальних расстояний «Тесла» не приспособлена, ей не победить бензиновые и дизельные двигатели. Есть модели с большей емкостью заряда, им реже нужны заправки. Едут 550 километров - а потом ты два часа куришь, пока машина заряжается... Не зря же крупные автоконцерны не торопятся переходить на электрокары полностью, а штампуют комбинированные тачки, которые могут ехать и на бензине, и на электричестве. Или продают в комплекте с электрокарами переходники к дизельному двигателю. Как только тебя до мата утомят электротехнологии - достаёшь из багажника дизель, и дальше едешь уже без проблем.

Так что большой привет сторонникам зеленой энергетики. Ребята, если бензин и дизель кто-нибудь когда-нибудь заменит, то вряд ли Илон Маск. В этом я убедился на личном опыте.