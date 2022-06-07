Сравнил «Азовсталь» с Брестской крепостью: Чем прославился скандальный писатель Дмитрий Глуховский, которого ищет МВД РФ

Писатель Дмитрий Глуховский. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Модный литератор Дмитрий Глуховский, автор футурологических книжек-страшилок, объявлен в федеральный розыск МВД России. У себя в соцсетях автор объяснил, за что, совсем этому не удивился (еще бы) и эпатировал публику тем, что готов повторить все сказанное про Россию, победу советского народа в ВОВ и спецоперацию. «КП» тем временем напоминает, чем прославился москвич, книги которого сенсационно переведены на десятки языков.

Способный московский мальчик

Дмитрий Глуховский родился 12 июня 1979 года в Москве, в семье журналистов. Отец, журналист, переводчик Алексей Глуховский, работал в редакции вещания на Югославию. Мать, Лариса Смирнова, — фоторедактором ТАСС. В 2,5 года он научился читать, считать — в 5 лет, а к школе уже мог складывать и вычитать в уме трехзначные числа. После окончания московской школы в 17 лет уехал учиться в Израиль в Еврейском университете. Выучил шесть языков, после чего пошел по стопам родителей: работал в Euronews, Sky News, Deutsche Welle, Russia Today (входил в кремлевский пул журналистов), на радио.

Первый роман «Метро 2033», по легенде, Глуховский задумал в школе, а начал писать в институте. Рукопись произведения в начале нулевых не заинтересовала ни одного издателя, поэтому Дмитрий выложил его в свободный доступ. Так начался путь к славе: произведение опубликовало издательство АСТ, впоследствии его перевели на 37 языков.

Автор бестселлеров без премий

Бестселлер — не равно качественная литература. Звучит как будто абсурдно, но это факт. Примеров тьма: «Пятьдесят оттенков серого», «Духлесс», «Любовь живет три года» и проч. Именно поэтому без преувеличения многомиллионные тиражи книг Глуховского с точки зрения литературной ценности практически всегда беспомощны: ни одной крупной премии от коллег (и если бы дело было только в наградах). Именно поэтому Дмитрия считают в первую очередь суперуспешным менеджером и продюсером собственного творчества. Он умеет больше продавать, чем писать.

— Иначе как «автором текста» Глуховского и назвать невозможно, — признавал Максим Шевченко. — Писатели проходят по иной категории. Я не считаю [его] русофобом. Я считаю его средним писателем.

Едва заметный оммаж — не грех

Один из самых популярных запросов, связанных с фамилией автора, это «Глуховский плагиат». Что неслучайно. Начитанный человек почти всегда будет испытывать легкое чувство дежавю, знакомясь с литературой Дмитрия. Тут вам и миры братьев Стругацких, и уши американских фантастов, и хтонный реализм современных русских писателей (в диапазоне от Андрея Рубанова до Романа Сенчина), только с поправкой на максимальное упрощение (чтоб незамысловатая философия героев и их высказывания, словно из пацанских цитатников ВК, были понятны ВСЕМ) и прицелом на масскульт, а также пафос и глубину Паоло Коэльо. Самая популярная серия книг автора «Метро» — цикл романов о выживании остатков человечества в подземке после ядерной войны — очень и очень сильно напоминает фабулу рассказал «Игра Эндера» Орсона Скотта Карда, вышедшего еще в 1977 году. Тоже инопланетное вторжение, тоже сверходаренный парень — «мостик» между расами, тоже гибель человечества и т.д. В 2013 году вышла экранизация произведения с Харрисоном Фордом в главной роли.

Порой кажется, что каждая книга Глуховского — литературный плейлист, компиляция, лоскутное одеяло, сшитое из различных фрагментов (где я это читал?) или даже штампов других произведений: слезинка ребенка от Достоевского, мысли о ГУЛАГе от Ахматовой, ангелы-черти от Ерофеева и далее по списку.

Что ж, нот всего семь, сюжетов по Борхесу — 4, букв в алфавите — 33, какой уж тут плагиат?

Вот типичная цитата из романа «Метро 2033»: «Каждый пожинает то, что посеял, Артем. Насилие порождает насилие, и за смерть платят смертью. Те, кто не испытывает сомнений и не знает раскаяния, никогда не вырвутся из этого круга».

Мудро.

Впрочем, встречается на страницах и юмор: «И главное, Артем, главное... Не ешь желтый снег! Ха-ха-ха...»

«Миф о народе-победителе»

— Я общаюсь с разными людьми, — признался Глуховский в свежем интервью Ирине Шихман. — [И их логика такая:] Тебе нужно ощутить сопричастность к большому делу, которая позволяет преодолеть ощущение ничтожности своей жизни и бессмысленности, Этот миф о народе победителе, частью которого ты являешься. Наследник тех, кто творил победу. Ты себя к ним причисляешь. В принципе это комфортная картина мира. Надел на 9 мая пилотку и чувствуешь, что жизнь прошла не зря.

И эту линию Дмитрий тянет давно. Как только магистральная идеологическая линия, связанная с Победой в Великой Отечественной, начала обрастать новыми смыслами и формами, Глуховский взялся за нее — ведь это новый раздражитель, эмоциональный движок.

Цитата из книги «Сумерки» (2007 года): «Для меня возвращение Победы из архивов на улицы оставалось загадкой. Двадцать лет назад, насколько я помнил, этому событию уделялось куда меньшее внимание. Людей, которые в ту войну не то что сами с оружием в руках ступали по полям смерти, сочащимся кровью, которой пролито столько, что всю её впитать земля не может, но хотя бы помнили вой сирен тревоги, рвущий пелену чуткого детского сна, в живых оставалось всё меньше и меньше. Но почему-то именно сейчас праздник Победы нежданно обрёл ту значимость, которая была у него, наверное, только в первые десять-пятнадцать лет после окончания войны...Мне это казалось противоестественным: накрашенные старухи плохо смотрятся на пропагандистских плакатах....Раскиданные по всей нашей стране окаменевшие бойцы Великой Отечественной — как наколотые на булавки засушенные бабочки. Одни призваны уберечь от тления красоту и изящество, другие — спасти от забвения героизм и самопожертвование. Но состояние души нельзя сохранить в формалине. Дети, приученные говорить «Слава героям», плохо понимают, о чем речь».

Игра «Добей Ленина»

Вышедшая компьютерная игра «Метро: Исход» по книгам Глуховского, разработана украинской компанией 4A Games. И вроде бы это всего лишь игра, безобидная стрелялка, но почему-то там можно было встретить таблички с надписями по-английски «Роисся вперде» (старый русофобский интернет-мем из нулевых) и задание «Декоммунизация», где игрок должен был сломать памятник Владимиру Ленину, чтобы заработать достижение. Писатель не раз подчеркивал, что с разработчиками шутера он во всем согласен и давно и плодотворно сотрудничает.

«Поехавшая в юго-восточную сатрапию Россия»

Мысли о том, что Россия стремительно деградирует, автор протаскивает не только в книгах, но и в публицистике (да, по образованию Глуховский вообще-то журналист): «Моя Родина превращается стремительно, всего за считаные месяцы, из зависшей в переходном периоде какбудторыночной какбыдемократии с разрушенными, допустим, гражданскими свободами, но хотя бы с нетронутыми свободами личными — в жуткую, озлобленную, параноидальную, словно бешенством укушенную Северную Корею, у которой вечно взор красной пеленой затянут, и голод, и лихорадка, и слюна с клыков. В страну, в которой политических врагов псам скармливают заживо. Где есть ядерное оружие и баллистические ракеты, но вечно не хватает риса на прокорм не видавшего уже полвека ничего другого запуганного народца».

И ведь это тоже стиль. Русофобское упадничество Дмитрий, имеющий паспорт Израиля и два вида на жительство в Европе и квартиру в Барселоне, регулярно подкрепляет мрачнейшими прогнозами.

— 1 июля — это день, когда Россия окончательно распрощается со своими перспективами европейского государства, окончательно заклеймит себя, иссечет себя саму, это будет началом превращения России в сатрапию, — писал он перед внесением поправок в Конституцию. — Наступает момент истины. Это день, когда мы решили больше не притворяться, что мы хотим когда-нибудь стать цивилизованным государством западного типа. 1 июля — день, когда мы выбираем путь Таджикистана и Узбекистана. Даже, боюсь, не Белоруссии, хотя и Белоруссия тоже так себе вариант, если честно.

Роман с айфоном

В 2017 году вышла книга Глуховского «Текст», где главным героем по сути стал айфон последней модели. Одушевление вещей и техники в частности — прием далеко не новый, что в литературе, что в кино. Однако либеральная критика (с Галиной Юзефович во главе) мгновенно приняла книгу с экстатическим восторгом, переставив Дмитрия из разряда талантливых юниоров на полочку «большой литературы». Однако прославилось произведение среди ширнармасс благодаря экранизации Клима Шипенко, в которой Кристина Асмус сыграла постельную сцену с Иваном Янковским, после чего развелась с мужем Гариком Харламовым, затравленным публикой за куколдизм (см.гугл).

«Азовсталь» как Брестская крепость

Как нетрудно догадаться, спецоперацию Глуховский не поддержал. Более того, сразу начал переживать за ВСУ, откинув прежние предрассудки по поводу нафталинности Победы, и по привычке нацепил очередной ярлык на ключевой эпизод СВО.

— Если в «Яндекс» вбить запрос «Расстояние от Москвы до Ма…», то первым вылезают Мальдивы, — написал он. — Подскажу: до Мариуполя из Москвы на машине ехать пятнадцать часов. Пятнадцать часов за рулем от набитых публикой московских театров до театра с надписью «Дети», разбомбленного российскими ВКС. До того самого роддома. До «Азовстали», который сопротивляется, как Брестская крепость.

Словом, автор старается придерживаться фирменного стиля: я всегда буду против. Чего бы то ни было. И от «сатрапной» России до сегодняшнего дня получал только самое лучшее, извлекал максимальную выгоду — премии и место для колонок от глянцевых журналов (не литературных, увы), интервью и обложки, экранизации и тиражи в самом крупной российском издательстве, постановки в театре, жилье на Кутузовском проспекте. О чем еще мог бы мечтать измученный северокорейским режимом писатель?

— Митя — самый натуральный молодежный кумир и писательский superstar, — написал по этому поводу в телеграм-канале Захар Прилепин. написал по этому поводу в телеграм-канале Захар Прилепин. — И на любое из патриотического паблика раздающееся: «Кто это? Я его не знаю!» он плевал с самой высокой колокольни. У него «в этой стране» все отлично, он еще вам фильм «Брестская крепость — 2» представит.

«Рад, что у них подгорело»

Каждое эпатажное высказывание, разумеется, сделано неслучайно. Но не стоит относиться к словам автора всерьез. Вряд ли он идейный враг России. Снискавший славу наивной русскоязычной публики Глуховский — далеко не дурак, как зачастую кажется искушенному читателю, нет; он намеренно провоцирует (как и Дмитрий Быков, сильно котирующий тезку) и упрощает, почти как товарищ Эренбург. Зачем? Чтобы наблюдать за реакцией и получать от этого определенный заряд энергии. Возможно, таков творческий метод писателя. Вот, к примеру, как радостно он отреагировал на упоминание в эфире федерального канала.

— Мне очень лестно, что канал «Россия 24» обратил внимание на мое произведение, — прокомментировал Глуховский сюжет программы новостей, где игру по книге автора назвали «развесистой клюквой». — Я рад, что у них подгорело. Очень приятно, что мне удалось немножко ткнуть палкой в их улей.