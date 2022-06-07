Две недели опасности: на Землю могут обрушится катастрофы, извержения и цунами

Суперлуние в Красноярске. Фото: Мария ЛЕНЦ

Надвигается суперлуние – в ночь на 14 июня 2022 года. Луна окажется в 357 428 километров от Земли. На небосводе она будет в полной своей красе – на 30 процентов ярче и на 14 процентов крупнее. Завораживающие зрелище – при хорошей видимости, конечно.

Весьма опасное, - пугают геофизики. Ведь Луна, сближаясь с Землей, усиливает свое гравитационное воздействие на нее. А это влияет на процессы, идущие глубоко и не очень.

Поясню. Верхний слой Земли неоднороден - скроен из больших и малых литосферных плит. Их около 20. Эти фундаментальные блоки, из которых состоит кора, постоянно двигаются вместе со всем, что на них находится. Двигаются не только за счет тепловой энергии недр.

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе (Washington University in St. Louis) полагают: куда сильнее на движение литосферных плит влияет Луна – собственно она, по расчетам ученых, и служит своеобразным приводом. Стало быть, то отдаляясь, то приближаясь, наш естественный спутник корежит Землю то слабее, то сильнее. Вращение нашей планеты лишь усугубляет процессы. Процессы деформации и напряжения, выражаясь более научным языком.

По краям упирающихся друг в дружку плит растет напряжение. Как следствие, возрастает риск, что оно разрядится землетрясениями. Потревоженные недра могут взорваться еще и извержениями вулканов.

Суперлуна потенциально опасна примерно две недели — неделю до своего восхода и неделю после. Если «обернуться» назад — в недалекое прошлое, то окажется, что каждое явление суперлуны сопровождалось какими-нибудь геологическими катастрофами.

В прошлом году сразу после апрельского суперлуния сильно тряхнуло Чили, а за несколько дней до него грянула череда землетрясений - в Японии, в Мьянме, на Тайване, в Иране, в Греции и даже в России – на Камчатке.

Суперлуна и минилуна.

Кстати, катастрофическое землетрясение в Юго-Восточной Азии, за которым последовало чудовищное цунами, случилось перед суперлунием 2004 года. И землетрясение в Японии, в результате которого была залита атомная станцию Фукусима в марте 2011 года, почти совпало с суперлунием.

Подобный примеров множество. И они свидетельствуют, что человечество рискует чуть ли не каждое сближением с нашим естественным спутником.

Впрочем, по заверению ученых, риски стоит того. Это хорошо, что Землю время от времени корежит. Благодаря движению тектонических плит и участию Луны в этом процессе наша планета когда-то стала пригодной для жизни. На ней образовались континенты, океаны, из глубин поднялись питательные вещества, стимулировавшие эволюцию, выровнялась температура, синтезировались металлы, которые мы сейчас добываем.

Существование человечества до сих пор зависит от движения плит, которое влияет и на уровень мирового океана, и на океанские течения, и на теплообмен с недрами, а стало быть, и на климат.

На сегодняшний день точно известно одно: пока рядом с Земля находится массивная Луна, плиты и континенты продолжат двигаться. Перестанут – будет как на Марсе – мертвой планете, которой не хватило гравитационных сил Фобоса и Деймоса.

Любуйтесь суперлуной. И надейтесь, что пронесет.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

То ближе, то дальше

Орбита Луны чуть-чуть вытянута. И напоминает эллипс. Потому что Луна вращается не вокруг центра Земли – геоцентра, а вокруг барицентра - общего центра масс системы Земля-Луна. Этот барицентр находится в 4600 километрах от геоцентра и колеблется в течение месяца на 600 километров.

Луна то приближается, то отдаляется от Земли.

Наш естественный спутник то приближается к нам - в перигее, то удаляется в апогее. Минимальное расстояние 356400 километров. Максимальное 406700 километров.

Суперлунием называют момент, когда полная Луна подходит к Земле на расстояние ближе 362 000 километров.

В XXI веке Луна два раза приблизится к Земле меньше, чем на 356500 километров. Эти супер-суперлуния ожидаются 25 ноября 2034 года (356446 км) и 6 декабря 2052 года (356 425 километров).