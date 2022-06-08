Оскандалившаяся певица Наргиз может попасть в тюрьму на три года

Адвокат рассказал, чем грозит певице Наргиз исполнение запрещенных песен Фото: Борис КУДРЯВОВ

Певице Наргиз Закировой, как известно, закрыт въезд в Россию на ближайшие 50 лет: недавно ее задержали при пересечении границы и, вручив уведомление от ФСБ, отправили обратно в Узбекистан - так звезда поплатилась за свои высказывания о спецоперации. Впрочем, "депортация" артистку чем-то даже порадовала. Так, уехав из России, она решила, что соблюдать российские законы теперь необязательно.

- У меня для вас замечательная новость, - поделилась на днях Наргиз в соцсетях. - Все те песни, которые полюбились вам за время моей карьеры, возвращаются в мой репертуар. Вы снова услышите хиты, которые очень любите.

Что это за хиты, хорошо известно не только поклонникам, но и экс-продюсеру певицы Максиму Фадееву: "Нежность", "Мы вдвоем", "Нас бьют - мы летаем" и многие другие треки авторства Фадеева. Несколько лет назад, когда Наргиз со скандалом ушла из его лейбла, продюсер запретил ей исполнять его репертуар. А теперь звезда самовольно распорядилась "запрещенкой".

Максим Фадеев молчать не стал.

- Во-первых, это уголовная статья, и не важно в каком регионе она находится. Во-вторых, это заявление меня улыбнуло: этим Наргиз только подтвердила, что без моих песен и музыки, она никто. Обычная караоке-певица. Сейчас она вызывает у меня только смех и испанский стыд, - заявил композитор.

И эксперты уверены: он абсолютно прав. Если Наргиз действительно будет петь на концертах хиты Фадеева, ей грозит уголовное наказание вплоть до реального заключения.

- В Уголовном кодексе есть целый ряд статей (ст. 146, 147, 180 УК РФ), которые устанавливают ответственность за присвоение авторства, то есть плагиат; за незаконное использование объектов авторского права и многие другие аспекты, связанные с получением прибыли от плодов чужой интеллектуальной деятельности, - объяснил kp.ru звездный адвокат Андрей Алешкин. - Кроме этого есть и право на моральную компенсацию в рамках гражданского судопроизводства, то есть Максим Фадеев может потребовать возмещения вреда. Остается только вопрос в юрисдикции. Поскольку Наргиз покинула Россию, то судиться для большего эффекта придется в Узбекистане, хотя я не исключаю и суды в РФ. По нашим законам, за исполнение чужих песен Наргиз грозит до трех лет лишения свободы.

Адвокат уверен, что позиция Максим Фадева крепкая. Поэтому Наргиз лучше бы воздержаться от спонтанных решений, за которые потом в любом случае придется отвечать.

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