Зачем они покидают страну самоходом (а правильнее сказать, «самосвалом») и кто эти люди? Фото: Shutterstock

Дело о четырех миллионах

Соцсети бурлят - в первом квартале этого года страну покинули 3,88 млн человек. Это по официальным данным погранслужбы ФСБ. Тут же некоторые аналитики бросились писать, что подобного бегства не было со времен белой эмиграции, что уезжают лучшие из лучших и т. д. и т. п.

Профессиональные социологи и демографы в ужасе от таких толкований.

- Дезинформация какая-то, - недоумевает в беседе с «КП» заведующий лабораторией проблем уровня и качества жизни Института социально-экономических проблем народонаселения РАН Вячеслав Бобков. - Миграция между странами всегда существовала - люди ездят по линии науки и образования, по другим вопросам.

А еще есть простой туризм, бизнес.

- В первом квартале многие страны открыли границы после пандемии, и люди, которые два года никуда не выезжали, воспользовались этой возможностью, - сказала «КП» заведующая научной лабораторией «Количественные методы исследования» регионального развития РЭУ им. Плеханова Елена Егорова. - Много и деловых поездок - после разрыва логистических и технологических цепочек представители бизнеса ездят в командировки для поиска новых партнеров. Так что санкции из-за спецоперации - далеко не единственная причина выезда из страны.

Вообще результат I квартала вполне вписывается в многолетнюю статистику. В предыдущем квартале, например, выехало более 5 млн человек, в I квартале прошлого года - 2,66 млн, а в том же периоде 2020 года - аж 8 млн. Но времена сейчас такие - сложно шаг из страны сделать, чтобы тебя не обвинили в том, что ты «покинул Россию». Вспомните сотни статей про звезд, на которых вылили ушаты критики за «позорное бегство». А они просто позагорали в Турции, Болгарии или на Мальдивах и спокойно вернулись домой.

Так что важно не только, сколько выехало, но и сколько вернулось. А таких, по данным Минцифры, оказалось 80% от выехавших после начала спецоперации. Так что за границей осталось не почти 4 млн, а 776 тысяч человек. Да и из них многие вернутся.

Потери на трудовом фронте еще меньше. В недрах Росстата нахожу данные о численности рабочей силы в марте - почти 74,5 млн человек. Это на 340 тысяч меньше, чем в январе. Даже если не учитывать смертность и выход на пенсию и допустить, что сокращение рабочей силы произошло только в результате отъезда, то получается, что из 776 тысяч, оставшихся за границей, 436 тысяч (776 - 340), то есть более половины, продолжают оставаться в армии труда. Например, находятся в отпуске, в простое, а чаще всего - на удаленной работе.

Так что без паники.

Но и полностью расслабляться тоже не стоит. Потому что мартовский показатель численности рабочей силы - минимальный за всю историю наблюдений. Пусть не миллионы, но сотни тысяч человек все-таки уехали из России - и не на отдых, а всерьез: жить и работать.

Только цифры. Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

«Не стесняйтесь, помогайте еще!»

Зачем же они покидают страну и кто эти люди? Громче всего сейчас говорят про отъезжающие «табуны айтишников». По разным оценкам, не меньше 70 тысяч программистов и прочих IT-специалистов этой весной уехали за границу. Тут главная причина в том, что Россию отключили и от международных платежных систем, и от возможности скачивать нужные программы с иностранных сайтов. А раз не было технической возможности работать в России - рванули целыми трудовыми коллективами куда начальство направит: в Армению, Грузию, Узбекистан (в этой республике активно взялись строить свою «Кремниевую долину» и раздают айтишникам разные льготы), Турцию, Сербию. Но как только в России начали разрабатывать собственные IT-платформы взамен закрытых из-за санкций иностранных - стали возвращаться. Но не все.

- Никакой политики, просто нет смысла прыгать туда-сюда, - рассказал «КП» программист Кирилл, работающий на частную российскую компанию. - Только в марте прилетели, сижу в Стамбуле, двушка на пару с товарищем примерно 400 долларов, пока оплачивает фирма. Так что лето здесь точно побуду, может, к Средиземному морю переберусь.

В чем выгода турецкого и практически любого другого иностранного берега - в перспективах.

Русская мечта жизни: работать на удаленке на пляже с видом на океан. Фото: Shutterstock

- Здесь и компания может работать не только на Россию, но и найти заказчиков из Европы или Штатов, и я сам могу найти халтурку, дополнительный заработок, - продолжает Кирилл. - Дома с этим сложнее, потому что практически из всех стран, с которыми интересно работать, в Россию денежные переводы не проходят.

Еще одна категория, самая, пожалуй, громкая - это беззаветные борцы с режимом. Обратная дорога многим из них заказана - наболтали в соцсетях всякого-разного, а отвечать не хочется. Они и сейчас, находясь в безопасной загранице, опять же через соцсети призывают оставшихся на родине россиян выходить на митинги против спецоперации. Да что там митинги - например, бывшая звезда ВГТРК Фарида Курбангалеева (сейчас живет в Чехии) рассказала в соцсети о некоем российском предпринимателе, который по ее совету послал деньги в Харьков на поддержку местной теробороны. «Благодарим вас, - пишут в ответ довольные украинцы. - И не стесняйтесь, помогайте, пожалуйста, еще». Так что те, кто не знал, куда деньги девать, теперь знают.

В этой группе много представителей креативного класса, людей, тяготеющих к публичности, - работники шоу-бизнеса, журналисты, преподаватели, юристы.

Нехватка кадров возможна в IT...

Есть еще вид отъезжающих - тихие «узники совести». Они не обладают литературными навыками, не пишут прокламаций в соцсетях, не рвутся в предводители восстания. Их не колбасит, они не из тех, кто «не может молчать», просто тихо не согласны. Молча уехали, а когда надоест или деньги кончатся, так же молча вернутся. Абсолютно безопасный вариант.

Внешне на них похожи люди с повышенным уровнем тревоги.

- Эти люди опасаются, что украинские диверсанты могут устроить теракты в России, поэтому выезжают в другие страны, - рассказал «КП» психолог Андрей Зберовский. - Знаю одного такого - состоятельный человек, вовсе не против спецоперации, просто считает, что за границей безопаснее.

В эти две категории входят, как правило, представители инженерных профессий и те, кто имеет финансовую подушку либо пассивный доход в России, например, от сдачи квартиры.

- Говорят, что надо уезжать в Эмираты или на Кипр. А мне это надо? Фото: Иван МАКЕЕВ

Достаточно массовая категория - молодые люди, которые рванули от войны в соседние страны. И хотя уже на высоком уровне заявили, что срочников привлекать к спецоперации не будут, возвращаться они не торопятся. Это самая молодая группа - от 18 до 27 лет. Тем, кто не имеет собственного заработка, в нелегком деле откоса от армии помогают родители. Раньше осени эту молодежь ждать обратно не стоит.

- Доля тех, кто уехал и при этом обладает достаточными финансами, чтобы оставаться несколько месяцев за границей, по сравнению со всем рынком труда исчезающе мала, - говорит «КП» основатель портала по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob Алексей Захаров. - Даже если все они уедут и не вернутся, рынок труда этого вообще не заметит. Нет такого, что уехали именно те, кто очень нужен нашей экономике. Тут еще сыграло роль, что в кризис крупные проекты замораживаются. Нет сейчас большой востребованности на специалистов. Свертываются стартапы (молодые компании. - Ред.), в IT количество вакансий упало, по нашим данным, на 50%. По мнению эксперта, риск оголить целое профессиональное направление существует только в области IT.

- Высококвалифицированным айтишникам проще найти работу за границей, чем другим специалистам, - продолжает Захаров. - Прошел пару тестов - и готово, английский у всех в достаточном объеме. Вот они могут достаточно быстро найти работу. Поэтому правительство и приняло ряд мер по поддержке этих специалистов в России. А, например, врач так быстро за границей не устроится. Хотя бы потому, что процесс подтверждения диплома в другой стране намного сложнее. Плюс знание языка должно быть глубже, чтобы разговаривать с больным. К тому же во многих странах есть система государственного регулирования, которая отслеживает заполняемость вакансий и старается не допускать специалистов из других стран, если свои не могут найти работу.

...и среди топ-менеджеров

Помимо айтишников, есть еще одна категория работников, чья потеря может оказаться ощутимой.

- Это топ-менеджеры и высококвалифицированные сотрудники, работавшие в российских представительствах тех иностранных компаний, которые закрывают бизнес в России, - сказал «КП» профессор Российского финансового университета при Правительстве РФ Александр Сафонов. - Работодатели предлагают им хорошие оклады и интересную работу в других странах. Знаю нескольких таких людей, все из них согласились на такое предложение. Причем в этом абсолютно не присутствовали политические мотивы - просто интересная работа, высокое жалованье, люди воспринимают это как новый профессиональный вызов.

Предложения поработать за рубежом получают еще и аудиторы, знакомые с международными системами бухгалтерского учета, научные сотрудники, инженеры, продолжает эксперт.

Анатолия Чубайса заметили в супермаркете на Кипре. Возвращаться с этого курорта ему не резон... Фото: СОЦСЕТИ

Ладно аудиторы и ученые, но инженеры? Неужели на Западе своих не хватает? Оказывается, не хватает.

- Инженер инженеру рознь, - разъясняет эксперт. - И за рубежом, и у нас существует серьезная проблема - компании не могут найти специалистов в области инженерии и технических наук. Молодежь предпочитает изучать более легкие науки. Поэтому дефицит таких специалистов существует во всех странах. Например, я знаю российских инженеров, которые работают в известной американской компании, занимаются ремонтом газовых турбин по всему миру. Если компания полностью закроет бизнес в России, не удивлюсь, что им предложат работу в другой стране.

Как сохранить рабочие руки

Доля топовых специалистов, которые могли бы найти работу за границей, по оценкам опрошенных экспертов, составляет не более 10% от списочного состава. А по некоторым позициям - несколько процентов. Но это штучный товар, отраслевая элита.

- Конечно, это ущерб для нашей экономики, - говорит Александр Сафонов. - Люди, обладающие высокими профессиональными качествами, уходят, и заместить их некем.

Как остановить их отток? Недавно государство приняло меры, чтобы удержать на российских рабочих местах айтишников. Не сказать, что все из них были в восторге от отсрочки от армии и льготной ипотеки (которую к тому же дают тем, у кого зарплата больше 100 тысяч), - многим это не нужно. Но, как говорится, хотя бы попытались. А штучные топ-менеджеры нам не нужны? Или масштаб оттока не достиг пока критических величин?

- К сожалению, я не вижу, чтобы государство стремилось удерживать таких специалистов, - продолжает Александр Сафонов. - Для решения такой задачи нужен государственный оператор, перед которым была бы поставлена цель — сохранение кадров. А для таких специалистов в России есть широкое поле деятельности - работа в наших структурах, в том числе государственных. Думаю, с их опытом и школой, полученной в международных компаниях, они помогли бы нашим компаниям подняться на более высокий уровень. Тем более что у них, во всяком случае у тех, с кем я знаком, нет никакого политического антагонизма с властью.

А между тем на наших специалистов объявлена настоящая охота. Не только на ученых, как было раньше, но на квалифицированных работников всех отраслей.

- Американцы сейчас упростили предоставление грин-кард (документ на право жить и работать в Америке. - Ред.) высококвалифицированным специалистам, - напомнил Сафонов. - Это как раз в рамках экономического давления на Россию.

КСТАТИ

Не надо всех записывать в предатели

Другая сторона проблемы - как сделать так, чтобы у людей не возникало желания уехать. А те, кто на эмоциях покинули страну, захотели бы вернуться.

- Кто-то считает: раз уехал, туда тебе и дорога, - размышляет Вячеслав Бобков. - Но я сторонник более сдержанного подхода. Не надо всех огульно записывать в предатели. Если человек во время пребывания за границей не допускал в адрес страны каких-то слишком ядовитых высказываний, то пусть вернется, когда поймет, что не так поступал.

По мнению ученого, молодым людям никто толком не объясняет, что происходит в стране и в мире, не разъясняет причины тех или иных действий властей.

- У меня много знакомых работает в вузах, преподают студентам экономику, социологию, - продолжает Бобков. - Я спрашивал их, касаются ли они темы спецоперации в разговорах со студентами. Оказывается, нет. Будто этой темы не существует. Говорят, это не входит в их круг обязанностей. Но думаю, на самом деле они опасаются дискуссии, не все готовы к ней. А ведь как раз преподаватели общественных наук должны на такие темы разговаривать со студентами, их и готовят для формирования мировоззрения студентов. Надо иметь позицию и уметь ее отстаивать. А фигура умолчания - это неправильно. Сейчас такая обстановка, которая требует серьезной разъяснительной работы. Нужно готовить преподавателей к этому или приглашать в вузы сторонних экспертов для встреч со студентами. А так молодежь варится в собственном соку, черпает информацию у звонких, но часто однобоких или вообще недостоверных источников, и ее могут повести совсем не в том направлении, что нужно стране.