Одним из плюсов Болонской системы называли возможность для российских студентов учиться в любом вузе мира. Фото: Shutterstock

О том, что Россия готовится выйти из общеевропейской системы образования, так называемой Болонской (по названию города и университета в Италии, где в 1999 году было подписано соглашение об этой концепции), прямо заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков: «К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента».

Сказано это было аккурат перед началом сдачи ЕГЭ и тут же вызвало переполох среди будущих абитуриентов: к чему приведет эта реформа и к чему выпускникам готовиться? Разбираемся: что такое Болонская система и на что мы ее собираемся променять?

Зачем мы туда вступали?

В начале двухтысячных и в Европе, и в России многие были очарованы идеей объединения. Прозрачные границы, культурный и интеллектуальный обмен. Болонская система как раз и должна была усиливать это взаимопроникновение между государствами. Подписавшие договор о едином учебном пространстве страны договорились, что упростят взаимодействие между вузами. А для этого:

- построят систему обучения так, чтобы методики и критерии оценки в разных университетах были сопоставимы;

- все изученные курсы давали ученику определенное количество баллов (кредитов), и для перехода к следующей ступени обучения необходимо было набрать определенное количество этих кредитов. А каких и в каком вузе - не так уж важно. То есть, проучившись семестр в одном вузе, студент мог переехать в другую страну, слушать курсы там (и получать кредиты), а потом вернуться на родину - и полученные баллы ему засчитали бы;

- дипломы стран-участников соответственно должны признаваться (для этого в приложении к диплому указывались все прослушанные курсы), а система ученых степеней быть стандартизована. Чтобы профессор чешского университета мог преподавать в Кирове, а профессор из Томска читать лекции в Сорбонне;

- сроки обучения договорились скоординировать: 4 года - для получения степени бакалавра, еще два года - магистра.

Почему она не взлетела?

Россия присоединилась к Болонской системе в 2003 году. Вузы переделали свои обычные 5-летние программы в систему 4+2. И начали штамповать бакалавров и магистров.

Однако и теперь, спустя 19 лет, можно сказать: эта концепция у нас полностью так и не заработала. Европейские университеты упорно не признают российские, в ЕС не котируется большинство наших дипломов.

Внутри страны тоже не все гладко. Чтобы набрать нужное число кредитов, молодежь не парилась и изучала не наиболее интересные с профессиональной точки зрения курсы, а те, что полегче.

Плюс значительное количество студентов, получив диплом бакалавра, оканчивали обучение. А в магистратуру не поступали: нужно деньги зарабатывать. Таким образом, вместо специалистов с широким кругозором и большими возможностями для перепрофилирования при необходимости страна регулярно получала недоучек.

В этом году из-за санкций в России свернулись многие программы международного сотрудничества, которые приближали нас к болонскому идеалу. И встал во весь рост вопрос: а зачем тогда нам эта система, если плюсы ее мы не чувствуем, зато минусы очевидны.

Что придумают вместо этого?

Самое главное: отказ от Болонской системы будет не революцией, а постепенным уходом. То есть те, кто поступал на бакалавриат и в магистратуру, отучатся и получат свои дипломы. Как и те, кто будет поступать в этом году.

Но что придет на смену «болоньи»? Однозначного ответа пока еще нет.

Часть критиков современного образования призывала вернуться к известному еще с советских времен специалитету - когда после 5 - 6-летнего обучения из стен института выходил специалист. Тем более что часть вузов, причем среди них наиболее сильные технические, так и не присоединились к Болонской системе, не сумев разбить свои программы на бакалавриат и магистратуру. Ну как за 4 года подготовить инженера-авиаконструктора?

Однако это не единственно возможный путь. Более того, в Минобрнауки говорят, что в строгом смысле возврат к старой системе невозможен.

- Речь не идет о возвращении к системе, которая была до 1991 года. Речь идет о формировании национальной системы, которая бы учитывала и преимущества того этапа, и тот опыт, который мы получили в последнее время, в том числе в условиях довольно широких международных контактов, - сказал замминистра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев на заседании Совета ректоров творческих вузов.

Что это может быть? Эксперты выдвигают как один из возможных вариантов систему высшего образования по формуле 2+2+2. Два года - на общеобразовательные, развивающие кругозор науки, получение компетенций общего профиля. После этого можно будет уточнить будущую специальность, уйти в сопредельную - ведь именно узкоспециальные навыки будут нарабатываться на 3 - 4-м курсах. Два последних года - по сути, магистерские - углубление и расширение полученных знаний.

Специалисты считают, что такая формула поможет студентам гибче реагировать на запросы рынка труда, а также избежать какого-то количества личных драм, если выбранная профессия в процессе обучения разонравилась.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А ЕГЭ-то отменят?

В головах у многих из нас Болонская система тесно связана с ЕГЭ. И раз об отмене «болоньи» заговорили накануне госэкзамена, кое-кто провел параллели. Мол, уйдет одно и захватит второе. Но это не так.

- Почему-то (бытует) заблуждение, что Болонская система завязана на ЕГЭ. Это две разные планеты, так скажем, - заявил Анзор Музаев, глава Рособрнадзора. Это ведомство как раз отвечает за проведение итоговой аттестации школьников.

Так что ЕГЭ не уйдет. Но это и к лучшему. Хотя бы потому, что благодаря ему удалось победить мздоимство (как прямое, так и скрытое в виде репетиторства) членов приемной комиссии в вузах. Ну и наконец-то у ребят из провинции появилась реальная возможность поступать туда, куда хочется и хватает знаний. А не туда, куда родители могут оплатить билет и проживание.