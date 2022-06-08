Назван браузер, который хуже всех защищен от мошенников

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Британская потребительская организация Which? Протестировала популярные браузеры для Windows и MacOS , чтобы определить лучший и худший по безопасности. Определяли они это по способности браузеров блокировать фишинговые атаки.

Фишинг — это вид интернет-мошенничества, ориентированный на воровство личных данных. Для этого создаются фишинговые сайты. Если на них ввести пароли, платежные реквизиты, персональную информацию, потом мошенники могут использовать их для кражи ваших средств или аккаунтов.

По результатам тестирования худшие результаты показал популярный браузер Google Chrome. Лучшим оказался Firefox.

Лучшие и худшие веб-браузеры для блокировки фишинговых ресурсов (% заблокированных фишинговых атак, по версии Which)

Windows

85% Mozilla Firefox

82% Microsoft Edge

56% Opera

28% Google Chrome

Mac 78% Mozilla Firefox

77% Apple Safari

56% Opera

25% Google Chrome

Эксперты Роскачества предупреждают, что ссылки на фишинговые сайты обычно рассылаются через мессенджеры и почтовые рассылки, а эти сервисы имеют свои собственные способы борьбы с фишинговыми ресурсами. Но в условиях современной цифровой реальности фишинговые ссылки могут поступать через все каналы: социальные сети, SMS, а также чаты на сайтах знакомств и подобных ресурсах.

Так что надежность браузера все же имеет значение. И лучше сделать выбор в пользу наименее уязвимого, чтобы защитить безопасности ваших данных.

МЕЖДУ ТЕМ

Which? оставляет некоторые подробности исследования в тайне, поэтому возникают вопросы, в том числе у компаний-владельцев. Google уже возмутился результатами, что неудивительно.

Разумеется, российский Яндекс Браузер в исследованиях не участвовал. При этом исследование Роскачества мобильных версий тех же браузеров выявило минимальный разрыв между Firefox и Chrome в пользу первого (как для iOS, так и для Android). А наиболее защищенными браузерами в нашем исследовании стали Opera и Яндекс Браузер для Android и Safari для iOS. Firefox следовал за ними с небольшим отставанием.

ВАЖНО

5 способов защититься от мошенников

1. Не открывать ссылки от незнакомцев.

2. Не открывать ссылку от знакомых без объяснений.

Даже ваших знакомых могут взломать, поэтому если вам прислали ссылку без объяснения или с подозрительным объяснением (как если это пишет бот), лучше ее не открывать и проверить, действительно ли это написал ваш знакомый.

3. Не скачивать архивные файлы.

Если после перехода по подозрительной ссылке у вас запрашивают конфиденциальную или личную информацию, предлагают скачать файл (особенно архив) – уходите с сайта.

4. Обновляйте антивирус.

Всегда пользуйтесь современным антивирусом, который может распознать фишинговую ссылку еще «на подлете».

5. Внимательно всмотритесь в адрес сайта.

Проверяйте ссылку не только перед переходом по ней, но и когда вы уже перешли на сайт. Адрес сайта, на который вы попали, может отличаться от того, что был написан в ссылке.