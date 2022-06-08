«Видимся нечасто»: Тарзан откровенно ответил на вопрос о разводе с Наташей Королевой

Сергей Глушко и Наташа Королева. Фото: соцсети.

В последнее время Наташа Королева почти не появлялась на публике с мужем Сергеем Глушко. На светских мероприятиях певицу всегда сопровождает сын Архип. Неудивительно, что в Сети появились новости о разводе Королевой и стриптизера Тарзана. Эти слухи усугубила текущая политическая ситуация: СМИ предположили, что у супругов серьезные разногласия в семье на фоне мировых событий. Дело в том, что Наташа родом из Украины, ее мама уже 30 лет живет в США. А Тарзан, как бывший офицер, в последнее время ярко высказывается в защиту российской армии.

Супруг артистки долго хранил молчание, но теперь решил высказаться о предполагаемом расставании с женой.

- Нас разводят по несколько раз в год, еще что-то. Слушайте, уж в семье-то мы придем к знаменателю, не волнуйтесь, - заявил Тарзан «Пятому каналу».

Сергей признается, что с женой он в последнее время видится нечасто. Причина тому – загруженный график Королевой.

- Наташа - девушка занятая. И у меня есть свой график, у нее свой, вот и все. Я очень серьезно занимаюсь театром сейчас, у меня сейчас много работы, работы в хорошем смысле, то есть развивающей такой. Есть серьезные предложения, и хорошие антрепризы, и пишу картины, - рассказал Глушко.

Отметив полувековой юбилей, муж Наташи Королевой решил завязать с карьерой стриптизера. Прекратив раздеваться на сцене, Тарзан открыл в себе новый талант: теперь он – художник. Во время пандемии у супруга певицы появилось много свободного времени, которое он решил посвятить творчеству. Сергей Глушко рисует портреты – членов семьи, друзей и знакомых. Любимая модель – конечно, жена Наташа. Ее Тарзан изобразил в полуобнаженном виде, кокетливо прикрывающей руками пышную грудь.

Еще одна героиня его полотен – мама Королевой Людмила Порывай. Как признался Тарзан, когда он нарисовал ее на холсте, отношения с тещей значительно потеплели.

- Теща с меня просто пылинки сдувает после портрета, - похвастался Глушко, опровергнув тем самым слухи о разладе с родительницей жены.