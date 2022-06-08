Билл Гейтс посоветовал, что почитать этим летом

Билл Гейтс по традиции поделился с подписчиками своими литературными предпочтениями Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соучредитель компании Microsoft, филантроп и миллиардер Билл Гейтс по традиции поделился с подписчиками своими литературными предпочтениями: накануне он опубликовал в своем блоге на CNBC список из пяти книг, которые, по его мнению, стоит прочесть этим летом.

«Как устроен мир на самом деле». В этой книге канадский экономист и эколог Вацлав Смил рассматривает вопросы, связывающие человеческую жизнь с глобальной экономикой в условиях управления информацией. По мнению Гейтса, книга Смила, которого ранее миллиардер называл своим любимым автором, это прекрасный материал для тех, кто хочет узнать о том, под действием каких сил формируется жизнь человека.

«Линкольнское шоссе». Роман 2021 года от автора «Правил вежливости» и «Джентльмена в Москве» Амора Таулза, которого Гейтс уже рекомендовал ранее, даст возможность читателям взглянуть на долгое путешествие с разных точек зрения. А еще, считает Гейтс, этот роман покажет, что личные отношения никогда не бывают столь же прямыми, как шоссе между штатами.

«Почему мы поляризованы». Эта книга посвящена проблемам политики прежде всего внутри Соединенных Штатов. По мнению Гейтса, книга очень важна для понимания того, что на самом деле происходит в США, как сложились те или иные силы внутри страны и почему современная политика превратилась в перетягивание каната.

«Министерство будущего». Фантастический роман Кима Стэнли Робинсона об изменениях климата, гибели миллионов людей и о том, что вполне может ожидать человечество совсем скоро, если оно не изменит своего отношения к проблемам окружающей среды. Кстати, помимо Гейтса, очень высокую оценку этой книге дал Барак Обама, назвав ее лучшим научно-популярным романом, который он когда-либо читал. Сам же Гейтс счел некоторые теории из книги интригующими, хотя и остался не согласен с некоторыми оценками автора.

«Сила». По утверждению Гейтса, взяться за роман Наоми Олдерман ему посоветовала его дочь, и он нашел его достаточно интересным. Это очередная фантастика, в которой сюжет строится на том, что несколько молодых женщин получают способность поражать окружающих электрическим током. Позже оказывается, что пробудить подобное умение можно практически у любой человеческой особи женского пола – и начинается время жесткого матриархата: передел власти и сфер влияния, возникновение новой религии, революции и прочие прелести. Впрочем, русскоязычные читатели оценили эту книгу не слишком высоко, назвав ее «гибридом древнегреческой мифологии и вселенной Marvel», но американскому миллиардеру, наверное, виднее.

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