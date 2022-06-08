В Нью-Йорке запретят продажу кошек и собак в зоомагазине

Законопроект поддержали практически все организации, занимающиеся вопросами защиты животных Фото: EAST NEWS

Законодательное собрание штата Нью-Йорк приняло новаторский закон, который запрещает розничную продажу собак, кошек и кроликов в зоомагазинах по всему штату. В одном из самых известных городов в Америке достаточно мало заводчиков. В основном домашних питомцев для продажи выращивают за пределами штата в так называемых «фабриках животных». Там новорожденные не получают должного ухода: их воспринимают как обычный товар, а не живое существо. Как правило, разводимых в этих учреждениях четвероногих держат в переполненных клетках, им не ставят необходимые прививки и не оказывают ветеринарную помощь, не заботятся о сбалансированном питании или социализации. Владельцев интересует лишь как при минимальных затратах получить максимальную прибыль.

«Фабрики по производству щенков, котят и кроликов используют животных и жестоко обращаются с ними, чтобы производить на продажу домашних животных, которые часто страдают врожденными заболеваниями, которые обходятся ничего не подозревающим потребителям в сотни или тысячи долларов в виде ветеринарных счетов и неисчислимого эмоционального стресса. На протяжении многих лет мы пытались регулировать зоомагазины, но отрасль по-прежнему ставит прибыль выше благополучия животных. Мой закон, наконец, раз и навсегда закроет конвейер от зоомагазина к заводу по производству щенков», - цитирует Worldanimalnews.com автора законопроекта Линду Б. Розенталь.

Законопроект поддержали практически все организации, занимающиеся вопросами защиты животных. Сейчас документ находится на подписи у губернатора штата Кэти Хоукул.