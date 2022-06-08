Загнали себя в ловушку: Британии придется признать ДНР, чтобы обжаловать приговоры наемникам

Семья сдавшегося в плен в ДНР наемника Аслина из Британии надеется на его возвращение Фото: соцсети

Забавная история происходит вокруг истории с судов в Донецке над иностранными наемниками, сдавшимися в плен в Мариуполе. Напомним, сейчас в ДНР начался суд на двумя наемниками из Великобритании и одним "диким гусем" из Марокко. Каждый из подсудимых обеспечен адвокатом и переводчиком, все их права соблюдаются свято, от первой и до последней буквы закона, однако, по действующему в ЛДНР законодательству каждому из них грозит суровое наказание. Вплоть до исключительной меры – смертной казни.

И, в отличие от того же уроженца Марокко, судьба британских наемников 48-летнего Шона Пиннера и 27-летнего Эйдена Эслина вызвала достаточно большой резонанс в Англии. Доказательная база по ним и совершенным им преступлениям собрана весьма серьезная. Прослежен весь их путь в рядах ВСУ, и отвертеться им вряд ли удастся, поскольку оба не один год получали денежное вознаграждение за выполнение своих обязанностей в украинской армии и участие в боевых действиях.

В этих условиях семья Эслина выпустила заявление, попросив отнестись к нему максимально гуманно.

- Мы очень любим Эйдена и очень по нему скучаем, и мы надеемся, что его очень скоро освободят, - заявили его родные, проигнорировав то обстоятельство, что их "хороший мальчик" с 2018-го служил в ВСУ и был стрелком-наводчиком на крупнокалиберном пулемете КПВТ. Не поварешкой махал на раздаче, а стрелял из самого крупного калибра стрелкового оружия (14,5 мм.), пули которого при попадании в человека отрывают руки и ноги, а не просто наносят ранения, и который используется для уничтожения даже легкобронированных целей (дальше начинаются уже пушки от 20 мм.).

Озаботились судьбой подданных Ее Величества и в правительстве Великобритании. Заместитель премьер-министра и глава Минюста Великобритании Доминик Рааб пообещал, что МИД страны займется обжалованием приговора в случае наказания подсудимых в виде смертной казни.

- Касательно этого случая я не знаю всех деталей, но, конечно, мы ожидаем, что законодательство, применяемое в ходе вооруженных конфликтов, будет соблюдаться, и мы гарантируем, что подадим все жалобы, — заявил господин Рааб в эфире одной из британских радиостанций. - Я знаю, что МИД Великобритании займется тем, чтобы эти жалобы были непременно поданы.

А вот здесь, что называется, после этого обещания начинается самое интересное. Куда именно будут жаловаться и подавать свои обжалования британские адвокаты и юридические фирмы? В Москву? Исключено – Россия признала ДНР и ЛНР независимыми суверенными государствами. В ЕСПЧ? Тоже мимо. Европа не признает эти республики, а Россия сама попрощалась с ЕСПЧ.

Остается один вариант – на решение Верховного суда Донецкой народной республики Лондону остается жаловаться (обжаловать) в Верховный суд Донецкой народной республики. НО – внимание – для того, чтобы оформить такое заявление юридически, Великобритании необходимо для начала оформить признание Донецкой народной республики. Смешно и юридически несостоятельно жаловаться на решение государственной инстанции не признанного тобой, а значит, не существующего для тебя государства.

Иначе никак.

Welcome to DNR Great Britain!

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