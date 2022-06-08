Достойная наследница Псаки: Новый пресс-секретарь на голубом глазу перепутала Венесуэлу с Бразилией

Новая пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер перепутала Бразилию и Венесуэлу Фото: REUTERS

Даже в самих США устали слушать то, что выдает на-гора пресс-служба Белого дома, которая только и занимается тем, что ретуширует, поправляет и оправдывает многочисленные ошибки Байдена.

Традиционно благосклонно расположенные к Белому дому американские СМИ все активнее критикуют администрацию президента страны за то, что ее пресс-служба превратилась в настоящее посмешище.

Профессор кафедры журналистики американского Университета Депау Джеффри Макколл заявил, что один из самых забавных процессов, происходящих сейчас в Америке, это созерцание того, как пресс-служба президента пытается выставить главу государстве в образе бойца, непрестанно борющегося с проблемами в масштабах не только целой страны, но и всего мира.

Многие надеялись на то, что сменившая Дженнифер Псаки на посту пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер хоть как-то исправит ситуацию уже хотя бы тем, что она позиционирует себя как первая иммигрантка, темнокожая и заодно еще и лесбиянка. Но она не оправдала ничьих надежд. И успела заслужить репутацию «специалиста, читающего по бумажке ответы на вопросы».

Также Жан-Пьер обожает отвечать на конкретно поставленные журналистами вопросы что-то вроде «А я ничего об этом не слышала». Порой репортерам даже приходится учить ее, как это произошло несколько дней назад. Один из сотрудников СМИ задал ей вопрос о снабжении американцев ставшим вдруг дефицитным детским питанием. Жан-Пьер пустилась в рассуждения, но журналист NBC News Келли О`Доннелл остановил ее и назвал несколько имен ответственных чиновников, которые могли бы хоть что-то пояснить по этому поводу.

Опозорилась Жан-Пьер и накануне: ее спросили- о чем будут говорить президенты США и Бразилии на полях Саммита Америк, который сейчас проходит в США. Мадам пресс-секретарь перепутала все и сразу: «США признают легитимным президентом Хуана Гуадо». Ну мало того, что лидера венесуэльской оппозиции зовут Хуан Гуайдо, главная ошибка – это то, что никакого отношения Венесуэла к Бразилии не имеет.