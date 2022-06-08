В Донецк прибыли российские правозащитники

Член Общественного совета ФСИН России Алексей Мельников поделился с коллегами опытом развития пенитенциарной системы. Фото: ОНК города Москвы

Российская Федерация и Донецкая Народная Республика наращивают сотрудничество по межведомственному взаимодействию между Федеральными службами исполнения наказаний.

Вопрос сегодня этот крайне актуальный, так спецоперация началась недавно, а в плен уже сдались 6489 украинских военнослужащих и иностранных наемников. Об это на вчерашнем селекторе заявил министр обороны России Сергей Шойгу.

В Донецке в рабочем совещании приняли участие командующий группировкой ФСИН России в ДНР, директор ГСИН ДНР Юрий Дорошенко, председатель ОНК города Москвы Георгий Волков и член Общественного совета ФСИН России Алексей Мельников.

На встрече они говорили об опыте и особенностях пенитенциарных систем, развитии и взаимодействии с институтами гражданского общества, других актуальных проблемах.

Российские правозащитники пообещали помочь институтам гражданского общества Донецкой народной республики нарастить взаимодействие по ключевым вопросам. Ведь это просто необходимо сегодня для проведения следствия и судебных процессов над украинскими военными преступниками, которые сложили оружие и сдались.

В плен сдаются целые подразделения украинской армии, а в бой все чаще отправляют женщин. Недавно в социальных сетях появились снимки украинской феминистки, депутата «Слуга народа» Марьяны Безуглой, что ведет в бой под Северодонецком подразделение мужчин. Женщина в полном обмундировании, у нее на голове каска.

Киевские власти решили, что появление новой женщины-полководца вроде Надежды Савченко должны поднять дух в рядах ВСУ. Украинские СМИ даже хвастаются, что Безуглая проходила стажировку в Пентагоне и Госдепартаменте США, по итогам которой получила специализацию «организация и управление здравоохранением».

Однако, для солдат ВСУ Бузуглая не стала авторитетом. В траншеях ее фамилию мгновенно переформатировали в Безумную, после чего она где-то потерялась в освобожденном от украинских националистов Северодонецке.

Укрианские подразделения оставляют на брошенных позициях целые горы оружия. Так, Росгвардейцы в одном из населенных пунктов ЛНР нашли несколько схоронив, где оказалось: сто пятьдесят пять снарядов «Град», двадцать 152 мм снарядов от самоходной артиллерийской установки, тринадцать огнеметов, более 200 гранат различных модификаций, в том числе и иностранного производства, 11 автоматов Калашникова, 12,7 мм крупнокалиберный пулемет «Утес», более 27 тысяч боеприпасов к стрелковому оружию различного калибра, мины, запалы к гранатам и даже 100 коктейлей Молотова.