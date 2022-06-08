Под Красным Лиманом обнаружен лагерь, где нацисты обрабатывали украинских школьников

Минобороны России опубликовало кадры из найденного под освобожденным Красным Лиманом бывшего пионерлагеря, который последние дни использовался киевскими нацистами как командный пункт.

Минобороны России опубликовало кадры из найденного под освобожденным Красным Лиманом бывшего пионерлагеря, который последние дни использовался киевскими нацистами как командный пункт.

"Местные жители рассказали военным, что до начала специальной военной операции на территории лагеря члены нацистских формирований несколько раз в год проводили сборы, обязательные для всех украинских школьников, прививали им нацистские ценности и идеологические установки", - комментируют кадры в Минобороны России.

По данным ведомства территория бывшего пионерлагеря служил базой идеологической обработки школьников в духе украинского национализма и превосходства над русскоязычным населением региона. В здании обнаружены спутниковые антенны, пристрелочные мишени, а также различная националистическая символика.

Подобный пионерлагерь обнаружили в 2008 году абхазские ополченцы на границе с Грузией у самого берега Черного моря. Грузинские войска и иностранные инструктора отступали так спешно, что побросали там не только натовские методички на грузинском и английском языках, но американские автоматические винтовки.

"При наступлении российских войск под Красным Лиманом командиры ВСУ, спасаясь бегством, бросили командный пункт, оставив на нем запасы провианта, средства связи и координации, а также нацистскую атрибутику. Территория детского учреждения оказалась вся перекопана: по всей территории пионерлагеря обнаружена сеть окопов и блиндажей", - отмечают в военном ведомстве.

Отметим, что в пионерлагере под Красным Лиманом с украинскими подростками проводились мероприятия связанные с древними языческими культами при свечах, а также военно-патриотические игры с оружием.

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов зенитных ракетных комплексов «Тор-М2! И «Бук-М3» в ходе специальной военной операции. Группировка противовоздушной обороны отслеживает и сбивает все, что представляет угрозу для наших войск и мирных жителей – самолеты, вертолеты, беспилотники, крылатые ракеты.

- В смешанной группировке ПВО у ЗРК «Тор-М2» еще одна важная функция – прикрывать более мощные «Бук-М3». Расчетам приходится часто менять позиции, подразделения ВСУ ведут охоту за нашими зенитчиками, - комментируют видеокадры в Минобороны России.