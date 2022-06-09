Россия может потерять в рабочей силе

Зрелым мастерам необходимо срочно передавать молодым специалистам свои умения и знания.

Существенно изменится структура рынка труда: доля людей младше 40 лет снизится с 42 % в 2019 году до 37,4 процента в 2030 году.

Трудовой резерв нации стареет. Наиболее сильное сокращение доли трудоспособного населения ожидается в Москве, Санкт-Петербурге, а также Московской и Ленинградской областях. В этих регионах население в последние годы активно увеличивалось в основном за счет молодых приезжих.

Главной причиной старения рабочей силы в России является демографическая «яма», в которой страна пребывала в 1990-2000-х годах. «Это последствия того погрома, который устроили в нашей стране Гайдар, Чубайс и их последователи, а также той экономической политики, которая была навязана нашей стране в 1991 году», - такой оценкой поделился секретарь Федерального Совета ПАРТИИ ДЕЛА, кандидат экономических наук Алексей Лапушкин.

Тогда, в лихие 90-е, редкие смельчаки отваживались заводить детей. И теперь это малочисленное поколение вступает в трудовой возраст. Среди других факторов изменения численности рабочей силы авторы исследования называют смертность, миграцию, выход старшего поколения на пенсию.

В перспективе просматривается несколько вариантов развития событий. Согласно базовой версии, численность рабочей силы снизится с 74,7 миллиона человек в 2019 году до 72,8 миллиона в 2030 году. Оптимистичный вариант предполагает сокращение на 500 тысяч человек, негативный — на 3 миллиона. Вариант, не учитывающий миграцию, предполагает сокращение рабочей силы на 3,3 миллиона человек к 2030 году.

Это значит, что зрелым мастерам необходимо срочно передавать молодым специалистам свои умения и знания, иначе начнут рваться цепочки профессиональной преемственности. А молодым людям – думать о пополнении численности населения Родины. Однако так быстро, как этого хотелось бы, «залатать» прорехи на отечественном рынке труда не получится.

Алексей Лапушкин считает, что выход из сложившейся ситуации может быть только в смене экономической политики и новой индустриализация страны, создании новых производств в промышленности и сельском хозяйстве, увеличении количества высокотехнологичных рабочих мест, и как следствие – повышении производительности труда, а также роста демографических показателей в стране.

«Для того, чтобы создавать семьи, рожать детей, у людей должны быть перспективы, которые появляются только при наличии стабильного дохода и возможности планировать своё будущее, кроме того нужно изменить отношение общества к человеку труда, который своими каждодневными усилиями создает экономический суверенитет нашей страны», - отметил политик.

Напомним, по инициативе ПАРТИИ ДЕЛА совместно с «Комсомольской Правдой» проводится фотоконкурс «Лица труда», его цель – вернуть людям труда должное признание в общественном сознании, которое было утрачено навязыванием нам ложных ценностей.