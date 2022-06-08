Михаил Мишустин: «Я знаю, что такое соцработник. И в моей семье есть люди, нуждающиеся в уходе»

Растроганный премьер поздравил работников социальной сферы с профессиональным праздником и наградил лучших. Фото: Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Важно, чтобы социальная поддержка была доступна всем, кто в ней нуждается - была адресной, удобной и учитывала состояние здоровья. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин на церемонии награждения лучших работников социальной сферы — ежегодно 8 июня отмечается их профессиональный праздник.

Он отметил, что и в его семье, и среди знакомых есть люди, нуждающиеся в уходе.

- И я знаю, что такое социальный работник, - сказал премьер. - Это замечательные люди с добрым сердцем, с чуткой душой. Я сам это почувствовал.

И растроганно добавил: «Так приятно смотреть в ваши глаза. Они у вас такие добрые, в вас столько любви к детям, к старшим, за которыми вы ухаживаете, к семьям. Это трогает».

Премьер отметил, что работники социальной сферы внесли серьезный вклад в борьбу с пандемией.

- Многие буквально жили на работе, не видя собственных родных и близких, - сказал глава правительства. - Большого уважения заслуживает и труд тех, кто помогал гражданам, вынужденным оставаться дома в период распространения коронавируса, вместе с волонтерами обеспечивал людей продуктами, лекарствами, всем необходимым.

В России свыше 7 тысяч государственных и некоммерческих социальных организаций. Это дома ветеранов, центры комплексного обслуживания, дневного пребывания и многие другие. В них задействованы около 430 тысяч специалистов, которые заботятся более чем о 8 млн наших граждан.

Также в стране действует немало программ социальной помощи. Премьер отметил программу активного долголетия, систему долговременного ухода за людьми старшего возраста (она действует пока в 34 пилотных регионах), проект «Ранняя помощь» – для семей, которые воспитывают детей с особыми потребностями.

- Ребенку обеспечивается полная и своевременная поддержка на самых первых этапах его развития, - продолжил премьер. - Ежегодно 500 малышей могут вместе со сверстниками пойти в детский садик. Тогда как без специальной подготовки это было бы невозможно.

Обратил внимание премьер и на другую сторону работы соцсферы — социальные контракты, которые заключает государство с теми, кто оказался в непростой материальной ситуации.

- Заключив его, семьи с низкими доходами получают возможность улучшить свое положение, найти работу, пройти переобучение, открыть дело или развивать подсобное хозяйство, - напомнил глава кабинета.

Один из главных вопросов работы системы соцконтрактов — это финансирование. Тут все в порядке.

- В бюджете на текущий год мы предусмотрели порядка 26 млрд рублей, - рассказал Мишустин. - Сейчас заключено уже свыше 100 тысяч контрактов, которые помогут более чем 300 тысячам наших граждан.