Выход Литвы из СССР пересмотрят: Вильнюс нарушил правила

Бронетехника у телецентра Вильнюса в январе 1991 года. Фото Андрея Бабушкина /Фотохроника ТАСС/

Депутат Госдумы, единоросс Евгений Федоров внес проект закона об отмене постановления Госсовета СССР от 6 сентября 1991 года о признании независимости Литвы. Господин Федоров считает, что то постановление было незаконным и его приняли с нарушением статей советской конституции.

«КП» дозвонилась депутату и попросила его ответить на вопросы.

- Почему именно Литва, а не другие бывшие республики советской Прибалтики, например?

- Дело не только в том, что в Литве тогда не проводился соотвествующий референдум. В СССР была процедура выхода из Союза. Тогда и в Вильнюсе, и в Москве эту процедуру нарушили. Литва для нас первоочередная. Она более важная территория, чем остальные. Это проход к Калининградской области. И они последовательно проводят наиболее агрессивную антироссийскую политику. Они людей по политическим мотивам годами держат в тюрьмах. В Литве, кстати, понимают свою правовую уязвимость в плане признания их независимости 31-летней давности. Тут юристы должны разговаривать с юристами.

- Какой закон СССР был нарушен в случае с Литвой?

- В частности, закон №1409-1 от 3 апреля 1990 года «О порядке решения вопросов, связанных с выходом союзной республики из СССР». Там, например, был предусмотрен референдум — литовцы его не провели. Переходный период был необходим для решения спорных вопросов — без него обошлись. У них было законное право на выход — но они пошли другим путем. Через решение горбачевского Госсовета — прямо здесь и сейчас.

Депутат Госдумы Евгений Федоров внес проект закона об отмене постановления Госсовета СССР о признании независимости Литвы. Фото: Иван МАКЕЕВ

- Госсовет права на такое решение не имел?

- Нет. И я предлагаю отменить то решение Госсовета по суду.

- Почему сейчас?

- Мы правопреемники СССР. Мы имеем право отменять решения Советского Союза, которые для нас существенны, здесь и сейчас. Это позволит нам в переговорах с НАТО, — а Владимир Путин объявил, что такие переговоры будут — говоря о возврате к позициям 1997-го года, аргументированно предлагать выход Литвы из НАТО по основаниям правового характера.

- А литовцы скажут, что их незаконно включили в состав СССР 82 года назад.

- Говорить могут что угодно, а есть международное право. То, что было до Второй мировой, ныне уже не важно. Это и США признают. Имеет значение то, что было выработано в 1945 году и сразу после того. Территория Литвы входил в Советский Союз как союзная республика. Как Каталония входила в состав Испании, а Курдистан большей частью в состав Турции. По двум последним у мирового сообщества вопросов не возникает?

- Ну... у всех по-разному. Когда начало рассмотрения проекта?

- Внесение моего законопроекта — не конец процедуры, а только начало. Череда конфликтов, которые имели и имеем на территории бывшего СССР, составляет десятки, и это все есть результат незаконных решений и событий 1991-го года. Чтобы корень конфликта извлечь — надо вернуться к его началу. Есть проблема — надо ее решить правовым путем.

- Если проект по Литве станет законом, кто дальше — Эстония и Латвия?

- Если они не отрегулируют отношения с РФ, опираясь на этот прецедент, нельзя этого исключать. Мы решаем вопрос своей безопасности. Литовский вопрос первоочередной.

- Сроки прохождения законопроекта?

- Это может быть связано со сроками переговоров с НАТО и с их ходом. И, возможно, с процессами на соседних территориях. Мы ведь предлагаем правовые аргументы, определяющие позицию Российской Федерации. Будет ли это осенняя сессия или следующий год — сказать сейчас сложно.