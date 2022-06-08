У «любви» 740 синонимов, а у «ненависти» - 570

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В словаре синонимов русского языка под редакцией Александровой у слова «любить» около тридцати синонимов. А тут вон какое богатство! Оказалось, авторы нового издания, который называется «Алфавит эмоций: словарь-тезаурус эмотивной лексики», брали шире.

- Влюбленного человека можно назвать «азартным», «питающим нежные чувства», «неравнодушным», «обожающим». А еще «огненным», «патетичным», «филантропическим». Помимо глагола «любить» это чувство могут передавать слова «врезаться», «пристраститься», «заколдовать», «захомутать», хотя без эмоциональной окраски они с любовью не связаны, - цитирует сайт профессора УрФУ Людмилу Бабенко, под чьим руководством вышел словарь.

Кроме того, любить можно не только человека, но и книги или родину, поэтому «книгоед» и «патриот» - тоже про любовь. Так и набралась большущая группа синонимов из 740 слов и выражений. В том-то и особенность «Алфавита эмоций», что слова в нем распределены по тематическим группам, называющим базовые эмоции: беспокойство, вдохновение, горе, грусть, жалость, злость, обида, страх, стыд… В каждой - от нескольких десятков до нескольких сотен вариантов. Всего же в словаре собрано 11210 слов.

По словам Людмилы Бабенко, 25 % синонимической картины мира - это отражение эмоций, и каждую можно описать по-разному. Например, неискреннего человека иногда называют «карамельный», а о том, кто стал равнодушным, уместно сказать «акклиматизировался». Еще примеры необычных синонимов: наивный и искренний - «простодыра», заплакал от обиды - «разрюмился», выразить кому-то свою неприязнь - «отчихвостить», подружиться - «снюхаться».

Интересно, что ненависть по числу синонимов почти не отстает от любви: это чувство выражают 570 слов и выражений. «Неприязнь», «антипатия», «осуждение», «гонение», «самообличение». Даже слово «тошнит» - из этого словесного лукошка, если описывает эмоциональную реакцию: «меня тошнит от этого человека или занятия».