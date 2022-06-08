Геннадий Онищенко - о том, как пережить жару: Не забудьте головной убор, пейте больше воды и - ни капли алкоголя!

Геннадий Онищенко Фото: Иван МАКЕЕВ

- … Геннадий Григорьевич, да вот хочу поделиться с вами своим беспокойством. На прошлой неделе еще снег шел, а в четверг, 9-го - метеорологи говорят, что будет +28. Как одеваться, что пить, что есть? Как приготовиться вообще детям, взрослым, животным, растениям? Вы всё знаете, расскажите, посоветуйте.

- Сначала хочется вас поблагодарить за внимание к проблемам здоровья нашего населения.

Действительно, это достаточно серьезное испытание. Тем более что у нас была довольно холодная весна…

Разумеется, такие перепады температуры скажутся, прежде всего на людях, которые страдают разными вариациями метеопатий…

- То есть?

- Речь - как раз о реагировании на резкие изменения погоды.

Поэтому, конечно, первое, что нужно сделать, это взвесить своё физическое состояние.

Слава Богу, сейчас первая половина июня, многие уже ушли в отпуска. Поэтому, если есть возможность воздержаться от каких-то активных действий, вплоть до того, что не поехать на работу, в конце концов, в этот четверг… Мы с вами за два с лишним года хорошо натренировались на дистантном рабочем режиме. Так давайте этим воспользуемся.

Это первое.

Второе. Конечно же, нужно одеться по погоде. Вот я утром еду на работу, вижу, некоторые еще даже куртки не сняли, потому что, действительно, инерция действует.

И обязательно - головной убор чтобы был.

Безусловно, всем нужно соблюдать питьевой режим.

- Как именно?

- Ну, потеют же многие, будут потеть, и температура этому способствует. Поэтому, нормальный питьевой режим – это не менее 2-х, а, может быть, даже кому-то и 3-х литров воды в сутки не помешает.

Я уже не говорю о той жидкости, которую мы получаем через прием первых, вторых блюд и так далее.

Следующее, на что надо обратить внимание, - особенно тем, у кого есть проблемы с сердцем - обязательно выполнять все те рекомендации, которые дают врачи по снятию кардиологических болей, по приему лекарств, а не отмахиваться: да ладно, все будет нормально.

Ну, и самое главное, - не паниковать, когда наступит жара, а просто отнестись к этому в меру философски, что - да, все будет хорошо.

- А бухать нельзя в эту жаркую пору?

- Что делать?

- Бухать.

- Ну, я бы вас просил все-таки не пользоваться обнуленной лексикой. Бухать – это, по-моему, из жаргона социально сниженных слоев общества. Вы имели в виду, наверное, - можно ли употреблять алкогольные напитки?

- Да, так точно. Как с этим?

- Видите, хоть и с трудом, но я понял смысл вашего вопроса – что нужно делать? Вообще пить вредно, а тем более алкоголь принимать в это время.

- И пиво тоже нельзя?

- Наверное, одним из положительных последствий жаркой погоды четверга будет то, что кто-то воздержится и не примет привычную для себя дозу алкоголя в суточном рационе питания.

- А пиво-то?

- Ну, уж чего-чего, а это пойло, конечно, не надо, лучше выпейте чай, настойку лечебных трав. Это будет гораздо лучше.

- У меня еще могут, конечно, спросить: чего же ты не узнал у Геннадия Григорьевича, можно ли сексом при +28 заниматься, и если можно, то как и где?

- Ну, если это касается вас, я не замечал, что у вас есть переизбыток репродукции тестостерона (мужского полового гормона).

- Нет, я за народ беспокоюсь!

- Народ сам разберется. И если он это будет делать в соответствующих условиях… Насколько я понимаю, на улице этим занимаются очень редко.

- В тенечке. Я все понял. Классные правила, их можно прямо по пунктам выучить, и, прежде чем выходить в четверг, 9-го, на улицу при +28…

- Выучить надо, но еще при этом сдать зачет. (смеется)

- Классно. Очень своевременное интервью, я считаю, перед +28. Спасибо вам огромное, Геннадий Григорьевич. Я думаю, что многие наши слушатели, читатели примут во внимание советы доктора Онищенко.

- Ладно, вам всего доброго. И, пожалуйста, все-таки бережно относитесь к своему здоровью. Вы лично, потому что вы не замечены в строгом соблюдении рекомендаций.

- Да. Почему и звоню. Спасибо огромное.

- Всего доброго. До свидания.