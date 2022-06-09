Зарубежные пляжные курорты, доступные российским туристам летом 2022: Список, цены, условия въезда

Туристы на пляже в Шарм-Эль-Шейхе, Египет. Фото: REUTERS

Несмотря на санкции, российские туристы могут отдохнуть этим летом не только на Черном море. В теории - в ста с лишним странах мира, от Греции и Испании до Таиланда и Вьетнама. Но для этого придётся решать несколько головоломок.

Во-первых, как долететь - прямое авиасообщение у России сейчас есть лишь с 20 государствами, и далеко не во всех есть море и пляжные курорты.

Во-вторых, как оплачивать отели, рестораны, сувениры и такси. Российские банковские карты в большинстве стран не работают.

Но есть исключения. Страны, куда можно добраться прямыми рейсами и где рады гостям из России: не требуют визы либо ставят их прямо в аэропорту, отменили или максимально смягчили ковидные ограничения для въезда. Их мы и собрали в нашем списке.

АБХАЗИЯ

Абхазия, конечно, очень условная заграница - и ближайший аэропорт в Сочи, и загранпаспорт не нужен, и многие гостиницы и санатории - наследие советских времён.

Гагра, Абхазия. Во время отдыха на городском пляже. Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Как добраться: самолётом или поездом до Сочи, далее переход через наземную границу. На своём авто тоже можно.

Цена вопроса*: от 45 тысяч рублей на двоих за неделю отдыха в гостинице без звёзд (с официальной сертификацией отелей в Абхазии сложно) и без питания. В известном пансионате или санатории - от 90 тысяч рублей на двоих.

Условия въезда: нужен только внутренний российский паспорт, никаких ковидных ограничений нет.

Погода: в июне средняя температура воздуха в Гаграх +23, воды +20, в июле воздух +26, вода +23.

ТУРЦИЯ

Что бы ни происходило, Турция остаётся самым массовым и популярным зарубежным курортом. А сейчас ещё и самым удобным. Во-первых, с точки зрения авиасообщения (см.ниже). Во-вторых, в Турции принимают карты «Мир». К российской платёжной системе подключились уже четыре крупных турецких банка: Bankas , Ziraat Bankas , Vakifbank и DenizBank. Туристы могут снять наличные в банкоматах и расплатиться «Миром» во многих магазинах и отелях. Турецкие власти не раз заявляли, что россияне - желанные гости. И к санкциям против РФ Турция не присоединилась.

Как добраться: рейсов много, и из Москвы, и их регионов. Выполняют их нескольких российских и несколько турецких авиакомпаний. Напрямую можно долететь в Стамбул, Анталью, Измир, Даламан.

Цена вопроса: от 95 тысяч рублей на двоих за неделю отдыха в отеле 3-4* All inclusive, в 5-звёздочном отеле - от 110 тысяч рублей.

Условия въезда: только загранпаспорт. Виза не нужна, все ковидные требования отменены - больше не надо предъявлять сертификат о вакцинации или ПЦР-тест.

Погода: в июне средняя температура воздуха в Анталье +30, воды +23, в июле воздух +33, вода +26.

ЕГИПЕТ

Красноморские пляжи традиционно считались у наших отпускников зимними - летом в Египте слишком жарко. Но сейчас, когда выбор зарубежных направлений невелик, зной не останавливает желающих отправиться в Хургаду и Шарм-эль-Шейх. Все чартеры улетают полными, констатируют в Ассоциации туроператоров России.

Как добраться: египетский национальный перевозчик Egypt Air летает из Москвы в Каир. Недавно появилась и прямые чартеры в Хургаду и Шврм-эль-Шейх. Они запущены туроператорами «Библио-Глобус», Fun&Sun, Tez Tour, с 13 июня появятся чартеры у Pegas Touristik, с 15 июня у Coral Travel. Рейсы выполняют российские авиакомпании Nordwind, Red Wings и iFly, а также Egypt Air.

Цена вопроса: от 105 тысяч рублей на тур на двоих на неделю в отель 3* «Все включено» в Шарм-Эль-Шейхе. От 130 тысяч рублей - за неделю отдыха в 5-звездочном отеле All inclusive.

Условия въезда: виза после прибытия в аэропорту. Необходим сертификат о вакцинации (из российских препаратов подходит «Спутник V») либо ПЦР-тест.

Погода: в июне средняя температура воздуха в Шарм-Эль-Шейхе +32, воды +27, в июле воздух +35, вода +28.

ОАЭ

В Эмиратах летом настоящее пекло (даже по сравнению с Египтом). В отелях, торговых центрах и ресторанах спасают кондиционеры, на пляжах зонтики. Но все же тем, кто плохо переносит жару, пожилым людям, семьям с маленькими детьми стоит трижды подумать, прежде чем лететь сейчас на Персидский залив. С другой стороны, можно сэкономить - летом отели Дубая и других курортов ОАЭ снижают цены, для них это низкий сезон.

Как добраться: в Дубай из России летают Emirates и flydubai, в Абу-Даби - Etihad Airways, в Шарджу - AirArabia.

Цена вопроса: от 90 тысяч рублей на двоих за неделю отдыха в отеле 3 - 4* с завтраками, от 100 тысяч рублей - в 5-звездочном отеле с завтраками, от 120 тысяч рублей - в гостинице 4* All inclusive (отелей, предлагающих систему «Все включено», больше всего в эмиратах Рас-аль-Хайма и Шарджа).

Условия въезда: виза не нужна. Необходим сертификат о вакцинации («Спутник V» подходит), сертификат переболевшего или ПЦР-тест.

Погода: в июне средняя температура воздуха в Дубае +39, воды +27, в июле воздух +41, вода +29.

БАХРЕЙН

Ещё один вариант позагорать на пляжах Персидского залива. В Бахрейне есть отели многих известных международных сетей. Алкоголь разрешен, по части одежды строгих ограничений нет.

Как добраться: рейсы бахрейнского перевозчика Gulf Air из Москвы в Манаму с 10 июня стали ежедневными.

Цена вопроса: от 165 тысяч рублей за неделю отдыха на двоих в отеле 4* с завтраки, от 185 тысяч - в 5-звездочном отеле.

Условия въезда: визу получают после прилета в аэропорту. Все ковидные требования отменены.

Погода: в июне средняя температура воздуха +39, воды +30, в июле воздух +40, вода +32.

МАЛЬДИВЫ

Островное государство в Индийском океане не поддержало авиационные санкции и принимает самолёты из России. Коралловые атоллы, тёплый океан, роскошные отели, в том числе и «Все включено» - плюсы Мальдив очевидны. Но и минусы тоже: очень далеко, 9 часов полёта, и очень дорого.

"Белоснежные" пляжи и лазурная вода Мальдив ждут российских туристов. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Как добраться: ежедневно из Москвы летает «Аэрофлот».

Цена вопроса: от 190 тысяч рублей на двоих за неделю отдыха в отеле 3* с завтраками, от 250 тысяч рублей - в 5-звездочном отеле с завтраками, от 280 тысяч - в отеле 4* All inclusive.

Условия въезда: виза не нужна, все ковидные требования отменены.

Погода: в июне и июле средняя температура воздуха +31, воды +28.

*Цены по данным крупных туроператоров, с вылетом во второй половине июня. В стоимость тура во всех случаях входит перелёт, трансферы и медстраховка.

КСТАТИ

85-90% россиян, отправляющихся сейчас на отдых за границу, предпочитают пользоваться услугами турфирм. Кто-то покупает пакетный тур, кто-то только бронирует через туроператора отель, а авиабилетами занимается сам. Это связано не только с более выгодными ценами, но и с санкциями: российскими банковскими картами сложно оплатить проживание в зарубежных отелях.

У отдыхающих в России все наоборот: большинство отпускников организуют поездку сами, в туркомпании обращаются не больше 20 - 25%.

По данным Ассоциации туроператоров России.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Все рекорды побьет Абхазия

Директор ассоциации туроператоров по выездному туризму «Турпомощь» Александр Осауленко:

- Если говорить о направлениях, куда реально российские граждане могут выехать за рубеж, – это буквально 6-7 стран. Радует, что в их числе одно из двух наших массовых направлений, Турция. Начал восстанавливаться и Египет.

Абхазия в этом году планирует побить рекорды и принять свыше 1,5 млн российских туристов.

Сегодня идет смещение взглядов российских туристов на страны СНГ. Традиционно была Белоруссия, сейчас к ней добавляются Армения и Киргизия, куда со второй половины июня пойдут чартерные рейсы крупных туроператоров (чартеры будут летать на озеро Иссык-Куль, туда же открыл регулярные рейсы «Аэрофлот». - Ред.).