Минобороны: в Сумах готовится чудовищная провокация с применением опасных химических веществ

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации Михаил Мизинцев. Фото: Министерство обороны РФ

Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию продолжает фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения, а также использования военнослужащими ВСУ и боевиками украинских националистических формирований объектов гражданской инфраструктуры в военных целях:

- "В Николаеве в зданиях школ № 32 (ул. Обереговая) и 43 (Богоявленский проспект) размещены боевики батальонов территориальной обороны, а на территориях оборудованы огневые точки и позиции артиллерии".

- "В Дружковке Донецкой Народной Республики в центре детского и юношеского творчества (ул. Космонавтов) боевики вооруженных формирований развернули штаб территориальной обороны".

- "В Константиновке Донецкой Народной Республики в зданиях дома культуры имени В.И.Ленина (ул. Торецкая) и аграрного техникума (ул. Учебная) военнослужащими ВСУ оборудованы опорные пункты и огневые позиции, при этом эвакуация жителей из близлежащих домов не осуществлялась".

- "В Кременчуге Полтавской области в зданиях профессионального технического училища № 26 (ул. Чкалова) и профессионального училища № 7 (ул. В.Пугачева), детско-юношеской спортивной школы (ул. Киевская) и общеобразовательной школы № 9 (ул. И.Приходько) неонацистами оборудованы опорные пункты, а на прилегающих территориях размещена бронетехника и крупнокалиберная артиллерия".

Повсеместно националисты размещают крупнокалиберную артиллерию в центрах детского творчества и школах. Очевидно, именно для этого они просят на Западе передать им передать еще как можно больше иностранной военной техники и оружия...

- Данные факты в очередной раз демонстрируют безразличное отношение украинских властей к судьбам мирных жителей и полное пренебрежение положениями международного гуманитарного права, - заявил на брифинге официальный руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев. - Все это происходит при молчаливом согласии стран так называемого коллективного Запада, которые продолжают "закрывать глаза" на многочисленные военные преступления киевского режима.

Генерал-полковник предупредил, что по имеющейся достоверной информации сотрудниками СБУ готовится "очередная провокация с применением опасных химических веществ".

- В городе Сумы военнослужащим ВСУ и боевикам подразделений территориальной обороны выданы костюмы химической защиты, - рассказал Мизинцев. - Проводятся тренировки по порядку действий при объявлении химической тревоги. По замыслу "киевских сценаристов" по приграничным районам России подразделения ВСУ нанесут артиллерийские удары из населенных пунктов Сумской области. После постановочного ответного огневого воздействия, якобы осуществленного российскими Вооруженными Силами, в районе провокации сотрудники украинских спецслужб планируют распылить сильнодействующие ядовитые вещества.

Представитель Минобороны обратил внимание, что в планы киевского режима входит привлечение специалистов из Организации по запрещению химического оружия, которые зафиксируют последствия провокации украинских националистов, чтобы впоследствии использовать эту картинку для обвинения Вооруженных Сил Российской Федерации в применении химического оружия против мирного населения.

- Очередной раз обращаем внимание мировой общественности, что Вооруженные Силы России не применяют химическое оружие, - напомнил генерал-полковник. - Все его запасы в Российской Федерации уничтожены в соответствии с заключенными договорами.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- "Несмотря на все трудности, создаваемые киевским режимом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 17 047 человек, в том числе 2 511 детей, а всего с начала специальной военной операции –1 730 556 человек, из которых 278 939 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекло 252 029 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 2 427".

- "В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий".

- "За прошедшие сутки на «Горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации поступило 57 обращений с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 757 724 таких обращений из 2 137 населенных пунктов Украины.

- "Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 27 976,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 130 гуманитарных акций, в том числе восемь – за истекшие суткив Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской, Харьковской, и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 642 тонны гуманитарной помощи".