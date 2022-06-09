Удобрение из дедушки: В штате Нью-Йорк разрешат делать компост из умерших

K традиционному захоронению и кремации добавится компостирование Фото: REUTERS

У жителей штата Нью-Йорк вскоре появится еще одна возможность распорядиться телом усопшего близкого: к традиционному захоронению и кремации добавится компостирование, в результате которого останки человека превратятся в почву.

Сенат штата законопроект уже принял большинством голосов, и теперь дело за губернатором Кэти Хокул. Если она поставит подпись на документе – закон вступит в силу через 90 дней.

Против законопроекта выступила католическая церковь, представители которой заявили, что к человеческому телу стоило бы относиться с большим уважением. Но святых отцов, похоже, не услышали.

Защитники природы утверждают, что компостирование в отличие от захоронения и кремации не только не наносит вред окружающей среде, но и является источником превосходного органического удобрения. К тому же, это самый дешевый способ «утилизации» останков.

– Человеческие останки для компостирования находятся в специально разработанном наземном сосуде с древесной щепой, люцерной и соломой. В течение нескольких недель микробы и кислород превращают останки в почву, – пояснили суть процесса в компании Recompose, которая уже занимается подобной работой в штате Вашингтон.

Согласно законопроекту, к почве из останков будут предъявляться те же требования, что и к праху после кремации – ее нельзя смешивать, и она должна быть защищена теми же стандартами конфиденциальности.