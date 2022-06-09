Минобороны: «Сводим украинскую разведку с ума»

В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются осколочно-фугасные боеприпасы

Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов 220 мм реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» Западного военного округа в ночное время суток при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в ходе специальной военной операции.

В ходе выполнения боевых задач артиллеристами применяются осколочно-фугасные боеприпасы, что позволяет нанести максимальный урон фортификационным сооружениям, заглубленным бетонированным укреплениям и бронетехники противника. На горизонте от разрывов снарядов поднимается зарево - попали по складам с вооружением.

Ночные съемки работы расчетов реактивных систем залпового огня РСЗО «Ураган» завораживают. Но все интервью с экипажами только утром. Использовать дополнительное освещение, даже обычный фонарик – категорически запрещено. В небе постоянно появляются движущиеся светящиеся точки – беспилотники ВСУ. Маскировку нарушать - смертельно опасно.

«Помогаем пехоте. Пехота запрашивает помощь мы помогаем. Уничтожаем командные пункты противника. Бывает, что очень часто», - рассказывает журналистам реактивщик с 25-летним стажем командир орудия Михаил, который начинал службу еще в середине 90-х на таджико-афганской границе, а потом прошел Вторую чеченскую кампанию.

Михаил говорит – подразделения ВСУ ведут себя подло. Прячутся в селах, в жилой застройке. Оттуда же ведут шквальный, беспорядочный огонь. Из-за этого не всегда удается отвечать, проще уйти из-под удара, чтобы уничтожить врага позже, когда он покинет населенный пункт.

«Нам приходится часто менять огневые позиции до 10 раз в сутки, чтобы не попадать под обстрелы. На каждой позиции задерживаемся на несколько минут, затем скрыто уезжаем», - сказал Михаил.

В военном ведомстве говорят, что этой «непрекращающейся каруселью», наши реактивщики просто «сводят украинскую разведку с ума». Артиллерия противника, их минометы бьют постоянно, но без результата. Только расходуют боеприпасы.

- Установки перемещаются исключительно по одной: никаких батарей, и никаких двоек. Нужно как можно быстрее покинуть огневые позиции. Чувствуется, что на командных пунктах и на позициях ВСУ сдают нервы, улыбаются наши ребята. Это придает сил и уверенности в том, что выбранная тактика – верна и приносит результат, - комментируют кадры в Минобороны России.

Следующей ночью реактивщики получают новые координаты от военнослужащих беспилотной авиации и разведки. Наносят новый удар по выявленным позициям противника: три осколочно-фугасных дальнобойных – залпом – по заданным координатам. Снаряды уходят на 15 километров. Необходимо полторы минуты, чтобы в кромешной тьме перенаправить стволы, навестись – и снова залп. Уже по другому квадрату. Дальность – 11 километров. Через минуту реактивщики уже в дороге к новой позиции.

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