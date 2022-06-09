Анджей Дуда пробил такое дно, что его должны возненавидеть теперь сами поляки Фото: REUTERS

Президент Польши Анджей Дуда выступил адвокатом украинских нацистов. Причем, в международном масштабе. В интервью немецкой газете Bild он пробил такое дно, что его должны возненавидеть теперь сами поляки, его избиратели.

- Все эти рассказы о фашистах на Украине, об украинских нацистах – это просто глупость, совершенная глупость! Это российская пропаганда в худшем советском стиле, это полная неправда. И конечно, российские СМИ будут пытаться распространить ее по всему миру. Но я знаю, что это одна большая ложь, их там вообще нет, - заявил Дуда. - Путина надо остановить любой ценой. Но это должно быть сделано таким способом, который будет принят Украиной. Мы не можем создать такую ситуацию, что кто-то будет решать, что Украина должна уступить территории без ее согласия на это. Мне больше всего хочется, чтобы украинская оборона получила такую поддержку, чтобы смогла вытеснить русских со своей территории. Со всей территории украинского государства, которое признано на международном уровне. Политически признанные границы должны быть восстановлены.

Понятно, что от Дуды трудно было ожидать чего-то иного после объятий и поцелуев взасос с Зеленским в Киеве. Тем более, когда его украинский коллега анонсировал если не полноценное объединение с Польшей, то наделение польских граждан исключительными правами на Украине, после чего уже сами украинцы почувствуют себя в своей стране гражданами второго сорта. Ведь поляки смогут наводить порядок, находясь на службе в украинской полиции, занимая командные должности в ВСУ и т.д. Но вот настолько откровенная защита нацистов-бандеровцев – это все-таки уже переходит все грани приличий.

В Ивано-Франковске тем временем распоряжением местных властей запретили исполнение песен на русском языке. Мэр города объяснил, что пошел на такие шаги после того, как в городе избили уличного музыканта за исполнение русской песни. Дескать, не надо провоцировать украинских патриотов. По такой логике, скоро мэр запретит обычным гражданам выходить на улицу, сидеть в кафе и т.д. Потому что не надо провоцировать украинских патриотов, на грабежи, убийства и прочие акты насилия. Тем более, что на той же Западной Украине уже отказывают в гуманитарной помощи русскоязычным беженцам из Восточной Украины, потому что надо "уметь" в мову. Дрессируют, как собачек в цирке.

Но это же все в отношении русских по этнической принадлежности и русскоязычных. А что они Дуде? Наверное, он их и людьми не считает. И он по-прежнему уверен, что нацизма на Украине нет.

А вот рядовые поляки его убежденности не разделяют. Особенно после того, как окружная прокуратура в городе Бжег (есть такое поселение с почти 40 тысячами жителей на юго-западе республики, в польской части Силезии) отказала обратившемуся в нее с заявлением местному жителю в возбуждении уголовного дела. Причем, у обратившегося гражданина основания были более чем серьезные. В Сети он набрел на призывы украинцев, которые прямо призывали "резать ляхов".

- Напоминаю полякам, не поддерживающим Великую Украину! Мы справимся с Россией, а потом возьмем наш Пшемысль, Хелм и Замосць. Слава Украине, резать ляхов! - гласил пост, опубликованный украинским "активистом-патриотом". Какое "славное" поддержание традиций украинских бандеровцев, которые почти год резали поляков, начав в 1943-м, пока их не смела наступающая Красная армия. И ведь более 100 тысяч "ляхов" вырезали украинские бандиты в Волынской резне, открыто призывая: " Ура! Ура! Резать ляхов!"

А нынешняя польская прокуратура не усмотрела в этих нынешних призывах ни пропаганды фашистской идеологии, ни призывов совершению преступлений, ни ненависти по этническим или националистическим мотивам, ни даже признаков посягательств на территориальную целостность Польши.

И гражданину Польши, обратившемуся в прокуратуру, отказала в возбуждении уголовного дела, тем самым легализовав призыв "резать ляхов".

А почему бы ему и не легализовать этот процесс. Если двоюродный дед пана Дуды Михаил – героическая и легендарная среди бандеровцев личность, немецкий каратель, который зверствовал в Польше, Белоруссии и на Украине, застрелившийся при попытке его захвата в 1950-м под польским городом Станислав. Ой, извините, под украинским Ивано-Франковском.

Так что все нормально, поляки, на Украине нацизма и бандеровцев нет, а ляхов резать можно. Дуда разрешил. Не забывайте.