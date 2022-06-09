Мошенники-педофилы из Украины вымогали обнаженные фото российских детей под предлогом участия в кастинге известной киностудии

В настоящий момент оперативники проводят проверку по факту обращения Фото: Shutterstock

Несколько дней назад в полицию обратилась 52-летняя жительница Подмосковья Ирина В.* Женщина сообщила полицейским, что неизвестные пытались обманом уговорить ее 14-летнего сына Славу* раздеться и сделать эротические фотографии. Мошенники-педофилы даже прислали ребенку образцы фото других обнаженных детей, чтобы мальчик в точности повторил желанные преступникам позы. Но обо всем по порядку.

В одном из поселков под Одинцово живет 52-летняя Ирина В.* вместе с сыном Славой*. В свое время женщина окончила ВГИК по специальности режиссер, однако свою жизнь связала с другой профессией. В свободное от работы время Ирина занимается постановками спектаклей для любительского театра. Ее 14-летний сын учится в обычной школе и любит посещать театральные представления, поставленные его мамой. По примеру талантливой мамы, мальчик с детства мечтает о сцене.

Ирина решила поддержать стремления сына и помогла ему создать анкету на одном из сайтов для актеров-любителей, где любой желающий может составить свой профиль, загрузить фотографии для портфолио и ждать, что какая-либо киностудия его заметит и пригласит сниматься в кино или рекламу. Часто на таких сайтах размещают свои резюме начинающие актеры и актеры массовки.

Спустя некоторое время 14-летнему Славе* пришло письмо на оставленную им почту. Автор сообщения утверждал, что является кастинг-директором одной из крупных российских кинокомпаний. Мужчина сообщил Славе, что он отлично подходит для роли в одном из кинопроектов студии, который якобы планирует снимать именитый российский режиссер. Слава решил, что ему улыбнулась удача и ответил на письмо. Радость ребенка длилась не долго. В следующем сообщении незнакомец потребовал у школьника фото в обнаженном виде, якобы для кастинга в фильм.

Мошенники-педофилы даже прислали ребенку образцы фото других обнаженных детей

«Сыну написал неизвестный человек и под предлогом участия в кастинге для роли в кино потребовал сфотографироваться в одних трусах. Славе это показалось подозрительным и он показал сообщения мне. Вскоре на почту сына пришло еще одно письмо, в котором якобы директор по кастингу прислал фотографии обнаженных детей в неприличных позах. Незнакомец требовал от ребенка раздеться и сфотографироваться в таких же позах, как на отправленных фото. Всего он хотел, чтобы Слава сделал 30 обнаженных фотографий в разных позах. На это безобразие уже ответила я сама, пригрозив неизвестным обращением в полицию», - рассказала в разговоре с KP.RU Ирина В.*

Когда мошенники поняли, что мама ребенка помешала их планам и теперь фотографий мальчика им не видать, преступники вышли из себя и не сдержали эмоций. Неизвестные стали убеждать Ирину, что в фото обнаженных детей нет ничего плохого, а после и вовсе перешли к резким политическим заявлениям и антироссийским высказываниям. Оказалось, что мошенники-извращенцы пишут российским школьникам из соседней страны.

История случившаяся со Славой оказалось не единичным случаем. Проверив адрес почты с которой 14-летнему Славе* приходили письма, были обнаружены множество жалоб других родителей. Все они сообщали о том, что их несовершеннолетним детям пишут неизвестные и, под предлогом прохождения кастинга в кино, вымогают фотографии эротического характера.

После случившегося Ирина решила написать заявление в полицию. В настоящий момент оперативники проводят проверку по факту обращения женщины.

* - имена изменены.

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