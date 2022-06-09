Дмитрий Песков не исключает, что российские чиновники могут возглавить освобождённые регионы Украины

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- …Дмитрий Сергеевич, глава ДНР Денис Пушилин отправил в отставку правительство республики. Как это прокомментировали бы в Кремле, как вы к этому отнеслись?

С такими вопросами журналист «Комсомольской правды» обратился к официальному представителю Кремля в четверг, 9 июня.

- Мы с уважением относимся к решениям главы ДНР, - сказал Песков. - Мы рассчитываем, что новые назначения, в том числе новые назначенцы, так же себя хорошо зарекомендовавшие, действительно, внесут свой вклад в активизацию работы по восстановлению (разрушенных объектов. - А.Г.), по налаживанию мирной жизни.

И, в конечном итоге, - в переходе на траекторию развития.

- Вы под новыми назначенцами имеете в виду Виталия Хоценко, который был министром энергетики Ставрополья, в Минпромторге поработал, теперь стал премьером ДНР? А в ЛНР первым вице-премьером назначили бывшего вице-губернатора Курганской области Владислава Кузнецова. Скажите, пожалуйста, эти кадровые назначения как-то согласовывались с Кремлем? Или, допустим, главы республик Донбасса - Пушилин и Пасечник - напрямую работали с этими товарищами?

На эти мои вопросы пресс-секретарь ответил так:

- Нет, естественно, они до этого где-то работали, то есть, контакты на этот счет, конечно, осуществлялись, обмен мнениями имел место.

- Тогда, Дмитрий Сергеевич, возникает такой вопрос, - я попытался развить эту тему. - Можем ли мы в перспективе увидеть в креслах руководителей освобожденных регионов, районов Украины наших российских чиновников?

- Это будет зависеть от выбора людей, которые живут в этих освобожденных районах, - ответил Песков.

- То есть, вы не исключаете такой вариант? - уточнил я.

- Мы живем в таком мире, - произнес Песков после небольшой паузы, - когда нельзя исключать ничего.

- Согласен. Спасибо вам большое.

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