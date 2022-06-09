Брошенного своими украинского военного спасли русские солдаты: «Они вынесли меня на двери из-под обстрелов. Но я же враг!»

Здоровый парень – а в глазах слезы. Сообразил, где свои, а где чужие

Откровением становится для солдат ВСУ встреча с российской армией и ее союзниками из ДНР и ЛНР вне поля боя. Запуганные командованием украинские военные, попадая в плен, ждут со стороны противника расправ, пыток и издевательств. Но реальность сильно отличается от фантазий украинской пропаганды.

- Сейчас я понимаю, что нахожусь в безопасности, а все рассказы моих командиров о зверствах россиян оказались ложью, - сказал в интервью ФАН старший сержант ВСУ Сергей Сидорчук, сдавшийся в плен под Попасной.

- При отступлении я был ранен. Своими был брошен. На крики о помощи никто не оказал помощь. Минут через 30 увидел военнослужащих Донецкой Народной Республики, которые попросили поднять руки, показать, что я без оружия. Подошли ко мне без криков, без угроз, - поведал уже «Известиям» другой военнопленный, сержант ремонтной роты ВСУ Александр. – Ребята сказали, что для меня битва закончена и оказали первую медицинскую помощь. А потом вынесли на двери из-под обстрелов, отнесли в подвал, где накормили, дали воды и закурить.

Очевидно, что такой «прием» сильно удивил ВСУ-шника. В его понимании, ребята из ДНР должны были растерзать его прямо на месте: Именно такие перспективы рисовали Александру и его сослуживцам командиры. Мол, запытают, раздавят, отберут последнее. Но никто не пытает и не давит.

- Я им за это очень благодарен, они бежали, менялись руками. Я был очень сильно удивлен, что это всё делается, так как я враг для них, — закончил он.

Хорошо о том, как в российской армии на самом деле обращаются с украинскими пленным, говорит видео, которое разместил у себя в Телеграмм-канале глава Чечни Рамзан Кадыров. Снял ролик командир отряда спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

- Все пленные без фингалов. Наши пацаны даже в окопах их берут ювелирно, - заверил Алаудинов, за спиной которого смотрят в камеру четверо солдат ВСУ, сдавшихся в плен. - Пусть будут живые, здоровые, сытые, симпатичные. Нам не нужно, чтобы они погибали. Мы, наверное, больше беспокоимся о том, чтобы украинские пацаны оставались в живых, чем руководство самой Украины.

В общем, пока остатки украинской армии еще пытаются противостоять денацификации, сложившие оружие солдаты уже понимают, кто чего стоит по стороны этой, выросшей между братскими странами, баррикады.

- Русские – хорошие люди, хорошие солдаты. Это правда. Они не издеваются, как говорят украинцы. Дружные, как брат с братом, сестра с сестрою. Украинцы не такие. Они продажные. Бросают нас как мясо…. Мама, прости меня! - этот видеорассказ еще одного сдавшегося в плен бойца ВСУ, снятый штабом территориальной обороны ДНР, недавно разошелся по соцсетям.

Здоровый парень – а в глазах слезы. Сообразил, где свои, а где чужие.

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