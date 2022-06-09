«Это бензин или кокаин»?: цены на топливо продолжают бить рекорды в США и Европе

Американские журналисты заявляют, что если цены на бензин продолжат расти, то некоторым американцам придется искать вторую работу, чтобы заправлять автомобиль. Фото: REUTERS

Средняя стоимость заправки обычного семейного автомобиля в Британии превысила 100 фунтов. Английские СМИ окрестили день, когда ценник превысил сотню фунтов, «черным». Это самый большой скачок цены на топливо за 17 лет.

Средняя цена литра топлива в среду достигла 182,3 пенсов, а дизельное топливо - 188,1 пенс за литр. Таким образом, за полный бак (55 литров) рядовому британцу придется выложить порядка 100,27 фунтов за бензин (7600 рублей) или 103,43 за дизель (7830 рублей).

«В то время как цены на топливо ежедневно устанавливают новые рекорды, домохозяйства по всей стране, пожалуй, и не предполагали, что стоимость заправки семейного авто среднего размера достигнет трехзначной цифры», - отмечает представитель британской автомобильной компании (RAC) Саймон Уильямс.

RAC призывает английское правительство вмешаться и добиться снижения акцизов на топливо или временно снизить НДС.

В соцсетях шутят о том, что бензин в США уже стоит дороже, чем в фильме "Я - легенда". В фантастическом боевике с Уиллом Смитом было показано сколько стоит топливо после наступления апокалипсиса. Фото: СОЦСЕТИ

Топливные дела в США обстоят не лучше. Американские журналисты заявляют, что если цены на бензин продолжат расти, то некоторым американцам придется искать вторую работу, чтобы заправлять автомобиль.

- Байден продолжает разрушать нашу экономику. Не знаю, где живете вы, но в Луизиане цены на бензин такие высокие, что дешевле покупать кокаин и просто бегать повсюду, - заявил в эфире Fox News сенатор Джон Кеннеди.

В настоящее время средняя розничная цена бензина в Луизиане составляет 4,495 долларов за галлон (3,785 литра). При этом в среднем по стране топливо стоит в районе 5 долларов за галлон (или около 80 рублей за литр).

В настоящее время в 16 штатах, а также Вашингтоне средняя стоимость галлона составляет 5 долларов и выше. Последними штатами, перешагнувшими этот порог, стали Айдахо, Огайо и Пенсильвания. В Калифорнии продается самый дорогой бензин - 6,39 доллара за галлон. И как предрекают эксперты, самое страшное еще впереди.

В Мичигане в одном полицейских управлений раньше срока истратили средства, выделенные на покупку бензина. Теперь офицеры будут оказывать помощь преимущественно по телефону и лишь в редких случаях лично выезжать на вызовы.

«Беспокойство вызывает то, что потребители будут сокращать иные свои расходы, чтобы иметь возможность ездить на авто, а это может привести к рецессии экономики, уже демонстрирующей некоторые признаки слабости», - пишет CNN.

Однако далеко не все в американском истеблишменте осознают драматичность ситуации. Сенатор от Демократической партии Дебби Стабенау во время заседания высмеяла тех, кто стоит в очередях на заправках.

- Я села в свой электромобиль и проехала из Мичигана до Вашингтона в прошлые выходные. Я проезжала мимо всех заправок, и мне было неважно, насколько дорогой на них бензин, - признавать сенатор.

Депутаты Европарламента дабы снизить градус народного напряжения приняли решение запретить продажу новых дизельных и бензиновых авто в ЕС с 2035 года. Для этого парламентарии прикрывались «благими» экологическими целями. В Британии планируют остановить продажи бензиновых автомобилей уже к 2030 году.