Вторая «Азовсталь»: украинские националисты снова согнали людей и забаррикадировались на заводе

Военнослужащие спецподразделения "Ахмат" у одного из жилых домов Северодонецка. Фото: Александр Река/ТАСС

Межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию продолжает тщательно фиксировать многочисленные факты преступных действий киевского режима в отношении мирного населения. Сегодня ее поступает очень много от военнопленных, которые с готовностью сотрудничают со следствием.

- По информации, полученной от пленных украинских военнослужащих, националистами осуществляется подготовка очередной изощренной провокации с целью обвинения российских подразделений в якобы неизбирательных ударах по особо важным объектам гражданской инфраструктуры, - заявил на брифинге журналистам руководитель Межведомственного координационного штаба России по гуманитарному реагированию Михаил Мизинцев.

Генерал-полковник привел в пример конкретные адреса, где скоро могут развернуться трагические события:

- «В Харьковской области подразделениями ВСУ развернута артиллерийская батарея с задачей произвести обстрел Змиевской тепловой электрической станции. В случае разрушения объектов ТЭС без электроэнергии останется население Харьковской, Полтавской и Сумской областей и сотни объектов жизнеобеспечения».

- «В Авдеевке на территории коксохимического завода (Индустриальный проспект) украинские националисты заминировали емкости с токсичными веществами, которые они намереваются подорвать при подходе подразделений Вооруженных Сил России и образовавшимся ядовитым облаком задержать их наступление. По замыслу украинской стороны данный факт планируется использовать для обвинения Вооруженных Сил Российской Федерации в применении химического оружия».

- «В Северодонецке Луганской Народной Республики на территории завода «Азот» боевики ВСУ насильно удерживают сотни жителей города и сотрудников предприятия в подземных сооружениях завода в качестве «живого щита». При этом, националисты заминировали емкости с химически опасными веществами (азотная кислота, аммиак, аммиачная селитра), которые они планируют взорвать при отступлении».

- «В Краматорске Донецкой Народной Республики на территории завода «Кондиционер» (ул. Школьная) подразделения ВСУ разместили артиллерию и РСЗО, а в производственных помещениях насильно удерживают работников предприятия».

- «В Дружковке Донецкой Народной Республики на территории завода газовой аппаратуры боевики националистических батальонов оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение, а местных жителей под предлогом якобы обеспечения их безопасности удерживают в подвальных помещениях».

- Заранее предупреждаем так называемый цивилизованный Запад, а также Организацию Объединенных Наций, Международный Комитет Красного Креста, Организацию по запрещению химического оружия, что указанные и другие подобные провокации со стороны украинских властей о якобы «злодеяниях русских» в ближайшее время будут широко распространены через западные СМИ и на различных интернет-ресурсах, - обратил внимание Мизинцев.

Представитель Минобороны еще раз акцентировал внимание, что такие действия киевских властей, в очередной раз, демонстрируют их бесчеловечное отношение к судьбам граждан Украины и свидетельствуют о полном пренебрежении всеми нормами международного гуманитарного права. И напомнил, что в ходе специальной военной операции Вооруженные Силы России «исключительно гуманно относятся к мирному населению и наносят удары только точечно по военным объектам».

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

- «Несмотря на все трудности, создаваемые официальным Киевом, за прошедшие сутки без участия украинских властей из опасных районов Украины и республик Донбасса на территорию Российской Федерации эвакуированы 20 733 человека, в том числе 2 880 детей, а всего с начала специальной военной операции –1 751 289 человек, из которых 281 819 – дети. Государственную границу Российской Федерации пересекло 255 806 единиц личного автомобильного транспорта, в том числе за прошедшие сутки – 3 777».

- «В субъектах Российской Федерации штатно функционируют более 9,5 тыс. пунктов временного размещения. С прибывающими беженцами проводится индивидуальная работа и оперативно оказывается помощь в решении различных насущных вопросов, связанных с дальнейшим размещением, оказанием помощи в трудоустройстве, обеспечением детей местами в детских садах и учебных заведениях, а также предоставлением социальных выплат и пособий».

- «За прошедшие сутки на «Горячую линию» Межведомственного координационного штаба Российской Федерации по гуманитарному реагированию, в федеральные органы исполнительной власти, субъекты Российской Федерации и различные общественные организации поступило 62 обращения с просьбами об эвакуации в Россию, на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также в подконтрольные российским Вооруженным Силам районы Запорожской, Николаевской, Харьковской и Херсонской областей. Всего в базе данных 2 757 786 таких обращений из 2 138 населенных пунктов Украины».

- «Субъектами Российской Федерации, различными общественными организациями и патриотическими движениями продолжается накопление гуманитарной помощи. На пунктах сбора подготовлено свыше 32 тыс. тонн предметов первой необходимости, жизненно важных медикаментов и продуктовых наборов, включая детское питание».

- «Начиная с 2 марта 2022 г. Российской Федерацией на Украину уже доставлено 28 513,7 тонны предметов первой необходимости, продуктов питания, лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, проведено 1 138 гуманитарных акций, в том числе восемь – за истекшие сутки в Донецкой и Луганской народных республиках, Харьковской и Херсонской областях, в ходе которых мирному населению передано 537 тонн гуманитарной помощи».