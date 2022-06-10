Могут ли мошенники взломать ваш отпечаток палец на телефоне

Фото: Shutterstock

Большинство из нас уверены, что отпечаток пальца подделать невозможно. И уж эта защита для смартфона, где хранятся зачастую все важные данные, самая лучшая. Но так ли это? Специалисты Центра цифровой экспертизы Роскачества объясняют, что в действительности смартфон распознает не сам палец, а цифровой код с датчика. Рисунок отпечатка пальца переводится в определенную последовательность цифр и хранится в памяти устройства. Доступ на него разрешен, если цифровые образы совпали. Получается, достаточно добыть код, чтобы проникнуть на телефон под именем владельца.

Когда технология только появилась (в 2003 году), мошенники изобретали разные способы взлома: и желатиновый палец, и слепки со стакана, и даже отпечаток … мертвого владельца. И не только мошенники: полиция часто пользуется этим способом для разблокировки айфонов погибших террористов или наркоманов для выхода на след дилеров.

Но качество датчиков совершенствуется и примитивные методы обмана остаются в прошлом. Сейчас обмануть Touch ID все сложнее. Но все же можно с помощью копии или цифрового сканирования отпечатка пальца. Например, с этим уже успешно справляется нейросеть DeepMasterPrints. С помощью нее были созданы искусственные отпечатки для обхода биометрических блокировок.

Так что если кто-то поставил цель получить доступ к устройству, то подделать палец он вполне сможет. Правда стоит это колоссальных денег (практически бюджет целого региона). Так что вряд ли мошенники будут тратить столько средств, чтобы проникнуть к в ваше устройство. Если вы, конечно, не президент.

ВАЖНО!

Правила безопасности: как обезопасить смартфон

Перед использованием Touch ID создайте резервный пароль. Он понадобится вам для - разблокировки в следующих случаях:

- При перезагрузке устройства;

- Добавлении еще одного отпечатка пальца;

- Если исчерпан лимит входов по отпечатку;

- Если устройство оставалось заблокированным более 48 часов.