Первый муж Бритни Спирс Джейсон Александр сорвал ее свадьбу с бойфрендом Сэмом Асгари

Бритни Спирс и Сэм Асгари поженились 9 июня. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бритни Спирс вышла замуж! Свадьба поп-принцессы состоялась 9 июня и была по меркам американского шоу-бизнеса тихой и скромной, почти семейной. 40-летняя невеста и ее 28-летний жених Сэм Асгари сказали друг другу «да» в белом шатре, установленном во дворе виллы певицы в Калифорнии. На бракосочетании присутствовали всего 100 гостей – только самые близкие друзья.

Бритни позвала на свадьбу своего брата Брайана, но не пригласила ни сестру Джейми Линн, ни родителей, с которыми у нее, как известно, очень натянутые отношения. Не появились на торжестве артистки и ее сыновья Шон и Джейден. В списке приглашенных были певицы Мадонна, Селена Гомес, Кристина Агилера и светская львица Пэрис Хилтон, однако пока неизвестно, пришли ли они на церемонию.

Счастливое событие было омрачено неожиданным происшествием: как сообщает американский портал TMZ, начало свадьбы сорвал первый муж Бритни Джейсон Александр. 40-летний мужчина тайком от охраны пробрался на территорию поместья Спирс и вошел в ее дом. Все это время Джейсон вел прямую трансляцию в соцсетях. Александр дошел до второго этажа, когда его задержала охрана.

Начало свадьбы певицы сорвал ее бывший муж Джейсон Александр. Фото: соцсети.

Мужчина сообщил секьюрити, что его пригасили на свадьбу сама Бритни. Но, видимо, в списке приглашенных его все же не было, поскольку охранники скрутили экс-супруга поп-звезды и задержали его до прибытия полиции. Мужчина отчаянно сопротивлялся и кричал, что Бритни его первая и единственная жена.

"Я пришел сюда специально, чтобы сорвать свадьбу Бритни!" - объявил Александр.

Его прямая трансляция прервалась в момент потасовки с охранниками. После этого к дому звезды прибыли три полицейские машины, забравшие дебошира.

Джейсон Александр был другом детства Бритни. Они неожиданно поженились в Лас-Вегасе в 2004 году после бурной вечеринки. Однако наутро, протрезвев, Бритни поняла, что совершила ошибку. Адвокаты певицы устроили ей развод через 55 часов после бракосочетания. В том же году певица вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна, от которого родила двоих детей. Этот брак закончился разводом в 2007 году.

Нынешний избранник звезды Сэм Асгари - уроженец Ирана, бывший танцор. Они познакомились на съемках клипа Бритни шесть лет назад. Пара объявила о помолвке в сентябре этого года, сразу после того, как артистка через суд избавилась от опеки отца. Родитель Бритни контролировал ее личную жизнь и финансы в течение 13 лет. Во время судебного разбирательства певица заявила, что мечтает выйти замуж и создать новую семью.

В апреле Бритни объявила в соцсетях, что они с Асгари ждут ребенка. Спустя месяц певица сообщила, что у нее случился выкидыш.