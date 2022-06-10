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В мире10 июня 2022 5:25

Никакого единства: Нидерланды и Дания не хотят видеть Украину кандидатом в члены ЕС

Сразу две страны выступили против предоставления Незалежной соответствующего статуса
Юрий МАЙБОРОДА
Киев еще недостаточно готов к участию в жизни альянса даже на правах кандидата

Киев еще недостаточно готов к участию в жизни альянса даже на правах кандидата

Фото: EAST NEWS

Дания и Нидерланды выступили против предоставления Украине статуса страны-кандидата в члены Евросоюза. Об этом со ссылкой на соответствующие дипломатические документы и собственные информированные источники сообщил Bloomberg.

По словам агентства, в Копенгагене и Амстердаме считают, что Киев еще недостаточно готов к участию в жизни альянса даже на правах кандидата – на Украине существуют серьезные проблемы с правами человека, верховенством права, стабильностью демократических институтов и прочим.

Консультации по поводу «кандидатства» Украины будут продолжены, но похоже, что все идет по тому же сценарию, что и рассмотрение вопроса об ускоренном вступлении Незалежной в Евросоюз. Тогда на дыбы встали далеко не самые главные члены альянса – Греция, Кипр и Финляндия. А вот Германия и Франция развели руками и заявили, что процесс присоединения Украины к ЕС может занять годы. Или десятилетия.

Вместе с тем Еврокомиссия планирует обсудить вопрос предоставления Украине статуса кандидата уже в ближайшее время. Ожидается, что решение по этому вопросу будет оглашено на саммите глав европейских государств, который начнется 23 июня.

Впрочем, даже официальное включение в кандидаты в члены Евросоюза мало что даст Киеву. Например, Турция в этом статусе пребывает с 1999 года, а Албания – с 2014 года.

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