Шойгу поздравил выпускников военных вузов

Сергей Шойгу поздравил выпускников высших военно-учебных заведений Фото: Министерство обороны РФ

Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поздравил выпускников высших военно-учебных заведений 2022 года с окончанием учебы. Этим летом проходит выпуск офицеров из 36 образовательных организаций Минобороны России и 30 военных учебных центров при гражданских вузах.

«Это торжественное событие вы отмечаете в непростое для нашей страны время, когда поднявший голову нацизм в очередной раз испытывает на прочность единство нашей многонациональной Родины. В этих условиях главной опорой государства становятся армия и флот, а к офицерам предъявляются повышенные требования. Командиры всех рангов должны быть не только высококлассными специалистами, готовыми принимать нестандартные решения, но и верными присяге патриотами, способными выполнять сложные задачи в боевой обстановке, повести за собой подчинённых и сберечь их жизни», - говорится в поздравительном адресе министра.

«Всего завершают обучение почти 14 тыс. офицеров, из них более 1 тыс. офицеров-слушателей - по программам магистратуры и почти 13 тыс. офицеров-лейтенантов - по программам специалитета, в т.ч. около 200 девушек», - говорится в сообщении Минобороны России.

К числу популярных специальностей можно отнести военных летчиков и штурманов, десантников, моряков, разведчиков и танкистов. В числе наиболее востребованных командные вузы Сухопутных войск, Рязанское высшее воздушно-десантное командное училище. Значительно увеличился интерес молодежи к освоению профессии военного моряка. Большой популярностью пользуются инженерные специальности, связанные с эксплуатацией новейших образцов вооружения и военной техники.

«Уверен, что полученные в военно-учебных заведениях знания и навыки позволят вам в полной мере соответствовать этим высоким требованиям, надежно стоять на защите Отечества, достойно продолжать славные традиции российского воинства», - отмечается также в адресе.

Сергей Шойгу поблагодарил профессорско-преподавательский состав и командиров курсантских подразделений за «подготовку профессионалов и воспитание преданных сынов и дочерей Отчизны».

КСТАТИ

Первая торжественная церемония вручения дипломов об окончании вузов пройдет 11 июня в Военной академии материально- технического обеспечения (г. Санкт-Петербург). В День России вдвойне праздничная атмосфера будет в филиалах Военной академии материально-технического обеспечения (г. Омск) и (г. Пенза), а также Краснодарском высшем военном училище.

В мероприятиях посвященные выпуску, примут участие руководящий состав Минобороны России, главы регионов и общественные деятели.