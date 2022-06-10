Антон Шапарин: Дефицит авто феерический, а продажи упали в 6 раз

Люди сейчас будут покупать все подряд. Дефицит автомобилей феерический Фото: Shutterstock

Появились сообщения о том, что на одном из наших автогигантов запустили производство легковушек без подушек безопасности и антиблокировочной системы ( АВS). Но что-то пошло не так, - и вот уже СМИ телеграфируют, что выпуск этой «упрощенной партии» по ряду причин задерживается. В это же время проходит информация, что в разы упали продажи машин в целом по стране.

«КП» обратилась за комментарием по ситуации на авторынке к вице-президенту Национального автомобильного союза Антону Шапарину.

КУПЯТ ЛИ МАШИНЫ БЕЗ ПОДУШКИ

- Было объявлено о запуске первой партии машин без подушек безопасности и АВS — а люди будут их покупать?

- Люди сейчас будут покупать все подряд. Дефицит автомобилей феерический. В мае прошлого года мы продали 120 тысяч авто. А в этом мае чуть больше 20 тысяч. В этих условиях россияне будут брать эти «лады гранты». И станут разбиваться и погибать. Потому что данная модель рассчитывалась при разработке с подушками безопасности и АВS. И при аварии этот «упрощенный» автомобиль начнет себя вести не так, как планировали разработчики.

- И для чего покупать подобное авто за 600-700 тысяч?

- Альтернатив нет и в близком будущем не предвидится.

- Но как же параллельный импорт?

- Да, премьер подписал документ о параллельном импорте, но легковые авто по нему ввезти, строго говоря, нельзя.

- То есть как?

- Да, есть распоряжение кабмина и есть некий перечень брендов. Но чтобы ввезти партию легковых машин, надо получить паспорт транспортного средства. А техрегламент о безопасности колесных транспортных средств прямо говорит, что ОТТС может получить только завод изготовитель.

- Без вариантов?

- Да. Более никто. Автодилеры, которые хотели бы привезти сейчас машины, например, из тех же Эмиратов, партией их привезти не могут. Просто нынешним законодательством это запрещено.

- А поштучно?

- Поштучно может привезти только физическое лицо. Одну машину в год. И какому нибудь автодилеру, чтобы привезти тысячу машин, нужно иметь тысячу человек-покупателей. На которых будет оформлен соотвествующие техпаспорт, который можно использовать для ввоза. Отдельный документ - на каждого «физика», на каждую машину.

- Практически сложно?

- Экономически. А дилерам ведь нужно, чтобы машина была с НДС. А машину от «физика» без НДС они продать не смогут.

А ГДЕ КИТАЙ?

- Оставим Эмираты — а как же автоэкспорт из Китая?

- Китайские машины никуда не пошли. За май китайских авто всех марок и моделей было подано "аж 2200 штук". Это слезы. «Лада» продавалась больше.

- Потому что китайские машины подорожали — или потому, что новые в наши салоны не поступают?

- Новых поставок практически нет. А цены в автосалонах на имевшиеся машины неприемлемы — автолюбитель проголосовал кошельком. Кроссоверы за 3,5 миллиона? Люди начнут покупать, когда будет конкуренция с другими производителями и у них будет хоть какой-то выбор. А конкуренции не будет без параллельного импорта. А параллельного импорта не будет ...— смотри ответ выше про техрегламент.

- Какая то мрачная картина.

- На днях было совещание в НАМИ (Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт — ред.). Я на эту тему минут 15 выступал. Ко мне потом подошел директор полигона НАМИ. И сказал, что в этой аудитории впервые кому-то аплодируют за последние лет 15.

ВАРИАНТЫ ВЫХОДА

- Какие варианты?

- Внести поправки в техрегламент. Что наверное , сложно представить - из-за позиции, например, Казахстана и Белоруссии. Они просто не согласуют эти поправки. Им это невыгодно. Постановление о выпуске этих «ущербных» машин - как раз о техрегламенте. Важно чтобы, условно, техническим паспортом и разрешением, который изначально получает НАМИ, пользовались все возможные параллельные поставщики. Иначе что получается...

- Что?

- Автодилер хочет ввести "Хендай Солярис". Например, из Китая ( а это китайская машина — выпускаемая для их рынка и для российского). И один дилер оформляет ввоз этой машины. И допустим, другой дилер тоже хочет ввезти ту же модель. Но ему отдельно придется это оформлять , в плане разрешений, и платить 100 млн рублей. Это экономически нецелесообразно.

- А наши партнеры по ЕврАзЭС, которые собирают у себя популярные азиатские и некоторые европейские модели, нам не помощники?

- Я специально запрашивал, сколько таких машин приезжает в РФ на физические лица. Таких машин в общей сложности в месяц приезжает меньше двух тысяч. А у нас ведь рынок был полтора миллиона новых машин в год!

- Каковы расходы по "личному" ввозу?

- Растаможивать не надо машины белорусской и казахстанской сборки, и на них можно получить ПТС, но придется купить и установить кнопку Глонасс. Плюс транзакционные издержки, плюс перевод денег в белорусские рубли или казахские тенге. Плюс выезд туда, плюс заказ автовоза. Набежит плюс 250 тысяч — это как минимум.

- Подержанные тачки сейчас тоже ниоткуда не гонит?

- Из Японии они еще поступают. Но на Дальнем Востоке есть серьезное затоваривание в японских портах, которые работают на Россию. Сейчас приезжают «праворукие» машины с минимальными движками. Их привозят тоже на физические лица —и это тоже штучные поставки. До ввода нового техрегламента в 2015-м году ввоз авто был гораздо проще: ввез, растоможил — и все. А в этом техрегламенте заложено множество вещей, созданных исключительно в интересах западных брендов. Чтобы только они могли привозить авто в больших количествах. И мы наблюдаем коллапс авторынка — в том числе, из-за техрегламента. В том же НАМИ замгендиректора по техническому регулированию, например, заявила, что поправки в техрегламент вносится не будут.

НЕ В ЗАПЧАСТЯХ СЧАСТЬЕ

- А что с запчастями?

- Мы и запчасти привезти через параллельный импорт не можем!

- Отчего же?

- Есть 80-й пункт техрегламента. Большая часть запчастей, чтобы проехать таможню, сертифицируется. А чтобы сертификат получить, вам нужно представить письмо сертификатору. О том, что вы эти запчасти купили на заводе. А не во фри зоне Дубая. А европейский (американский, азиатский) завод, который отсюда ушел, такого письма никогда не даст.

- Это если "по-белому" — а если "по-серому"?

- Все равно нужен сертификат. Есть иные схемы входа - но они все незаконные.

- Где свет в конце тоннеля — тот же НАМИ что-то предлагает?

- В НАМИ сказали, что они готовы написать ГОСТ вообще подо все. Но бумажки на ввоз машин в РФ не повлияют. Один единственный документ надо поправить — постановление правительства о временном техрегламенте. Который позволяет производить ущербные «гранты». Надо вести туда раздел про ввод авто в эксплуатацию. В котором нужно написать, что одобрение на ввоз может получить любой — а не только официальный импортер.

- Упростить получение разрешений на ввоз машин.

- Да. Это путь, который решает проблему системно. Тогда получают возможность работать лизинговые компании и банки. Потому что им для работы нужен НДС. И есть проблемы с госконтрактами — государство не может купить ни одну машину из-за рубежа, практически. Ну, кроме "грант".

Люди, которые писали техрегламент, не хотят его трогать. Потому что возникнет вопрос — какая .... это написала и в чьих интересах? На эти вопросы могут очень неприятные ответы.