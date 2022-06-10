СК России: бывшие военные разведчики Украины отнимали у российских бизнесменов криптовалютные кошельки

В российском суде будут слушать дело на бывших сотрудников Главного управления разведки (ГУР) Вооруженных сил Украины, которые создали преступную группировку и похищали людей в России

Следственный комитет (СК) России передал в суд передано уголовное дело в отношении участников преступного сообщества, созданного бывшими сотрудниками Главного управления разведки (ГУР) Вооруженных сил Украины.

«Следствием установлено, что с апреля 2014 года по октябрь 2019 года граждане Украины Игорь Мищенко, Андрей Байдала и Дмитрий Шиманский, в прошлом причастные к деятельности Главного управления разведки (ГУР) Вооруженных сил Украины, организовали на территории города Киева преступное сообщество. В его деятельность были вовлечены Тимур Макаров, Максим Пызин, Денис Усенко, Сергей Дунаев, Эдуард Тавгорашвили, Эрвин Исмаилов, Оксана Капкаева, Андрей Кормич, Максим Мищенко, Евгений Мороз и Вадим Долгов. Фигуранты планировали похищение граждан России с последующим перемещением на территорию Украины, завладение их имуществом, организацию и совершение убийств, а также иных тяжких и особо тяжких преступлений», - сообщили в СК России.

Фигуранты планировали похищение граждан России с последующим перемещением на территорию Украины

В следствии сообщили о ряде преступных эпизодов, которые красноречиво свидетельствуют о размахе деятельности преступного сообщества.

Так, в 2020 году членами преступного сообщества в Челябинске был похищен предприниматель. Его украинские разведчики сначала прятали в Орловской, а затем в Калужской области. Удерживали до тех пор, пока он не опустошит свой криптовалютный кошелек. У бизнесмена похитили биткоины на сумму более 50 миллионов рублей.

На территории Донецкой Народной Республики фигуранты уголовного дела совершили покушение на убийство сотрудника местного МВД. На автомобиль потерпевшего было установлено самодельное взрывное устройство, которое было дистанционно приведено в действие. Реализовать преступный умысел обвиняемым не удалось по не зависящим от них обстоятельствам. Кроме того, членами преступной организации на территории России совершено покушение на похищение участника народного ополчения ДНР, однако их действия были пресечены сотрудниками ФСБ России.

«В ходе расследования установлено, что участниками преступного сообщества совершались контрабанда и незаконный оборот огнестрельного оружия, взрывчатых веществ. В рамках расследования изъяты гранаты, самодельные взрывные устройства, огнестрельное нарезное оружие», - сообщили в СК России.

Членам этой украинской гоп-компании грозят сроки от 15 до 20 лет Фото: другой источник.

Задержанных сотрудников ГУР и украинских бандитов теперь будут судить в России по статьям: «организация преступного сообщества или участие в нем», «похищение человека», «грабеж, незаконный оборот оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств», «покушение на убийство, превышение должностных полномочий, контрабанда вооружения».

Следствием собрана достаточная доказательственная база. Членам этой украинской гоп-компании грозят сроки от 15 до 20 лет. Расследование уголовного дела в отношении фигурантов продолжается по ряду эпизодов продолжится.