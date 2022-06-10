В Красноярске арестовали Олега Митволя по подозрению в хищении 900 миллионов рублей, выделенных на строительство метро

Олег Митволь Фото: Мария ЛЕНЦ

В Красноярске арестован Олег Митволь, бывший заместитель главы Росприроднадзора, ныне председатель совета директоров АО «Красноярский ТИСИЗ», по подозрению в хищении 900 миллионов рублей, выделенных на строительство метро. Как рассказали КП-Красноярск в пресс-службе краевого суда, Митволь отправится в СИЗО до 24 июля.

Известно, что в отношении Митволя заведено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере».

Разработчика красноярского метро сотрудники ФСБ задержали в Москве, в аэропорте Внуково при попытке улететь из страны.

СПРАВКА КП

Олег Митволь в 2004-2010 годы занимал посты замруководителя Росприроднадзора, префекта Северного административного округа Москвы. В 2012-2015 был председателем Центрального совета «Альянса зеленых». В 2012 году участвовал в выборах мэра подмосковных Химок.

Значится председателем совета директоров АО «КрасноярскТИСИЗ». Предприятие выполняет весь комплекс инженерных изысканий для объектов промышленного, гражданского и сельскохозяйственного назначения, указано на сайте.

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