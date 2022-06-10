Почему важно сдавать кровь, кому можно и в каких случаях полезно

Оказывается, сдавая кровь, вы приносите пользу не только другим людям, но и своему организму Фото: Алексей БУЛАТОВ

14 июня отмечается День донора. И современному человеку сейчас не нужно объяснять, почему это так важно. Вместе с Маргаритой Провоторовой, ведущим экспертом Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разберем, кто может быть донором. И почему некоторым людям буквально жизненно необходимо чаще сдавать кровь.

ЗАЧЕМ СДАВАТЬ КРОВЬ

Донорская кровь нужна гораздо чаще, чем кажется на первый взгляд. Ее используют не только во время крупных трагических событий, техногенных катастроф или аварий. Трансфузии могут потребоваться роженицам, во время плановых или экстренных операций, пациентам с онкологическими заболеваниями. Кровь и ее компоненты также используются при изготовлении лекарств для больных гемофилией. Но пока не разработано препаратов, которые могли бы полностью заменить переливание. И те, кто сдают кровь, в прямом смысле спасают чью-то жизнь.

По данным ВОЗ, каждому третьему человеку в течение жизни требуется переливание донорской крови, а до 1,5% жителей России ежегодно нуждаются в подобной процедуре. Кажется, что это не много. Но для того, чтобы обеспечить достаточный запас биоматериала, нам необходимо, чтобы около 4% населения являлись донорами. В настоящий момент, как сообщает НМИЦ гематологии, активные донор в России - лишь около 1,7%.

КТО МОЖЕТ БЫТЬ ДОНОРОМ

Стать донором может практически любой человек старше 18 лет и весом более 50 кг. Каждый, решивший стать донором, проходит медицинское обследование и консультируется врачом-трансфузиологом перед процедурой. Если доктора что-то насторожит в общем состоянии пациента, или результаты анализов будут не очень хорошими, например, низкий уровень гемоглобина, то к донации (так официально называется сдача крови) не допустят и отправят на дополнительное обследование. Кстати, все анализы потенциальному донору проводят бесплатно.

А КТО НЕ МОЖЕТ

К донации есть и противопоказания. Некоторые из них постоянные, некоторые временные.

Постоянные: наличие хронических инфекционных, онкологических заболеваний, а также болезни крови.

Срок временных противопоказаний бывает разный. Например, после ОРВИ или гриппа, он может составлять 30 календарных дней. А после операций, нанесения татуировок, проведения пирсинга или процедуры иглоукалывания – 120 суток.

Самый длительный период для временного запрета на донорство – 1 год. Он установлен для женщин после рождения ребенка (беременности). С полным перечнем противопоказаний можно ознакомится на сайте службы крови.

ДОНОРСТВО НЕ МОЖЕТ НАВРЕДИТЬ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ

Некоторые не хотят сдавать кровь, потому что где-то слышали, что это вредно для здоровья. Но это всего лишь очередной миф, каких в медицине великое множество! Наоборот, доноры обязаны следить за своим здоровьем. Этот статус делает людей более социально ответственными. Они проходят регулярные осмотры у специалистов, скрининговые исследования. Сама же процедура абсолютно безопасна. Заразится каким-либо заболеванием, сдавая кровь, невозможно.

Во время процедуры донации пациент находится под постоянным наблюдением медицинского персонала и врача-трансфузиолога. Безопасность донорства подтверждена многолетними научными исследованиями.

ДОНОРСТВО ОЗДОРАВЛИВАЕТ СЕРДЦЕ И ДАРИТ ОПТИМИЗМ

Есть данные, что сдача крови улучшает ее циркуляцию. В наблюдаемой группе регулярных доноров старше 42 лет было зафиксировано снижение риска сердечных приступов. Также неоднократно наблюдалось, что несколько снижается повышенное давление.

Кстати, у доноров организм не вырабатывает больше крови – это также распространенное заблуждение. А вот то, что они лучше адаптированы к восстановлению после сдачи крови – абсолютно точно.

И еще абсолютно точно, что большинство доноров — люди активные и жизнерадостные. Только скорее это связано с их активной жизненной позицией и неравнодушием. Хотя ученые считают, что сдача крови, действительно, обладает стимулирующим действием. Так что, если хотите стать чуть более жизнерадостным, попробуйте сдать кровь!

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ: ВАЖНЫЕ ПРАВИЛА

Накануне и в день сдачи крови не есть жирную, жареную, острую и копченую пищу; колбасу и сосиски. А также другие мясные, рыбные и молочные продукты. Нельзя яйца и масло, в том числе растительное. Под запретом шоколад, орехи и финики. А еще авокадо, свекла и бананы.

Но натощак сдавать кровь не нужно! Рекомендуются сладкий чай с вареньем, соки, морсы, компоты, минеральная вода. Из еды: хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны на воде без масла, овощи и фрукты (исключая авокадо, свеклу, бананы).

За 48 часов до сдачи крови нельзя употреблять алкоголь, а за трое суток (то есть за 72 часа) принимать лекарства, содержащие аспирин и анальгетики.

Также за час до процедуры воздержитесь от курения.

Лучше всего сдавать кровь в утренние часы (тогда организм реагирует на кровопотерю легче поэтому кстати, плановые операции так же назначают на утро). После 12:00 сдавать кровь рекомендуется только постоянным донорам.

Не следует идти на донацию после ночного дежурства или бессонной ночи, когда организм вымотан. Не планируйте сдачу крови непосредственно перед экзаменами, соревнованиями, важными переговорами, во время интенсивных периодов в работы, чтобы слабость не помешала в принятии важных решений.

И не забудьте взять с собой оригинал паспорта.